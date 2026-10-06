Almanya'da tarihi kırılma. İlk kez yerelde meclis başkanı çıkardılar

Parlamento başkanlığını kazanmasına rağmen AfD, henüz eyalet başbakanlığı için gerekli mutlak çoğunluğa ulaşabilmiş değil.

Başbakan adayı Siegmund, salı günkü oturum öncesinde yaptığı açıklamada, başbakanlık oylamasının aralık ayında yapılmasını hedeflediğini ve bu süreyi meclis desteğini artırmak için kullanacağını belirtti.

Siegmund, ilk turda gereken çoğunluğu sağlayamaması halinde erken seçime gidilebileceğini de dile getirdi.

Merkez partilerin AfD ile işbirliğini reddeden "güvenlik duvarı" çizgisi sürerken, AfD'li yöneticiler haftalardır Merz'in partisinden milletvekillerini ikna etmeye çalışıyor; ancak henüz rakiplerinden AfD'ye açık bir geçiş gerçekleşmedi.

Koalisyon ortaklığını reddeden ancak işbirliğini bütünüyle dışlamayan BSW ise başbakanlık oylamasında Siegmund için çekimser kalacağını duyurdu.

BSW'nin çekimserliği, AfD'nin komşu Thüringen'dekine benzer bir azınlık hükümeti kurması ihtimalini gündeme getiriyor; fakat Siegmund daha önce küçük bir partiye bağımlı kalacağı bu seçeneği reddetmişti.