Almanya bütçesi zorda. Ukrayna'ya yardım için borç kuralı delinecek mi?
17.10.2026 12:41
Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan, bütçe kesintileri nedeniyle Ukrayna'ya yönelik sivil desteğin sürmesi için anayasal borçlanma sınırına istisna getirilmesini istedi.
Almanya hükümeti, Ukrayna'ya sağladığı sivil yardımların kesilmemesi için anayasadaki borçlanma kuralını esnetmeyi tartışıyor.
Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan, bakanlık bütçesindeki kesintiler nedeniyle Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülemeyeceğini belirterek borç freni mekanizmasında istisna talep etti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları kapsamında Bangkok'ta bulunan Alabali Radovan, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, bütçe kısıtlamalarının yardımları zora soktuğunu kaydetti.
Rusya'nın saldırılarının şiddetlendiğine işaret eden Alabali Radovan, "Rusya'nın saldırıları her zamankinden daha ağır; daha fazla ölüme, yıkıma ve acıya yol açıyor. Ancak kalkınma yardımlarına yönelik bütçe kesintileri sürerken Ukrayna'ya desteğimizi bu düzeyde korumamız artık mümkün olmayacak" dedi.
BAKANLIĞIN UKRAYNA BÜTÇESİ YARI YARIYA ERİDİ
Almanya Kalkınma Bakanlığı bütçesinden Ukrayna'ya ayrılan kaynak, 2022 yılındaki 670 milyon avro ve 2023'teki 750 milyon avro seviyesinden bu yıl yaklaşık 330 milyon avroya geriledi.
Mevcut tablonun siyasi bir tercihten kaynaklanmadığını dile getiren Bakan Alabali Radovan, "Bu aşamada durum siyasi bir karar değil; doğrudan ağır kesintilerle karşı karşıyayız ve yardımları sürdürmek artık imkansız hale gelecek. Üstelik bu para Ukrayna ve Avrupa'nın istikrarı için akıllıca yatırılmışken durum daha da zorlaşıyor" değerlendirmesini yaptı.
Hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi olan Alabali Radovan'ın borç frenini esnetme talebine, Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Dışişleri Bakanı Johann Wadephul destek veriyor.
Buna karşılık CDU içindeki bazı siyasetçiler, savunma harcamaları gibi daha önce onaylanan durumlar hariç, borçlanma sınırına yeni istisnalar getirilmesine karşı çıkıyor.
Bakanlığın uzun vadeli projeler yürüttüğünü ve bütçenin önemli bir bölümünün önceden bağlandığını vurgulayan Alabali Radovan, diğer kriz alanlarını da gözetmek zorunda olduklarını hatırlattı.
Alabali Radovan, "Ukrayna'ya desteğe öncelik veriyorum ancak başka birçok kriz ve çatışma da var. Uzun vadeli çalıştığımız için bütçemizin büyük kısmı zaten taahhüt altına girmiş durumda. Dolayısıyla kesintiler en çok kriz araçlarını vuruyor; çünkü bu araçlar henüz bir yere bağlanmamış esnek fonlarla işliyor" diye konuştu.
Alabali Radovan, Başbakan Merz'in diğer ülkelere desteği artırma yönünde yaptığı çağrıyı paylaştığını belirterek "En güçlü destekçiler biziz; diğer ülkelerin de daha fazla katkı sunabileceğine ve sunması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
AFD VE BSW UZLAŞTI: "UKRAYNA'YA ASKERİ DESTEK SON BULSUN"
Öte yandan sağcı ve sol popülist partiler, bir eyalet parlamentosunda Ukrayna'ya yönelik askeri yardımların kesilmesini ve Rusya ile ilişkilerin normale döndürülmesini talep eden ortak bir önergeyi kabul etti.
Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), geçen ay doğudaki Saksonya-Anhalt eyaletinde elde ettiği seçim başarısının ardından sol çizgideki BSW partisiyle birlikte mecliste çoğunluğu sağladı.
Batılı ülkelerin Ukrayna işgali nedeniyle Moskova'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı çıkan her iki parti, Almanya'nın Ukrayna'ya sağladığı askeri desteğin derhal sona erdirilmesini istiyor.
Eyalet parlamentosundan geçen ve yalnızca tavsiye niteliği taşıyan önerge, Saksonya-Anhalt hükümetine çağrıda bulunuyor.
Fransız AFP ajansının aktardığı önerge metninde, 16 federal eyaletin temsil edildiği Federal Konsey gündemine hem Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesinin hem de Ukrayna'ya verilen desteğin kesilmesinin taşınması talep edildi.
Kabul edilen metinde, "Ukrayna'ya insani yardımı aşan mali destek derhal durdurulmalıdır" ifadesi yer aldı. Moskova'ya uygulanan yaptırımların da derhal kaldırılması savunulan metinde, şu değerlendirmeye yer verildi:
"Batı'nın Ukrayna savaşındaki tek taraflı tutumu çatışmanın sona ermesine katkı sağlamadı; aksine halkın çektiği acıları uzattı ve savaşın başka ülkelere yayılma riskini artırdı."
Önergede ayrıca acil bir ateşkes ilan edilmesi ve Rusya ile barış müzakerelerine başlanması istendi.
AfD, aralık ayında Saksonya-Anhalt eyalet yönetimini devralmayı hedefliyor. Ancak partinin eyaletteki lideri Ulrich Siegmund'un eyalet başbakanlığı koltuğuna oturmak için gereken desteği sağlayıp sağlayamayacağı henüz netlik kazanmadı.