Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü
25.08.2026 11:08
Son Güncelleme: 25.08.2026 11:08
Almanya Federal İstatistik Ofisi, 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisini yukarı yönlü revize ederek ekonominin yüzde 0,3 genişlediğini açıkladı.
Almanya'da ekonomi 2026 yılının ikinci çeyreğinde, güçlü ihracat performansının etkisiyle daha önce tahmin edilenden daha hızlı büyüdü.
Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) bugün açıkladığı revize verilere göre, gayrisafi yurt içi hasıla nisan ve haziran ayları arasındaki dönemde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 genişledi.
Temmuz ayında yayımlanan ilk öncü tahminde büyüme oranı yüzde 0,2 olarak açıklanmıştı.
Destatis Başkanı Ruth Brand verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisi yılın başında görülen büyüme ivmesini sürdürüyor" dedi ve "büyümeyi esas olarak ihracattaki olumlu seyrin sürüklediğini" belirtti.
Almanya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyüme kaydetmişti.
İkinci çeyrek verilerinde yapılan yukarı yönlü revizyon, Euro Bölgesi'nin en büyük sanayi gücünün, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşının yol açtığı enerji şokunu beklenenden daha iyi atlatıyor olabileceğine dair bir diğer işaret olarak değerlendiriliyor.
Fabrika üretimi ve ihracat da çatışmanın etkilerine rağmen son aylarda kademeli bir artış gösterdi.
Revize edilen gayrisafi yurt içi hasıla verilerine göre ihracat ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 artarken, ithalat da belirgin ölçüde yükseldi.
Yatırımlar, makine ve teçhizat alanındaki sert düşüşün etkisiyle hafif bir gerileme kaydetti. Hanehalkı ve kamu harcamalarında ise küçük çaplı bir artış görüldü.
Almanya ekonomisi yüksek enerji maliyetleri, Çin'den gelen rekabet baskısı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle birkaç yıldır durgunluk yaşıyordu.
Yılın başında Başbakan Friedrich Merz'in savunma ve altyapı alanlarındaki yoğun harcama atağı sayesinde güçlü bir toparlanma gerçekleşeceğine yönelik beklentiler yüksekti.
İran savaşı, enerji yoğun üretim yapan üreticilerin darbe almasıyla birlikte bu beklentileri gölgeledi. Hükümet 2026 yılının tamamı için büyüme tahminini yüzde 0,5 düzeyinde tutuyor.
İstatistik ofisinin salı günü paylaştığı veriler, Almanya ekonomisindeki toparlanmaya dair işaretleri daha da somutlaştırdı.
Geçen hafta açıklanan ve piyasalarda yakından takip edilen yatırımcı güveni göstergesi de şirket karlarındaki ve ihracat siparişlerindeki iyileşmeyle birlikte beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti.
Ekonomide toparlanmaya dair ek kanıtlar, kamuoyu yoklamalarında oy oranı gerileyen ve gelecek ay aşırı sağcı AfD'nin bölgesel düzeyde iktidara gelmesine yol açabilecek eyalet seçimleriyle karşı karşıya olan Başbakan Friedrich Merz için olumlu bir zemin oluşturuyor.
İran savaşından kaynaklanan yüksek petrol ve doğalgaz fiyatları, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde uzun süredir beklenen toparlanmayı yavaşlatmıştı.
Ekonomi Bakanlığı nisan ayında, 2026 yılı için daha önce yüzde 1 olarak öngördüğü büyüme tahminini yüzde 0,5'e düşürmüştü.
Bakanlık bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, enerji yoğun sektörlerdeki Alman üreticilerin, İran savaşının yayılma etkilerinden daha ağır darbe alan Asyalı rakiplerine karşı avantaj elde etmesiyle birlikte pozitif bir ivmenin oluştuğunu kaydetti.