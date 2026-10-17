Almanya bütçesi zorda. Ukrayna'ya yardım için borç kuralı delinecek mi?

Almanya Kalkınma Bakanlığı bütçesinden Ukrayna'ya ayrılan kaynak, 2022 yılındaki 670 milyon avro ve 2023'teki 750 milyon avro seviyesinden bu yıl yaklaşık 330 milyon avroya geriledi.

Mevcut tablonun siyasi bir tercihten kaynaklanmadığını dile getiren Bakan Alabali Radovan, "Bu aşamada durum siyasi bir karar değil; doğrudan ağır kesintilerle karşı karşıyayız ve yardımları sürdürmek artık imkansız hale gelecek. Üstelik bu para Ukrayna ve Avrupa'nın istikrarı için akıllıca yatırılmışken durum daha da zorlaşıyor" değerlendirmesini yaptı.

Hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi olan Alabali Radovan'ın borç frenini esnetme talebine, Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Dışişleri Bakanı Johann Wadephul destek veriyor.

Buna karşılık CDU içindeki bazı siyasetçiler, savunma harcamaları gibi daha önce onaylanan durumlar hariç, borçlanma sınırına yeni istisnalar getirilmesine karşı çıkıyor.

Bakanlığın uzun vadeli projeler yürüttüğünü ve bütçenin önemli bir bölümünün önceden bağlandığını vurgulayan Alabali Radovan, diğer kriz alanlarını da gözetmek zorunda olduklarını hatırlattı.

Alabali Radovan, "Ukrayna'ya desteğe öncelik veriyorum ancak başka birçok kriz ve çatışma da var. Uzun vadeli çalıştığımız için bütçemizin büyük kısmı zaten taahhüt altına girmiş durumda. Dolayısıyla kesintiler en çok kriz araçlarını vuruyor; çünkü bu araçlar henüz bir yere bağlanmamış esnek fonlarla işliyor" diye konuştu.

Alabali Radovan, Başbakan Merz'in diğer ülkelere desteği artırma yönünde yaptığı çağrıyı paylaştığını belirterek "En güçlü destekçiler biziz; diğer ülkelerin de daha fazla katkı sunabileceğine ve sunması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.