Almanya'da aşırı sağa uygulanan siyasi tecrit kalkıyor. AfD'den ilk meclis başkanı

CDU Genel Başkan Yardımcısı Karin Prien, partisinin milletvekillerinin AfD adayına destek vermiş olması halinde bunun sonuçları olması gerektiğini kaydetti.

Prien, aşırı sağcı partiyle herhangi bir uzlaşma işaretinin partide bölünmelere yol açabileceğini ve tüm teşkilatın varlığını tehlikeye atabileceğini ifade etti.

Merz'in genel başkanı olduğu CDU yönetiminin konuyu pazar ve pazartesi günleri yapılacak toplantılarda ele alması bekleniyor.

Merz, partisinin varlığını ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirttiği AfD ile her türlü işbirliğini ve ortaklığı kesin bir dille reddediyor.

Eyalet parlamentosunda elde edilen sonucu "siyasi bir dönüm noktası" olarak niteleyen Saksonya-Anhalt AfD Teşkilatı Başkanı Martin Reichardt, sözde güvenlik duvarının milletvekillerinin hareket serbestisinden daha güçlü olmak zorunda olmadığının görüldüğünü savundu.