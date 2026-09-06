Almanya’da siyasi deprem: AfD oyların yüzde 44’ünü aldı
06.09.2026 20:03
Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), ülkenin doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde tarihi bir sonuç elde etti.
ARD ve ZDF'nin sandık çıkış anketlerine göre AfD, oyların yüzde 44’ünden fazlasını alarak seçimi açık ara önde tamamladı. Başbakan Friedrich Merz’in merkez sağdaki Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ise yaklaşık yüzde 18,5’te kaldı. AfD’nin 35 yaşındaki eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund sonuçların ardından, “Bugün tarih yazdık.” dedi.
Ancak AfD’nin eyalet parlamentosunda tek başına hükümet kurmaya yetecek mutlak çoğunluğu elde edip edemediği henüz kesinleşmedi. Nihai sandalye dağılımı, yüzde 5’lik seçim barajının çevresindeki küçük partilerin sonuçlarına göre şekillenecek.
AfD’nin tek başına çoğunluğu sağlaması halinde parti, Almanya’da ilk kez bir eyalette tek başına hükümet kurabilecek. Bu aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da aşırı sağ olarak nitelendirilen bir partinin eyalet yönetimini üstlenmesi açısından tarihi bir kırılma anlamına gelecek.
Almanya’daki ana akım partiler bugüne kadar AfD ile işbirliği yapmama politikasını sürdürüyor. Siyasette “güvenlik duvarı” olarak adlandırılan bu yaklaşım nedeniyle CDU’nun, AfD’yi iktidarın dışında bırakabilecek çok partili bir koalisyon arayışına girmesi bekleniyor. AfD’nin Saksonya-Anhalt teşkilatı ise Alman iç istihbarat makamları tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılıyor. Parti, bu değerlendirmelerin siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.
Sonuç, yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, Başbakan Friedrich Merz açısından da ciddi bir siyasi darbe olarak değerlendiriliyor.
AfD özellikle eski Doğu Almanya topraklarında uzun süredir güçlü bir seçmen desteğine sahip. Parti; düzensiz göçe karşı sert politikaları, “geri göç” söylemi ve kültürel konulardaki muhafazakâr çizgisiyle kampanya yürüttü.
Siegmund, iktidara gelmeleri halinde düzensiz göçmenlere yönelik kapsamlı sınır dışı politikaları uygulayacaklarını vaat etti. AfD ayrıca okullardaki LGBTİ+ gökkuşağı bayraklarının kaldırılması ve tarih eğitiminde Nazi dönemine verilen ağırlığın azaltılması gibi tartışmalı vaatlerde bulundu.
Seçimden bir gün önce eyalet başkenti Magdeburg’da binlerce kişi AfD'ye karşı gösteri düzenlemişti.
AfD’nin yükselişi, ekonomiyi canlandırma ve düzensiz göçü azaltma vaatleriyle iktidara gelen Merz üzerindeki baskıyı da artırıyor.