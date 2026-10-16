Almanya'da sigara ve alkole zam. Berlin milyarlar toplayacak

Berlin yönetimi, 2027 yılından itibaren yüksek alkollü içkiler, köpüklü şarap ve aromalı alkollü içeceklerin (alcopop) vergilerini de yüzde 20 oranında yükseltmeyi planlıyor.

Bu adımla yüz milyonlarca avroluk ek gelir hedeflenirken, bira ve klasik sofra şarabı düzenlemenin dışında tutuldu.

Vergisi yükseltilecek kalemler arasında Almanya'nın en eski vergi uygulamalarından biri de yer alıyor.

İlk kez 1902 yılında imparatorluk donanmasını finanse etmek amacıyla getirilen köpüklü şarap vergisi (Sektsteuer), imparatorluğun çöküşünü, iki dünya savaşını ve birbirini izleyen hükümetleri geride bırakarak bugüne kadar varlığını korudu.

Avrupa genelinde tüketim alışkanlıklarını vergi yoluyla yönlendirme adımları diğer ülkelerde de sürüyor.

İngiltere meşrubatlardaki şeker vergisi eşiğini düşürüp kapsamını genişletirken, Fransa tütün vergilerini kademeli olarak artırarak 2027 yılına kadar bir paket sigaranın fiyatını yaklaşık 13 avroya çıkarmayı hedefliyor.