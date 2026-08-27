Almanya'da aşırı sıcaklar devam ediyor. Can kaybı 15 bini geçti

Almanya'da bu yaz etkili olan aşırı sıcak hava dalgaları nedeniyle 15 bin 800 kişi hayatını kaybetti.

AFP'nin haberine göre Ulusal halk sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü (RKI), can kayıplarının rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Enstitü verilerine göre aşırı sıcaklardan en çok 75 yaş üstü nüfus etkilendi. Sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı haziran sonundaki bir haftalık dönemde yaklaşık 9 bin 600 ölüm kayıtlara geçti.

Temmuz sonu ile ağustos ortası arasındaki dönemde ise sıcaklığa bağlı 4 bin can kaybı daha tespit edildi.

Son 10 yıldır sıcak kaynaklı ölüm verilerini toplayan enstitü, önceki rekorun 8 bin 900 ölümle 2018'de görüldüğünü bildirdi.