Alman sanayisinde 2019'dan bu yana yarım milyonluk iş kaybı

Münih merkezli enstitü, yayımladığı bir diğer modelleme çalışmasında da yapay zeka eğitim verilerine erişimin zorlaştırılması halinde Almanya'nın yılda 155 milyar euro (173,43 milyar dolar) ek katma değer kaybı riskiyle karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Araştırmaya göre üretici yapay zeka teknolojileri 2034 yılına kadar Alman ekonomisine yıllık 440 milyar euro katkı sağlama potansiyeli taşıyor.

Veri erişiminin kısıtlanması durumunda ortaya çıkacak 155 milyar euroluk yıllık kayıp ise yapay zeka benimsenmesinin yavaşlamasından 45 milyar, modellerin zayıf kalmasından 75 milyar, araştırma çıktılarının düşmesinden 25 milyar ve Avrupa genelindeki geliştirme faaliyetlerinin gerilemesinden 10 milyar euro olarak hesaplandı.

Ifo uzmanı Oliver Falck, Avrupa'nın gelişmiş modeller üretme konusunda ABD ve Çin'i yakalamaya çalıştığı bir dönemde karar mercilerinin inovasyon ile riskler arasında denge aradığını belirterek, “Öncü bir Avrupa yapay zeka modeli isteyen hiç kimse, aynı zamanda eğitim verilerine erişimi gereksiz yere karmaşıklaştıramaz. İkisine birden sahip olamazsınız.” dedi.