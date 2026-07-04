Almanya'da AfD karşıtı protestolar. Binlerce kişi sokakta

Almanya 'nın Thüringen eyaletine bağlı Erfurt kentinde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yıllık kongresini engellemek amacıyla bir araya gelen binlerce kişi, cumartesi günü sokakları doldurarak ulaşım akslarını ve ana yolları barikatlarla kapattı.

Bölgesel seçimler öncesinde partinin eyalet düzeyinde ilk kez iktidara gelme olasılığı tartışılırken, kent genelinde geniş güvenlik önlemleri uygulandı.

Sendikalar, sivil toplum örgütleri ve sol partilerden temsilcilerin katıldığı protestolarda, Almanya genelinden takviye ekiplerle güçlendirilen çok sayıda polis görev yaptı.

Çevik kuvvet ekiplerinin gözetiminde ana yollarda ve kongre merkezine çıkan güzergahlarda oturma eylemi düzenleyen göstericiler, ulaşımı durdurma girişiminde bulundu.

Güvenlik birimlerinin tahminlerine göre, Erfurt ve çevresindeki protestolara katılanların sayısı yaklaşık 15 bin ila 20 bin arasında yer alıyor.

AfD karşıtı çatı oluşum "Widersetzen" (Karşı Koy) sözcüsü Georg Becker, konuya dair açıklamasında, "Burada faşizmin yükselişine sessiz kalmayacağımızı ve bunu kesinlikle tolere etmeyeceğimizi açıkça göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Protestocuların bir kısmı otoban köprülerinden halatlarla sarkarak yolları kapatırken, bazı gruplar da kent meydanındaki tramvay hatlarına kendilerini sabitledi.

Tramvay raylarına kendisini yapıştıran 44 yaşındaki Ella adlı gösterici, "1933 ile 1945 yılları arasında yaşananların bir daha asla tekrarlanmaması gerekiyor. Demokratik partiler, AfD'ye yönelik bir yasaklama kararının getirilmesi gerektiğini artık anlamalı" değerlendirmesini yaptı.

Erfurt'un doğusundaki Gera kentinden gösteriye katılan 19 yaşındaki Lene Krug ise, "Sağa kayışa karşı güçlü bir sinyal göndermek büyük önem taşıyor. AfD, nefret yayan anti-demokratik bir partidir" şeklinde konuştu.

Eylemler genel olarak barışçıl bir seyir izlese de polis ile göstericiler arasında yer yer arbede yaşandı.

Der Spiegel dergisi, emniyetin iç yazışmalarına dayandırdığı haberinde, protestocular arasında şiddet eğilimli yaklaşık 2 bin 500 kişinin bulunabileceği yönünde tahminlerin yer aldığını bildirdi.