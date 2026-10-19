Alman sanayisinde 2019'dan bu yana yarım milyonluk iş kaybı
19.10.2026 12:40
Almanya Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) verilerine göre ülke sanayisi 2019'dan 2025 sonuna kadar yüzde 7,1'lik düşüşle 496 bin çalışanını kaybetti.
Almanya Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülke sanayisinde 2019 başından 2025 sonuna kadar yaklaşık yarım milyon kişilik istihdam kaybı yaşandığını duyurdu.
Üreticilerin artan rekabet baskısıyla karşı karşıya kaldığı ülkede sanayi istihdamı, yüzde 7,1'lik düşüşle 496 bin kişi azaldı.
Aynı dönemde hizmet sektöründe 2,2 milyondan fazla yeni istihdam yaratıldı. Bu artışın ağırlıklı olarak sağlık, sosyal hizmetler ve kamu yönetimi alanlarında gerçekleştiği kaydedildi.
Sanayideki daralmanın neredeyse bütün alt kollara yayıldığını bildiren Ifo, tablonun arkasında özellikle Çin karşısında zayıflayan rekabet gücünün yattığına işaret etti.
Ifo Genel Müdürü Joachim Ragnitz'in hesaplamalarına göre; toplam istihdam kaybının yaklaşık yüzde 60'ı otomotiv, metal ve makine imalatı sektörlerinden kaynaklandı.
Ülkenin hızlanan bir yapısal dönüşüm sürecine girdiğini belirten Ragnitz, “İşin ironik yanı, bugüne kadar refahımızı sırtlayan sektörlerin tam da şu anda küçülüyor olmasıdır.” dedi.
Ragnitz, yeni iş alanlarının Almanya'nın yüksek verimli ve yenilikçi olduğu sektörlerde açılmadığını vurgulayarak, "Yeni istihdam alanları çoğunlukla Almanya'nın özellikle yüksek verimli ve yenilikçi olduğu alanlarda açılmıyor. Bu durum gelecekteki büyüme potansiyelimizi yavaşlatabilir." değerlendirmesini yaptı.
YAPAY ZEKA VERİLERİNE ERİŞİM KISITLAMASI 155 MİLYAR EUROYA MAL OLABİLİR
Münih merkezli enstitü, yayımladığı bir diğer modelleme çalışmasında da yapay zeka eğitim verilerine erişimin zorlaştırılması halinde Almanya'nın yılda 155 milyar euro (173,43 milyar dolar) ek katma değer kaybı riskiyle karşılaşacağı uyarısında bulundu.
Araştırmaya göre üretici yapay zeka teknolojileri 2034 yılına kadar Alman ekonomisine yıllık 440 milyar euro katkı sağlama potansiyeli taşıyor.
Veri erişiminin kısıtlanması durumunda ortaya çıkacak 155 milyar euroluk yıllık kayıp ise yapay zeka benimsenmesinin yavaşlamasından 45 milyar, modellerin zayıf kalmasından 75 milyar, araştırma çıktılarının düşmesinden 25 milyar ve Avrupa genelindeki geliştirme faaliyetlerinin gerilemesinden 10 milyar euro olarak hesaplandı.
Ifo uzmanı Oliver Falck, Avrupa'nın gelişmiş modeller üretme konusunda ABD ve Çin'i yakalamaya çalıştığı bir dönemde karar mercilerinin inovasyon ile riskler arasında denge aradığını belirterek, “Öncü bir Avrupa yapay zeka modeli isteyen hiç kimse, aynı zamanda eğitim verilerine erişimi gereksiz yere karmaşıklaştıramaz. İkisine birden sahip olamazsınız.” dedi.
SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN ÇAĞRI
Alman yapay zeka laboratuvarı Aleph Alpha'nın CEO'su Ilhan Scheer ise, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Çeşitli ve yüksek kaliteli eğitim verilerine erişim, rekabetçi yapay zeka için elzemdir. Gereksiz kısıtlamalar ve hukuki belirsizlik gelişimi zorlaştırıyor." diyerek Avrupa'nın mevcut yasal çerçevesinden tam anlamıyla yararlanması gerektiğini söyledi.
Veri işleme şirketi Celonis'in DACH bölgesi yöneticisi Florian Schewor da yapay zekanın potansiyelini ancak veriye erişimin engellenmemesiyle gösterebileceğini, Alman ve Avrupa sanayisinin henüz işlenmemiş büyük miktarda veriye sahip olduğunu kaydetti.
Raporun yazarları, karar vericilere AB'nin ticari kullanım amaçlı metin ve veri madenciliği muafiyetini koruma çağrısı yaptı.
Uzmanlar, orantılı şeffaflık kuralları ile uygulanabilir bir sistemden çıkış (opt-out) standardı getirilmesini isterken, düzenleyici belirsizliklerin şimdiden Avrupa'daki yatırımları caydırdığına işaret etti.
Enstitü ayrıca kısa süre önce Alman hükümetini altyapı ve savunma harcamaları için ayrılan borçlanma kaynaklı mali hareket alanını başka amaçlarla kullandığı gerekçesiyle eleştirmişti.