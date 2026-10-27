Almanya'da 77 yıllık gelenek değişiyor mu? İlk kadın cumhurbaşkanı gelebilir

İktidarın büyük kanadını oluşturan Birlik partileri (CDU/CSU) cephesinde ise hesaplar çok daha karmaşık bir seyir izliyor. İttifakın Bavyeralı ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), hamlesini erkenden yaptı.

CSU Genel Başkanı Markus Söder, Bavyera Eyalet Parlamentosu Başkanı Ilse Aigner'in ortak aday gösterilmesi için yoğun bir kampanya yürütüyor.

Eski Federal Tarım Bakanı olan altmış bir yaşındaki Aigner, aylardır yarışın en güçlü ismi olarak öne çıkıyor.

Tagesschau'ya göre Söder, ARD televizyonundaki "Bericht aus Berlin" programında, yetmiş beş yıldır hiçbir CSU mensubunun başbakan veya cumhurbaşkanı olamadığını hatırlatarak sıranın artık biraz da kendilerine geldiğini savundu.

Ancak Söder'in bu hamlesi siyasi çevrelerde ciddi soru işaretleri doğuruyor. Der Spiegel'in analizine göre, Bavyera Başbakanı'nın federal başbakanlık hayalinden vazgeçmediğini bilen gözlemciler farklı bir hesaba dikkat çekiyor.

Bellevue Sarayı'na bir CSU'lunun yerleşmesi halinde, devletin zirvesindeki iki koltuktan birini Bavyera'ya veren bir partinin başbakanlığı da alması neredeyse imkânsız görülüyor.

Bu sebeple kimi CDU kurmayları, Söder'in Aigner'i bilerek erkenden öne sürdüğünü ve şansını tüketmek istediğini düşünüyor.

Der Spiegel'in aktardığı izlenimlere göre Aigner, son CSU kurultayına siyah tişört, kırmızı ceket ve altın kolyeyle, yani Alman bayrağının renkleriyle katılarak sessiz bir gövde gösterisi yaptı.

Ancak Başbakan Merz'in kurultaydaki temkinli tavrı, meselenin henüz çözülmediğini gösterdi.