Almanya'da aşırı sağcı AfD'den tarihi zafer

Kamu yayın kurumu ZDF'nin verilerine göre yüzde 77 gibi yüksek katılımla gerçekleşen seçimde AfD, 83 sandalyeli eyalet meclisinde 39 milletvekilliği elde etti.

Bu sandalye sayısı, partinin tek başına hükümet kurması için aranan 42 vekillik salt çoğunluğun gerisinde kalıyor.

AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki 35 yaşındaki liste başı adayı Ulrich Siegmund, sonuçların netleşmesiyle Magdeburg kentindeki kutlamalara katıldı.

Siegmund konuşmasında, "Bu ülkede tarih yazdık. Halk nihayet siyasi değişim istediğini ve bunu her şeyden önce bizimle hayata geçirmeyi arzuladığını açıkça gösterdi" dedi.

Siegmund, eyaletteki bu zaferi 2029 yılındaki federal seçimlerde ulusal iktidara uzanacak yürüyüşün ilk adımı olarak tanımladı.

Kutlamalarda parti destekçileri Alman bayrakları dalgalandırırken AfD Eş Genel Başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla sahnede Siegmund ile bir araya geldi.

Weidel, bu sonucun dönüm noktası teşkil ettiğini ve 2029 genel seçimlerinde ülke genelinde en az yüzde 40 oy oranını hedeflediklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ise seçim tablosunu kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yorumsuz şekilde paylaştı.