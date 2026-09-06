Almanya bugün sandık başında. Aşırı sağ çoğunluğu hedefliyor
06.09.2026 09:08
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde sandık başına giden seçmenler, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir partiyi eyalet iktidarına taşıyabilir.
Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler bugün sandık başına gidiyor.
Merakla beklenen bu seçim, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet düzeyinde iktidara gelen ilk aşırı sağcı parti olmasına yol açabilir.
Parti, 35 yaşındaki güler yüzlü lideri Ulrich Siegmund idaresinde aylardır anketleri açık farkla önde götürüyor.
Özellikle bazı küçük partilerin parlamentoya girmek için gereken yüzde 5'lik seçim barajını aşamaması halinde, AfD'nin tek başına salt çoğunluğu elde etme ihtimali ciddi biçimde masada duruyor.
Sandıktan çıkacak sonuç, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyerek AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan ancak kamuoyu desteği oldukça düşük seyreden Başbakan Friedrich Merz hükümeti açısından bir sınav niteliği taşıyor.
Reuters'ın haberine göre son anketler AfD'nin oy oranını yüzde 40'ın hemen üzerinde gösterirken, Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 23 seviyesinde kalıyor.
Salt çoğunluğun kazanılması, geleneksel merkez partilerin AfD ile işbirliğini reddederek iktidarın dışında tutma amacı taşıyan ve uzun süredir uygulanan "güvenlik duvarı" politikasını aşmasını sağlayacak.
Koalisyon yönetimlerini teşvik etmek ve tek bir partinin tek başına iktidara gelmesini zorlaştırmak amacıyla kurgulanan Almanya'nın nispi temsil sistemi içinde salt çoğunluğa ulaşmak aşılması güç bir eşik olarak kabul ediliyor.
AfD salt çoğunluğu elde edemezse, mevcut Eyalet Başbakanı Sven Schulze liderliğinde bir CDU hükümeti en olası seçenek olarak öne çıkıyor; ancak kurulacak koalisyonun yapısı meclise hangi partilerin gireceğine göre şekillenecek.
Bugünkü oylamanın ardından haftalar sürecek koalisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor.
AfD açısından Saksonya-Anhalt seçimi, 2029 yılında yapılması planlanan genel seçimlerde federal iktidara ulaşma hedefine yönelik bir basamak niteliğinde.
Dün akşam saatlerinde düzenlenen kapanış mitinginde konuşan Siegmund, "Yarınki seçimin sonucu ne olursa olsun, biz şimdiden tarih yazdık" dedi.
Eyaletin başkenti Magdeburg'daki kalabalığa seslenen Siegmund, "Çünkü burada, Saksonya-Anhalt'ta başlattığımız ve şu anda tüm Almanya'ya yayılan bu hareket artık durdurulamaz" ifadelerini kullandı.
Buna karşın, eyalet iç istihbarat teşkilatı tarafından "aşırı sağcı tescilli" olarak sınıflandırılan AfD, salt çoğunluğu sağlayamadığı takdirde diğer partilerin uyguladığı güvenlik duvarı sebebiyle hükümet kurmakta güçlük çekecek.
Böyle bir senaryo, partilerin yüzde 5'lik barajı geçip geçememesine bağlı olarak karmaşık koalisyon müzakerelerini beraberinde getirecek.
Anketler, CDU'nun mevcut koalisyon ortaklarından FDP'nin barajın altında kaldığını, SPD'nin ise yüzde 10'un altında seyrettiğini gösteriyor.
AfD ile koalisyonu dışlamayan tek parti konumundaki aşırı solcu BSW'nin de barajın altında kalma ihtimali yüksek görünüyor.
Seçmenlerin eyalet liderliği için ilk tercihi olarak öne çıkan Schulze için SPD ve Yeşiller ile kurulacak bir ortaklık meclis çoğunluğunu sağlamaya yetmeyebilir.
CDU ise çoğunluğa ulaşmasına katkı sunabilecek aşırı solcu Sol Parti ile ortaklığı kesin bir dille reddediyor.
Gündemdeki alternatiflerden biri, Schulze liderliğinde kurulacak ve komşu Thüringen eyaletinde de uygulanan bir modelle Sol Parti'nin dışarıdan pasif desteğine dayanacak bir azınlık hükümeti formülü olarak değerlendiriliyor.
İlk resmi sonuçların sandıkların kapanmasından kısa bir süre sonra, bu akşam yerel saatle 18.00 (TSİ 19.00) civarında gelmesi öngörülüyor.