Almanya bugün sandık başında. Aşırı sağ çoğunluğu hedefliyor

AfD açısından Saksonya-Anhalt seçimi, 2029 yılında yapılması planlanan genel seçimlerde federal iktidara ulaşma hedefine yönelik bir basamak niteliğinde.

Dün akşam saatlerinde düzenlenen kapanış mitinginde konuşan Siegmund, "Yarınki seçimin sonucu ne olursa olsun, biz şimdiden tarih yazdık" dedi.

Eyaletin başkenti Magdeburg'daki kalabalığa seslenen Siegmund, "Çünkü burada, Saksonya-Anhalt'ta başlattığımız ve şu anda tüm Almanya'ya yayılan bu hareket artık durdurulamaz" ifadelerini kullandı.

Buna karşın, eyalet iç istihbarat teşkilatı tarafından "aşırı sağcı tescilli" olarak sınıflandırılan AfD, salt çoğunluğu sağlayamadığı takdirde diğer partilerin uyguladığı güvenlik duvarı sebebiyle hükümet kurmakta güçlük çekecek.