Almanya'da 10 milyar euroluk vergi indirimi kabineden geçti
02.09.2026 14:00
Almanya'da federal kabine, dar ve orta gelirli haneleri rahatlatmayı hedefleyen 10 milyar euroluk gelir vergisi reform paketini onayladı.
Almanya'da federal kabine, dar ve orta gelirli hanelerin, özellikle de çocuklu ailelerin mali yükünü hafifletmeyi amaçlayan yaklaşık 10 milyar euro (11,58 milyar dolar) hacmindeki gelir vergisi reform paketini onayladı.
Reuters ajansının aktardığına göre Almanya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu tedbirlerin iki aşamada uygulamaya konulacağı ve 2028 yılında tam olarak yürürlüğe gireceği bildirildi.
Maliye Bakanı Lars Klingbeil, düzenlemeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çocuklu ailelere destek sağlıyoruz. Ay sonunda ellerinde biraz daha fazla para kalmasını güvence altına alıyoruz" dedi.
Bakanlığın paylaştığı verilere göre, iki çocuklu ve orta gelir düzeyine sahip bir aile, 2028 yılından itibaren yılda 600 eurodan fazla ek kaynağa sahip olacak.
Düzenleme kapsamında halen çocuk başına aylık 259 euro olan çocuk parası 2027'de 267 euroya, 2028'de ise 272 euroya yükseltilecek.
Temel vergi muafiyeti tutarı da 2027 yılında 12 bin 564 euroya, bir yıl sonra ise 12 bin 900 euroya çıkarılacak.
YÜKSEK GELİRLİLERE EK VERGİ
Vergi sistemini daha adil hale getirmeyi kararlaştırdıklarını belirten Klingbeil, "En yüksek gelire sahip olanlar biraz daha fazla katkıda bulunmalı" ifadelerini kullandı.
Hükümet, vergi indirimlerinin maliyetini kısmen yüksek gelir gruplarına yönelik vergileri artırarak karşılamayı planlıyor.
Bu doğrultuda, halihazırda uygulanan yüzde 45'lik en üst vergi dilimi 250 bin eurodan itibaren uygulanacak; yıllık geliri 280 bin euronun üzerinde olan mükellefler için ise yüzde 47 oranında yeni bir üst vergi dilimi getirilecek.
KOALİSYON TEMMUZ AYINDA UZLAŞMIŞTI
Kabinede kabul edilen düzenleme, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümet koalisyonunun temmuz ayı başında üzerinde anlaştığı geniş kapsamlı ekonomi paketinin temel ayaklarından birini oluşturuyor.
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon, Avrupa'nın en büyük ekonomisini canlandırmak ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kamuoyu yoklamalarındaki yükselişini durdurabilmek amacıyla "Canlanma ve İstihdam Programı" üzerinde uzlaşmıştı.
Eylül ayındaki kritik doğu eyaletleri seçimleri öncesinde aylardır süren iç tıkanıklığı aşan koalisyon, yıllık yaklaşık 10 milyar euroluk gelir vergisi indirimini 1 Ocak 2027'den itibaren devreye almayı kararlaştırmıştı.
Koalisyonun üzerinde anlaştığı 34 maddelik paket, vergi indirimlerinin yanı sıra emeklilik sisteminde reform yapılmasını, çalışanların hastalık izinlerine yönelik kuralların sıkılaştırılmasını ve bürokrasinin azaltılmasını da içeriyor.
Paket kapsamında, pandemi döneminde uygulamaya konulan telefonla hastalık raporu alma uygulaması sonlandırılıyor ve çalışanların mevcut uygulamadaki dördüncü gün yerine hastalığın ilk gününden itibaren doktor raporu ibraz etmesi zorunlu kılınıyor.
Ayrıca gerekçesiz belirli süreli iş sözleşmelerinin azami süresi 48 aya çıkarılıyor ve şirketlerin çeşitli raporlama yükümlülükleri kaldırılıyor.
Emeklilik alanında ise hükümet tarafından görevlendirilen komisyonun 33 önerisinin tamamının yıl sonuna kadar yasalaştırılması hedefleniyor.
Bu teklifler, emeklilik yaşının 2031'den sonra ortalama yaşam süresine endekslenmesini, böylece yasal üst sınır olan 67 yaşın üzerine çıkarılmasını öngörüyor.
SIRADA MECLİS OYLAMASI VAR
Başbakan Friedrich Merz, hükümetin çok yönlü baskı altında olduğunu kabul ederek, yüksek enerji maliyetleri, Çin kaynaklı yoğun rekabet ve ABD'nin gümrük tarifesi baskılarıyla karşılaşan şirketlerin yükünü hafifletmeyi ve ekonomik büyümedeki yapısal zayıflıkları aşmayı hedeflediklerini açıklamıştı.
AFP ajansına konuşan Deutsche Bank Kıdemli Ekonomisti Marion Mühlberger, düzenlemenin son yılların en büyük reform paketlerinden biri olduğunu belirterek, hükümetin önemli yapısal reformlar üzerinde uzlaşma yeteneğini gösterdiğini ifade etti.
Kabinenin onayladığı önlemlerin yürürlüğe girebilmesi için Federal Meclis'in (Bundestag) onayı gerekiyor.
Gelir vergisi reformunun hayata geçmesi için ayrıca, vergi gelirlerinde yaşanacak kayıplara dikkat çeken Federal Konsey'in (Bundesrat) de düzenlemeyi onaylaması şartı söz konusu.