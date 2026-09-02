Almanya'da 10 milyar euroluk vergi indirimi kabineden geçti

Almanya 'da federal kabine, dar ve orta gelirli hanelerin, özellikle de çocuklu ailelerin mali yükünü hafifletmeyi amaçlayan yaklaşık 10 milyar euro (11,58 milyar dolar) hacmindeki gelir vergisi reform paketini onayladı.

Reuters ajansının aktardığına göre Almanya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu tedbirlerin iki aşamada uygulamaya konulacağı ve 2028 yılında tam olarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

Maliye Bakanı Lars Klingbeil, düzenlemeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çocuklu ailelere destek sağlıyoruz. Ay sonunda ellerinde biraz daha fazla para kalmasını güvence altına alıyoruz" dedi.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, iki çocuklu ve orta gelir düzeyine sahip bir aile, 2028 yılından itibaren yılda 600 eurodan fazla ek kaynağa sahip olacak.

Düzenleme kapsamında halen çocuk başına aylık 259 euro olan çocuk parası 2027'de 267 euroya, 2028'de ise 272 euroya yükseltilecek.

Temel vergi muafiyeti tutarı da 2027 yılında 12 bin 564 euroya, bir yıl sonra ise 12 bin 900 euroya çıkarılacak.