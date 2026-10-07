Almanya'da belediyeler köpek vergisinde 430 milyon euro kazandı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 10 Ekim Dünya Köpek Günü dolayısıyla köpek vergisi gelirleri ve evcil hayvan harcamalarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, köpek sahipliği belediyeler için güvenilir bir gelir kaynağı olmayı sürdürürken, belediyelerin bu başlık altındaki vergi geliri geçen yıl 429,7 milyon euroya ulaştı.

Söz konusu tutar, 429,9 milyon euroyla rekor kırılan 2024 yılına göre yüzde 0,1'lik sınırlı bir düşüşe işaret etse de durağan ve yüksek seyrini korudu.

Son 10 yıllık dönem dikkate alındığında ise köpek vergisi gelirlerinde ciddi artış olduğu görüldü. Bu başlıkta 322 milyon euro vergi geliri elde edilen 2015 yılıyla geçen yıl karşılaştırıldığında artış oranı yüzde 33,4 oldu.