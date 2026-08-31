Almanya'da enflasyon arttı, tahvil faizleri zirveyi gördü
31.08.2026 12:02
Almanya'nın dört büyük eyaletinde enflasyonun ağustos ayında yükselmesi, ülke genelinde fiyat artışlarının hızlanacağına işaret etti.
Almanya'nın dört önemli eyaletinde enflasyon ağustos ayında yükseliş kaydetti. Bugün açıklanan öncü veriler, ülke genelindeki enflasyon oranının bu ay artabileceğine işaret ediyor.
Enflasyon oranı ağustos ayında Bavyera'da temmuz ayındaki yüzde 2,8 seviyesinden yüzde 2,9'a çıktı. Oran, Kuzey Ren-Vestfalya ile Aşağı Saksonya'da yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a, Baden-Württemberg'de ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'ya yükseldi.
İran'daki savaşın önceki aylarda enerji ve hammadde fiyatlarını yukarı çekmesiyle birlikte Alman hükümeti, enflasyonun bu yıl yüzde 2,7'ye, 2027 yılında ise yüzde 2,8'e hızlanmasını bekliyor.
Reuters ajansının anketine katılan ekonomistler, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da AB uyumlu ulusal enflasyonun temmuz ayındaki yüzde 2,8'den ağustos ayında yüzde 3,1'e çıkacağını tahmin ediyor.
Ülke geneline ilişkin veriler günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak.
Salı günü duyurulacak Avro Bölgesi enflasyon verisi öncesinde gelen tahminler, bölgedeki enflasyonun ağustosta bir önceki aydaki yüzde 2,9 seviyesinden yüzde 3,3'e yükseleceğini öngörüyor.
Reuters'a konuşan kaynaklar, Avrupa Merkez Bankası (AMB) yetkililerinin İran savaşının yan etkilerini dizginlemek amacıyla eylül ayındaki toplantıda faiz artırmaya hazır olduğunu, ancak sonrasında yeni bir sıkılaşmaya işaret etme konusunda temkinli davrandığını aktardı.
PİYASALARDA TAHVİL FAİZLERİ VE PETROL YÜKSELİŞTE
Petrol fiyatlarındaki tırmanış ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonun hedefin üzerinde kalması halinde faiz artırımının gerekebileceği yönündeki mesajları, Alman devlet tahvili getirilerini uzun yılların en yüksek seviyesine taşıdı.
Brent ham petrol vadeli işlemleri, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki bir İran adasına saldırdığını duyurması ve Tahran'ın bölgedeki ABD unsurlarını hedef alarak karşılık verdiğini açıklamasının ardından yüzde 0,5 artışla 89,80 dolara yükseldi.
Birleşik Arap Emirlikleri ise Minhad Hava Üssü'nün füzelerle hedef alındığına ilişkin haberleri yalanladı.
Almanya'nın iki yıllık tahvil getirisi, seansın erken saatlerinde Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 2,9014'e ulaştıktan sonra yüzde 2,89 seviyesinde yatay seyretti.
Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirisi ise bir baz puan artışla Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 3,2903'ü görmesinin ardından yüzde 3,28 oldu.
Warsh'un açıklamaları sonrasında cuma günü sert yükselen ABD'nin iki yıllık Hazine tahvili getirileri, cuma günkü 12 baz puanlık artışın ardından pazartesi günü Londra işlemlerinin erken saatlerinde 2,5 baz puan geriledi.
Gösterge niteliğindeki ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi de cuma günkü 5 baz puanlık artış sonrası bir baz puan düştü.
Commerzbank Faiz Stratejisti Rainer Guntermann, gelişmelere ilişkin Reuters'a yaptığı değerlendirmesinde, "Genel olarak bond getirileri ABD Hazine tahvillerinden gelen ters rüzgarlara tamamen karşı koyamaz; ancak piyasa bir sonraki AMB faiz artışına iyi hazırlandığı için daha güçlü bir performans göstermeli. Ay sonu nakit akışları bugün geçici bir rahatlama sağlayacaktır" dedi.
Piyasalarda mevduat faizinin aralık ayına kadar yaklaşık yüzde 2,70 seviyesine gelmesi fiyatlanıyor.
Bu da, eylül ayında beklenen artışın ardından, mevcut yüzde 2,25 seviyesinden ikinci bir faiz artırımına gidilme olasılığının yüzde 80 olduğunu gösteriyor.
Yatırımcılar ayrıca 2027 sonuna doğru faizlerin yüzde 3'e yaklaşacağını öngörürken, Eylül 2027 vadeli mevduat faizi yüzde 2,94 seviyesinde fiyatlanıyor.
UBS Global Wealth Management Yatırım Direktörü Mark Haefele ise "Temel senaryomuz, çekirdek enflasyondaki istikrarlı seyrin Fed'in bu yıl faizleri sabit tutmasına olanak tanıyacağı yönünde kalmayı sürdürüyor.
Eylül ayında faiz artırımı riski yükselmiş olsa da son dönemsel enflasyon verileri dezenflasyon sürecinin devamıyla uyumlu" ifadelerini kullandı.
Fransa'nın borçlanma maliyetleri de kamu maliyesine ilişkin endişeler ve zorlu bütçe süreci öncesinde 18 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine yakın seyretti. Fransa'nın 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,1284 oldu.
Gösterge Alman tahvili ile Fransa tahvili arasındaki getiri farkı, geçen hafta Kasım 2024'ten bu yana en yüksek fark olan 88,30 baz puana ulaşmasının ardından 84,30 baz puan olarak kaydedildi.