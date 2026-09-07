Almanya'da aşırı sağcı AfD'den tarihi zafer
07.09.2026 13:56
Almanya'da Almanya için Alternatif (AfD), Saksonya-Anhalt'taki eyalet seçiminde oyların yüzde 43,8'ini alarak İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük zaferini elde etti.
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen parlamento seçimlerini aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) kazandı.
Resmi seçim sonuçlarına göre AfD, oyların yüzde 43,8'ini alarak birinci sıraya yerleşti.
Bu gelişmeyle birlikte, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir aşırı sağ parti, eyalet düzeyinde iktidara bu kadar çok yaklaşmış oldu.
Sandıktan çıkan netice, Başbakan Friedrich Merz ve koalisyonuna ağır darbe vurdu.
Almanya genelindeki kamuoyu yoklamalarında da ilk sırada yer alan AfD; göçü sınırlandırma, sığınmacıları sınır dışı etme, Rusya ile ilişkileri yeniden kurma, Ukrayna'ya desteği kesme ve ortak para birimi eurodan ayrılma hedeflerini savunuyor.
MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KIL PAYI KAÇIRDILAR
Kamu yayın kurumu ZDF'nin verilerine göre yüzde 77 gibi yüksek katılımla gerçekleşen seçimde AfD, 83 sandalyeli eyalet meclisinde 39 milletvekilliği elde etti.
Bu sandalye sayısı, partinin tek başına hükümet kurması için aranan 42 vekillik salt çoğunluğun gerisinde kalıyor.
AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki 35 yaşındaki liste başı adayı Ulrich Siegmund, sonuçların netleşmesiyle Magdeburg kentindeki kutlamalara katıldı.
Siegmund konuşmasında, "Bu ülkede tarih yazdık. Halk nihayet siyasi değişim istediğini ve bunu her şeyden önce bizimle hayata geçirmeyi arzuladığını açıkça gösterdi" dedi.
Siegmund, eyaletteki bu zaferi 2029 yılındaki federal seçimlerde ulusal iktidara uzanacak yürüyüşün ilk adımı olarak tanımladı.
Kutlamalarda parti destekçileri Alman bayrakları dalgalandırırken AfD Eş Genel Başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla sahnede Siegmund ile bir araya geldi.
Weidel, bu sonucun dönüm noktası teşkil ettiğini ve 2029 genel seçimlerinde ülke genelinde en az yüzde 40 oy oranını hedeflediklerini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump ise seçim tablosunu kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yorumsuz şekilde paylaştı.
CDU SEÇMENİNDE ÇÖZÜLME: 83 BİN OY AFD'YE KAYDI
Seçim neticesi, kamuoyu desteği tarihi dip seviyelere inen Başbakan Friedrich Merz açısından ciddi gerilemeye işaret ediyor.
Merz, Alman ekonomisindeki durgunluğu aşmaya dönük reform tasarıları ve gaf içeren üslubu nedeniyle uzun süredir eleştiriliyordu.
Kamu yayın kurumu ARD'nin anketine göre eyaletteki seçmenlerin yüzde 87'si federal hükümetin yönetiminden memnun olmadığını belirtti.
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Saksonya-Anhalt'ta oyların yalnızca yüzde 17,2'sini alabildi.
Partinin oy oranı 2021'deki bir önceki seçime kıyasla neredeyse yarı yarıya erirken, yaklaşık 83 bin eski CDU seçmeni tercihini AfD'den yana kullandı.
Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, Reuters ajansına yaptığı değerlendirmede, "Bu seçim sonucu her şeyden önce federal hükümete yönelik güvensizlik oyudur" ifadesini kullandı.
CDU'nun eyaletteki adayı Sven Schulze da partisinin aldığı zayıf neticede Berlin'deki hükümetin sergilediği tablonun belirleyici olduğunu vurguladı.
YERLEŞİK PARTİLERİN "GÜVENLİK DUVARI" POLİTİKASI DA TARTIŞMAYA AÇILDI
Almanya'daki geleneksel partiler, iç istihbarat teşkilatının yerel biriminin aşırı sağcı olarak nitelediği AfD ile ortaklık kurmayı reddediyor ve "güvenlik duvarı" ilkesini uyguluyor.
AfD yönetimi ise bu yaklaşımın demokratik olmadığını savunuyor.
AfD Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla, ARD kanalına yaptığı açıklamada CDU milletvekillerine doğrudan işbirliği çağrısında bulundu.
Chrupalla, "Siyaset her zaman uzlaşı demektir. Parti içi taktik oyunlar artık geride kalmalı" diyerek eyalette merkez sağ muhafazakar çoğunluk kurulabileceğini kaydetti.
Eyalet başbakanlığı koltuğunu hedefleyen Siegmund da meclisteki farklı gruplarla temas kuracaklarını, ancak AfD'nin programını kısıtlayacak karmaşık formüllere kapalı olduklarını belirterek, "Şartlar zorlanırsa yeniden seçime gidilir" uyarısını yaptı.
Sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ise yüzde 5 barajını aşarak meclise girdi.
BSW lideri Sahra Wagenknecht, merkez partilerin AfD'yi iktidardan uzak tutmak adına yeni bir güvenlik duvarı koalisyonu kurma girişiminin seçmene saygısızlık olacağını savundu.
FRANSA VE POLONYA, SONUÇLARI ENDİŞEYLE KARŞILADI
Almanya'nın komşuları Fransa ve Polonya, aşırı sağın yükselişine tepki gösterdi.
Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, sonucun son derece kaygı verici bir sinyal verdiğini söyledi.
Lescure, dünya çapında yayılan popülist dalgaya karşı ortak direnç gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Benjamin Haddad da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, aşırı sağın zaferini kıta geneli için vahim bir an olarak tanımladı.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ise sandıktan çıkan neticeyi oldukça endişe verici bir işaret olarak değerlendirdi.
Piyasalarda euro kuru sakin seyrini korurken finans analiz kuruluşu XTB Araştırma Direktörü Kathleen Brooks, AfD'nin ortak para biriminden ayrılma hedefinin uzun vadeli istikrar açısından risk doğurduğunu kaydetti.
AFD'NİN PROGRAMI: KAPSAMLI GÖÇ KISITLAMASI, RUSYA İLE YAKINLAŞMA
İki milyonu aşkın nüfusuyla eski Doğu Almanya sınırlarında yer alan Saksonya-Anhalt'taki yarış, AfD'nin 2013'teki kuruluşundan bu yana ulaştığı gücü ortaya koyuyor.
Son anketlerde AfD ülke genelinde yüzde 28 desteğe sahipken, Merz'in partisi CDU yüzde 20 bandında görünüyor.
AfD seçim sürecinde yerleşik partilerin halktan koptuğu temasını işledi; daha güvenli sokaklar ve ulusal kimlik vurgusuyla tabanını genişletti.
Partinin eyalet programında okullarda ve kültür kurumlarında geleneksel değerlerin öne çıkarılması, mülteci çocuklarının ayrı sınıflarda okutulması ve kamu yayıncılığının yeniden düzenlenmesi planları yer alıyor.
Parti metninde ayrıca okullarda gökkuşağı bayraklarının yasaklanması, her gün Alman bayrağının göndere çekilmesi, kutlamalarda milli marşın okunması, mahalle devriyelerinin kurulması, Rusça derslerinin artırılması ve yeni rüzgar santrali projelerinin durdurulması hedefleri sıralanıyor.