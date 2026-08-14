Almanya ve Fransa'da orman yangınları sonrası tahliyeler
14.08.2026 09:39
Almanya ve Fransa'da ormanlık alanlarda çıkan yangınların yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine 2 bin 300'den fazla kişi tahliye edildi.
Almanya'nın batısında çıkan orman yangınının Belçika sınırına yakın bir köye doğru yayılması üzerine, yetkililer 14 Ağustos Cuma günü erken saatlerde yaklaşık 1.800 kişinin evlerini tahliye etmesini istedi.
Belediye yetkilileri tarafından sabah saat 04.00'te yapılan açıklamada, Gey köyü sakinlerinin derhal bölgeden ayrılarak komşu Strass köyündeki bir ilkokulda kurulan yardım merkezine gitmeleri bildirildi.
Sakinlerden yanlarına yalnızca temel eşyalarını, kimlik belgelerini ve gerekli ilaçlarını almaları istendi.
Yetkililer, Perşembe günü yakınlardaki yaklaşık 25 hektarlık ormanlık alanı etkileyen yangın nedeniyle geniş çaplı bir acil durum müdahalesi başlatıldığını duyurdu.
İtfaiye ve acil servis ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışırken, bölgeden geçen B399 karayolu ulaşıma kapatıldı.
Meteoroloji yetkilileri, Almanya'nın geniş kesimlerinin kurak koşullarla ve yüksek orman yangını riskiyle mücadele ettiğini belirtti.
Dünyanın en hızlı ısınan kıtası olan Avrupa genelinde, daha yağışlı geçen kış mevsiminin ardından gelen sıcak hava dalgalarıyla kuruyan bitki örtüsü nedeniyle olağan dışı yoğunlukta bir yangın sezonu yaşanıyor.
FRANSA'DA YÜZLERCE KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Öte yandan Fransa'nın güneybatısındaki Landes bölgesinde çam ormanlarında çıkan yangın nedeniyle 525 köylü tahliye edildi.
Yangının, bu yaz büyük felaketlerin yaşandığı bir bölgenin yakınlarında meydana geldiği bildirildi.
Bölge yetkilisi Gilles Clavreul 14 Ağustos Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Perşembe günü başlayan ve 1.100 hektarlık alanı kül eden yangının Luglon köyü merkezinin 2 kilometre yakınına kadar ulaştığını söyledi.
"Durum elverişsiz" diyen Clavreul, destek için gönderilen 6 uçağın yardımıyla 500 itfaiyecinin alevlerle mücadele ettiğini ekledi.
Polis, köydeki 525 kişiyi güvenli yerlere naklederken, kuzey ve güney yönündeki karayolu bağlantıları trafiğe kapatıldı.
Luglon, Temmuz ayı sonlarında 50 bin hektardan fazla alanı tahrip eden ve 220 bin kadar insanın tahliyesine yol açan iki büyük orman yangınının yaşandığı turistik Arcachon Körfezi bölgesinin yaklaşık 100 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.
Fransa'nın benzeri görülmemiş orman yangını sezonunda bu yaz sıcak hava dalgalarının etkisi altında kalan bölgede, Cuma öğleden sonra sıcaklıkların 36 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Ülkede şu ana kadar yanan alan miktarı, daha önceki rekor yılı olan 2022'yi geride bıraktı.
Landes bölgesi, kuruduğunda son derece yanıcı hale gelen çam ormanlarıyla kaplı.