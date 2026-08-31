Almanya'da enflasyon arttı, tahvil faizleri zirveyi gördü

Warsh'un açıklamaları sonrasında cuma günü sert yükselen ABD'nin iki yıllık Hazine tahvili getirileri, cuma günkü 12 baz puanlık artışın ardından pazartesi günü Londra işlemlerinin erken saatlerinde 2,5 baz puan geriledi.

Gösterge niteliğindeki ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi de cuma günkü 5 baz puanlık artış sonrası bir baz puan düştü.

Commerzbank Faiz Stratejisti Rainer Guntermann, gelişmelere ilişkin Reuters'a yaptığı değerlendirmesinde, "Genel olarak bond getirileri ABD Hazine tahvillerinden gelen ters rüzgarlara tamamen karşı koyamaz; ancak piyasa bir sonraki AMB faiz artışına iyi hazırlandığı için daha güçlü bir performans göstermeli. Ay sonu nakit akışları bugün geçici bir rahatlama sağlayacaktır" dedi.

Piyasalarda mevduat faizinin aralık ayına kadar yaklaşık yüzde 2,70 seviyesine gelmesi fiyatlanıyor.

Bu da, eylül ayında beklenen artışın ardından, mevcut yüzde 2,25 seviyesinden ikinci bir faiz artırımına gidilme olasılığının yüzde 80 olduğunu gösteriyor.