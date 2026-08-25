Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü

Almanya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyüme kaydetmişti.

İkinci çeyrek verilerinde yapılan yukarı yönlü revizyon, Euro Bölgesi'nin en büyük sanayi gücünün, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşının yol açtığı enerji şokunu beklenenden daha iyi atlatıyor olabileceğine dair bir diğer işaret olarak değerlendiriliyor.

Fabrika üretimi ve ihracat da çatışmanın etkilerine rağmen son aylarda kademeli bir artış gösterdi.