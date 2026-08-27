Almanya'da aşırı sıcaklar devam ediyor. Can kaybı 15 bini geçti
27.08.2026 15:17
Almanya'da bu yaz etkili olan aşırı sıcak hava dalgaları nedeniyle 15 bin 800 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal halk sağlığı kurumu verilerine göre can kayıpları son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Almanya'da bu yaz etkili olan aşırı sıcak hava dalgaları nedeniyle 15 bin 800 kişi hayatını kaybetti.
AFP'nin haberine göre Ulusal halk sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü (RKI), can kayıplarının rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.
Enstitü verilerine göre aşırı sıcaklardan en çok 75 yaş üstü nüfus etkilendi. Sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı haziran sonundaki bir haftalık dönemde yaklaşık 9 bin 600 ölüm kayıtlara geçti.
Temmuz sonu ile ağustos ortası arasındaki dönemde ise sıcaklığa bağlı 4 bin can kaybı daha tespit edildi.
Son 10 yıldır sıcak kaynaklı ölüm verilerini toplayan enstitü, önceki rekorun 8 bin 900 ölümle 2018'de görüldüğünü bildirdi.
İstatistiksel modellemelere dayanan verilere göre aşırı sıcaklar doğrudan sıcak çarpmasıyla veya kalp, akciğer ve böbrek gibi kronik hastalıkları tetikleyerek ölüme yol açıyor.
Sıcak hava ve kuraklık bu yaz Avrupa genelinde orman yangınlarına, tarım ürünlerinde kayıplara ve nehirlerde su seviyesinin düşmesine neden oldu. Fransa, İngiltere ve İspanya'da da binlerce ek can kaybı bildirildi.
Öte yandan Başbakan Friedrich Merz başkanlığında toplanan kabinede iklim değişikliği ve sıcağa uyum konuları ele alındı ancak yeni bir tedbir kararı açıklanmadı.
Sıcakla mücadelenin öncelikle 16 eyaletin sorumluluğunda olduğunu belirten Merz, eyaletlere özel iklim ve altyapı fonundan 12 yıl içinde 100 milyar avro aktarılacağını söyledi.
Merz, bütçe veya program eksiği bulunmadığını, kuraklık ve orman yangınlarından etkilenen tarım ve ormancılık sektörlerine yönelik olası yardımların inceleneceğini ifade etti.
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Meclis Grup Başkanı Thorsten Frei, iklimin korunmasının federal, eyalet ve yerel yönetimlerin ortak görevi olarak anayasaya eklenmesi yönündeki SPD teklifini reddetti.
Frei, bu yöntemin yetki karmaşasına ve eylemsizliğe yol açacağını savundu.
Çevre örgütü Environmental Action Germany (Almanya Çevre Eylemi) ise hükümeti sorumsuzlukla suçladı.
Kurum Direktörü Barbara Metz, şehirlerde ısı tutan asfalt ve beton zeminlerin kaldırılması ve ağaçlandırma yapılması için yasal düzenleme ve finansman çağrısında bulundu.