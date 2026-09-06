Almanya’da siyasi deprem: AfD oyların yüzde 44’ünü aldı

AfD’nin tek başına çoğunluğu sağlaması halinde parti, Almanya’da ilk kez bir eyalette tek başına hükümet kurabilecek. Bu aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da aşırı sağ olarak nitelendirilen bir partinin eyalet yönetimini üstlenmesi açısından tarihi bir kırılma anlamına gelecek.

Almanya’daki ana akım partiler bugüne kadar AfD ile işbirliği yapmama politikasını sürdürüyor. Siyasette “güvenlik duvarı” olarak adlandırılan bu yaklaşım nedeniyle CDU’nun, AfD’yi iktidarın dışında bırakabilecek çok partili bir koalisyon arayışına girmesi bekleniyor. AfD’nin Saksonya-Anhalt teşkilatı ise Alman iç istihbarat makamları tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılıyor. Parti, bu değerlendirmelerin siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.