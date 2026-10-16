Almanya'da sigara ve alkole zam. Berlin milyarlar toplayacak
16.10.2026 15:25
Almanya, sigara, şekerli meşrubat ve alkollü içeceklere getirdiği vergi artışlarıyla bütçeye milyarlarca avro gelir sağlamayı hedefliyor.
Almanya, bütçe gelirlerini artırmak ve tüketici alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla sigara, şekerli içecekler ve yüksek alkollü içkilerin vergilerini artırma yoluna gidiyor.
Federal Meclis ve hükümet kanadından peş peşe gelen kararlarla, temel ihtiyaç sayılmayan bu ürünler üzerinden kamu maliyesine milyarlarca avroluk yeni kaynak aktarılması hedefleniyor.
TÜTÜN VERGİSİ PAKETİ 11 AVRONUN ÜZERİNE ÇIKARACAK
Federal Meclis milletvekilleri, tütün mamullerine yönelik vergi artışını onayladı.
Reuters ajansının haberine göre planlanan düzenlemenin 2027 ile 2030 yılları arasında devlet bütçesine 12 milyar avrodan (yaklaşık 13,5 milyar dolar) fazla ek gelir sağlaması öngörülüyor.
Vergi artışıyla birlikte Almanya'da bir paket sigaranın ortalama satış fiyatı on yılın sonuna doğru 11 avroyu aşacak.
Parlamentodaki muhalefet partileri ise bu adıma tepki gösterdi.
Düzenlemenin tüketicilerin sırtına ek yük getireceğini savunan muhalefet temsilcileri, yüksek fiyat artışlarının karaborsayı canlandırabileceği uyarısını dile getirdi.
MEŞRUBATA KADEMELİ EK VERGİ
Meclisteki oylamadan bir gün önce federal kabine, meşrubat ürünlerine yönelik şeker vergisi planını kabul etti.
Temmuz 2027'de yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeye göre, 100 mililitresinde en az beş gram şeker barındıran içeceklerden litre başına 0,26 avro vergi alınacak.
Daha yüksek şeker oranına sahip ürünlerde ise litre başına kesilecek vergi miktarı 0,32 avroya ulaşacak.
Maliye Bakanlığı, şeker vergisinden 2027 yılında 690 milyon avro, 2028 yılında ise 925 milyon avro gelir bekliyor.
Elde edilecek kaynak, federal sağlık sigortası sübvansiyonlarındaki kesintileri dengelemek üzere kullanılacak.
Bakanlığın hesaplamalarına göre şekerli içecek tüketimi, ülkede her yıl yaklaşık 2,1 milyar avroluk sağlık harcamasına yol açıyor.
BİRA VE ŞARABA DOKUNULMADI, KÖPÜKLÜ ŞARABIN VERGİSİ ARTIYOR
Berlin yönetimi, 2027 yılından itibaren yüksek alkollü içkiler, köpüklü şarap ve aromalı alkollü içeceklerin (alcopop) vergilerini de yüzde 20 oranında yükseltmeyi planlıyor.
Bu adımla yüz milyonlarca avroluk ek gelir hedeflenirken, bira ve klasik sofra şarabı düzenlemenin dışında tutuldu.
Vergisi yükseltilecek kalemler arasında Almanya'nın en eski vergi uygulamalarından biri de yer alıyor.
İlk kez 1902 yılında imparatorluk donanmasını finanse etmek amacıyla getirilen köpüklü şarap vergisi (Sektsteuer), imparatorluğun çöküşünü, iki dünya savaşını ve birbirini izleyen hükümetleri geride bırakarak bugüne kadar varlığını korudu.
Avrupa genelinde tüketim alışkanlıklarını vergi yoluyla yönlendirme adımları diğer ülkelerde de sürüyor.
İngiltere meşrubatlardaki şeker vergisi eşiğini düşürüp kapsamını genişletirken, Fransa tütün vergilerini kademeli olarak artırarak 2027 yılına kadar bir paket sigaranın fiyatını yaklaşık 13 avroya çıkarmayı hedefliyor.