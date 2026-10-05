Almanya'da iktidara yürüyen partiden U dönüşü

Son dönemde yerel seçimlerde elde ettiği başarıyla öne çıkan ve ülke genelindeki anketlerde zirvelere oynayan Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Avrupa Birliği (AB) ve ortak para birimi euro konusundaki katı tutumunu değiştirmeyi düşünüyor.

Hazırlanan strateji belgesine göre parti, birlikten derhal ayrılmak yerine AB kurumlarının ve para biriminin köklü bir reformdan geçirilmesini talep ediyor.

Reuters'ın ulaştığı ve ilk olarak Bild gazetesinde yer alan taslak metin, 2013 yılında Euro Bölgesi kurtarma paketlerine tepki olarak kurulan ve para birliğinin lağvedilmesini ya da Almanya'nın birlikten çıkmasını savunan AfD'nin kurucu ilkelerinde belirgin bir değişikliğe işaret ediyor.

Belgede, reform çabalarının başarısız olması halinde Almanya'nın AB üyeliğinin referanduma götürülmesi öneriliyor.