Almanya'da tarihi seçim. Tarkan şarkıları ve halayla kutladılar
21.09.2026 03:38
Son Güncelleme: 21.09.2026 03:57
Berlin'de Sol Parti Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Kutlamalarda Tarkan şarkıları ve halay vardı. Mecklenburg-Vorpommern'de ise aşırı sağcı AFD rekor kırdı.
Almanya'da siyasi açıdan kritik önem taşıyan iki eyalette dün seçim vardı.
6 Eylül'de aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) zaferiyle sonuçlanan Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinin ardından bu kez Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde seçmenler tarihi seçim için sandığa gitti.
Berlin eyalet meclisi seçiminde ilk sonuçlara göre başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti, yüzde 25.5 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 18.9 ile ikinci sırada yer alırken AfD yüzde 16.1 oy aldı. Yeşillerin oy oranı yüzde 14.3, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranı yüzde 12.1'de kaldı.
“SEVGİ VE ADALET, NEFRETE GALİP GELDİ”
Sol Parti Berlin'de sandıktan zaferle çıksa da tek başına iktidar olmasına yetecek 80 sandalyeye tek başına ulaşamadı. Olası Sol Parti-SPD-Yeşiller ittifakı 95, CDU-SPD-Yeşiller ittifakı ise 83 sandalyeyle meclis çoğunluğunu sağlayabiliyor.
Bu sonuçlarla, seçimden zaferle çıkan Sol Parti'nin Türk kökenli adayı Elif Eralp'in Berlin eyalet başbakanı olması bekleniyor.
Sandıktan zaferle çıkan Sol Parti üyeleri, halaylar ve Tarkan şarkılarıyla tarihi geceyi kutladı.
Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp, sonuçların netleşmeye başlaması sonrası yaptığı konuşmada partisine destek verenlere teşekkür etti.
Berlin'i hep birlikte değiştirip daha iyi bir yer haline getireceklerini ifade eden Eralp, "Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor." dedi.
Eralp, kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, seçmenlerin kendisine ve Sol Parti'ye, herkesin insan onuru içinde iyi bir yaşam sürdürebileceği daha adil bir Berlin adına yeni bir sayfa açmak için görev verdiğini ifade etti. Berlin'de en büyük sosyal sorunun kira krizi olduğunu vurgulayan Elif Eralp, "Şehrimizde insanlar yeniden daha iyi bir yaşamı olması için Berlin eyaleti başbakanı olmak istiyorum." diye konuştu.
AİLESİ 1981'DE TÜRKİYE'DEN GÖÇTÜ
Seçimden zaferle çıkan Sol Parti'nin Türk kökenli adayı Elif Eralp'in Berlin eyalet başbakanı olması bekleniyor. Eralp, 1981 yılında Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olarak Münih'te dünyaya geldi.
Kariyeri boyunca göç, iltica hukuku ve ırkçılıkla mücadele gibi konularda çalışan Eralp; Hamburg'daki hukuk eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler ve Alman diplomatik misyonlarında deneyim kazandı. 2017'de Sol Parti'ye katıldı.
Daha önce yaptığı açıklamalarda Berlin'de Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösterilerdeki polis şiddetine tepki gösteren Eralp, seçilmesi halinde, çok ağır suçlar işleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması için mücadele edeceğini söylemişti.
AŞIRI SAĞIN ZAFERİ
Almanya'da seçimin bir diğer adresi ise Mecklenburg-Vorpommern eyaletiydi. Berlin'in aksine burada Sol Parti değil, aşırı sağcı AFD zafere ulaştı.
AfD yüzde 38.2 oyla birinci olurken, SPD yüzde 35.5 ile ikinci sırada kaldı. Berlin'de zafere ulaşan Sol Parti yüzde 6.5, Yeşiller ise yüzde 5.7 ile eyalet meclisine girmeyi başardı.
71 sandalyenin bulunduğu Eyalet Meclisinde AfD 32 sandalyeyle en fazla üyeye sahip parti olurken, SPD 29, Sol Parti ve Yeşiller ise 5'er sandalyeyle temsil edilecek.
Oylarını bir önceki seçime göre katlayan AFD de birinci parti olsa da tek başına hükümet kuracak oy oranına ulaşamadı.
Diğer partilerin AFD'yle koalisyona yanaşmayacağı belirtiliyor. Bu nedenle Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ikinci sıradaki Sosyal Demokratların koalisyon kurması gündemde.
MERZ'İN PARTİSİ BARAJ ALTINDA
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in partisi Hırıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) burada da büyük bir darbe aldı. Yüzde 4.9 oy alarak yüzde 5 barajının altında kalan CDU, 1945'ten bu yana ilk kez bir eyalette meclise giremedi. Seçimler sonrası kamera karşısına geçen Merz, her iki eyaletteki oy kaybını "felaket" diye yorumladı. Ancak Merz partisinin seçimdeki büyük oy kaybına rağmen konuşmasında görevine devam edeceği mesajını verdi.