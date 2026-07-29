Almanya'da kabine krizinin ardından merkez sağda tepkiler büyüyor

Revizyon sürecinde Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder'in görevden alınma biçimi parti kademelerinde huzursuzluk yarattı.

Schnieder'in görevine son verileceği bilgisi geçen hafta basına sızmış, ancak Merz'in düşündüğü ilk adayın görevi kabul etmemesi nedeniyle bakan bir süre belirsizlik içinde bırakılmıştı.

Schnieder'in seçim bölgesi olan Rheinland-Pfalz eyaletindeki CDU'lu milletvekilleri, sızdırılan bir mektupta Merz ile görüşmeyi reddettiklerini belirterek böyle bir temasın "asgari düzeyde karşılıklı güven ve saygı gerektirdiğini" kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Eyalet Sekreteri Tino Sorge da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merz'in kendisini önceden bilgilendirmeden ve yüz yüze konuşmadan görevden aldığını belirtti.

Sorge, bu durumun Merz'in "liderlik üslubuyla ilgili bir sorun" olduğunu ifade etti.

Kuzeydeki eyalet kenti Bremen'in CDU Başkanı Heiko Strohmann, yakın zamandaki bir parti toplantısında Merz'e "bir şirketi değil, siyasi bir partiyi yönettiğini" söyledi.

Strohmann, Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, çalışanlardan oluşan bir firmanın aksine CDU'nun gönüllülere ve seçilmiş milletvekillerine dayandığını, bu kişilere emir verilemeyeceğini vurguladı.