Almanya'da aşırı sağcı AfD, doğuda ilk eyalet hükümetini kuracak

Partinin parlamentoda tek başına mutlak çoğunluk elde edip edemeyeceği sorusu ise daha karmaşık bir tabloya işaret ediyor. Bu da büyük ölçüde küçük partilerin Almanya'daki yüzde 5 seçim barajını aşıp aşamayacağına bağlı.

Bazı küçük partilerin baraj altında kalması durumunda AfD, hükümet kurmak için oyların yüzde 50'sinden daha azına ihtiyaç duyacak.

Güvenlik duvarının çöktüğünü ilan eden BSW son anketlerde yüzde 5'in altında görünse de barajı aşması durumunda AfD'nin iktidara giden yolunu kolaylaştırabilir.

Yüzde 22 ile 24 arasında seyreden CDU ile Sosyal Demokratlar ve Yeşiller gibi diğer ana akım partiler ise aralarında bir hükümet koalisyonu kurmaya yetecek oyu almayı umuyor.

Olası senaryolardan birine göre bu partiler, sol kanattaki Die Linke partisinden dışarıdan destek alacak bir azınlık hükümeti kurmayı hedefleyebilir.

İktidardan yeniden dışlanacak olan AfD'li siyasetçilerin, bu durumu antidemokratik bir siyasi "kartel" olarak niteledikleri ana akım partilerin seçmen iradesini hiçe saydığının kanıtı olarak sunması bekleniyor.

50 yaşındaki lise öğretmeni Anke Prellwitz de durumdan endişeli. Prellwitz, "AfD iktidara gelmese bile Saksonya-Anhalt'taki tablo kritik bir hal alacak. Parti, kendini mağdur gibi gösterirken toplumu bölmeye devam edecek" diye konuştu.