Almanya ve Fransa'da orman yangınları sonrası tahliyeler

Luglon, Temmuz ayı sonlarında 50 bin hektardan fazla alanı tahrip eden ve 220 bin kadar insanın tahliyesine yol açan iki büyük orman yangınının yaşandığı turistik Arcachon Körfezi bölgesinin yaklaşık 100 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

Fransa'nın benzeri görülmemiş orman yangını sezonunda bu yaz sıcak hava dalgalarının etkisi altında kalan bölgede, Cuma öğleden sonra sıcaklıkların 36 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Ülkede şu ana kadar yanan alan miktarı, daha önceki rekor yılı olan 2022'yi geride bıraktı.

Landes bölgesi, kuruduğunda son derece yanıcı hale gelen çam ormanlarıyla kaplı.