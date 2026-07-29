Almanya'da kabine krizinin ardından merkez sağda tepkiler büyüyor
29.07.2026 13:52
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, iktidardaki merkez sağ partisi CDU içinde kaotik kabine değişikliğinin ardından giderek büyüyen bir eleştiri dalgasıyla karşı karşıya bulunuyor. Parti Meclis Grubu Başkanı Jens Spahn'ın istifasıyla başlayan süreçte yapılan personel tercihleri ve görevden alma yöntemleri, parti üst düzeyinde ve milletvekilleri arasında huzursuzluğa yol açtı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, kabinesinde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı revizyonun ardından kendi partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) içinden gelen sert eleştirilerin hedefi oldu.
Parti Meclis Grubu Başkanı Jens Spahn'ın istifasıyla tetiklenen personel değişiklikleri, Merz'in yönetim tarzına yönelik parti içi itirazları su yüzüne çıkardı.
Jens Spahn, Almanya'da yasak olan ve CDU'nun şiddetle karşı çıktığı taşıyıcı annelik yöntemiyle ABD'de eşiyle birlikte çocuk sahibi olduğunun anlaşılması üzerine bu ay görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
CDU milletvekilleri, Merz'in başdanışmanı Thorsten Frei'ı Spahn'ın yerine meclis grubu başkanı olarak seçmek üzere bugün toplanacak.
Formalite olarak görülen bu oylamada ortaya çıkacak sonucun, Merz'in parti üzerindeki otoritesini yeniden tartışmaya açabileceği değerlendiriliyor.
GÖREVDEN ALMA YÖNTEMİ PARTİ İÇİNDE TEPKİ TOPLADI
Revizyon sürecinde Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder'in görevden alınma biçimi parti kademelerinde huzursuzluk yarattı.
Schnieder'in görevine son verileceği bilgisi geçen hafta basına sızmış, ancak Merz'in düşündüğü ilk adayın görevi kabul etmemesi nedeniyle bakan bir süre belirsizlik içinde bırakılmıştı.
Schnieder'in seçim bölgesi olan Rheinland-Pfalz eyaletindeki CDU'lu milletvekilleri, sızdırılan bir mektupta Merz ile görüşmeyi reddettiklerini belirterek böyle bir temasın "asgari düzeyde karşılıklı güven ve saygı gerektirdiğini" kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Eyalet Sekreteri Tino Sorge da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merz'in kendisini önceden bilgilendirmeden ve yüz yüze konuşmadan görevden aldığını belirtti.
Sorge, bu durumun Merz'in "liderlik üslubuyla ilgili bir sorun" olduğunu ifade etti.
Kuzeydeki eyalet kenti Bremen'in CDU Başkanı Heiko Strohmann, yakın zamandaki bir parti toplantısında Merz'e "bir şirketi değil, siyasi bir partiyi yönettiğini" söyledi.
Strohmann, Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, çalışanlardan oluşan bir firmanın aksine CDU'nun gönüllülere ve seçilmiş milletvekillerine dayandığını, bu kişilere emir verilemeyeceğini vurguladı.
AŞIRI SAĞCI AFD ANKETLERDE ÖNDE
İç tartışmalar, Merz ve CDU/CSU bloğu için gerileyen anket oranlarının üzerine geldi. RTL/ntv tarafından yayımlanan kamuoyu araştırmasına göre, seçmenlerin yalnızca yüzde 15'i Merz'in performansından memnun olduğunu bildirirken, CDU destekçileri arasında bu oran yüzde 49'da kaldı.
Aynı ankette, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, sorun çözme ve yetkinlik algısında ilk kez muhafazakar bloğu geride bıraktı.
Genel anketlerde AfD yüzde 27 ile birinci sırada yer alırken, CDU yüzde 21 ile geçen yılki genel seçimlerden bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Eylül ayında doğudaki Saksonya-Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yapılacak seçimler öncesinde AfD'nin tırmanışı sürüyor.
AfD, göç politikalarındaki sert söylemleriyle oy oranını artırırken, hafta sonu Berlin'deki Pride yürüyüşüne düzenlenen ve şüphelinin IŞİD'e bağlılık yemini ettiği belirtilen saldırının ardından konuyu yeniden gündeme taşıdı.
AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla, X hesabından yaptığı açıklamada, Merz'in Tino Sorge'yi görevden alarak "yalnızca rüştünü ispatlamış bir politika uzmanını değil, aynı zamanda Doğu Alman bir ismi hükümetten uzaklaştırdığını" iddia ederek Başbakan'ı "soğuk ve adaletsiz" davranmakla suçladı.
MERZ EYLÜL AYINA İŞARET ETTİ
CDU Federal Yönetim Kurulu'nun bir üyesi Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Son bir haftada yaşananlar Merz'in parti içindeki konumuna ciddi zarar verdi" ifadesini kullandı.
Eleştirilere yanıt veren Merz ise meclisin yeniden toplanacağı ve yeni bakanların yemin edeceği eylül ayına kadar suların durulacağını öngördü.
Merz, "Eylül ayına kadar tansiyonun bir miktar düşeceğini tahmin ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Yeni Meclis Grubu Başkanı olarak seçilmesi beklenen Thorsten Frei, koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar ile ilişkileri yürütmek ve Merz'in büyüme vaatlerini hayata geçirecek reformları meclisten geçirmek için kritik bir rol üstlenecek.
Aşırı sağın yükselişi ve eyalet seçimleri öncesinde yaşanan bu sürecin, Merz'in görev süresini ve parti üzerindeki hakimiyetini nasıl etkileyeceği tartışılmaya devam ediyor.