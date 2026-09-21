Almanya'da tarihi seçim. Tarkan şarkıları ve halayla kutladılar

Sol Parti Berlin'de sandıktan zaferle çıksa da tek başına iktidar olmasına yetecek 80 sandalyeye tek başına ulaşamadı. Olası Sol Parti-SPD-Yeşiller ittifakı 95, CDU-SPD-Yeşiller ittifakı ise 83 sandalyeyle meclis çoğunluğunu sağlayabiliyor.

Bu sonuçlarla, seçimden zaferle çıkan Sol Parti'nin Türk kökenli adayı Elif Eralp'in Berlin eyalet başbakanı olması bekleniyor.

Sandıktan zaferle çıkan Sol Parti üyeleri, halaylar ve Tarkan şarkılarıyla tarihi geceyi kutladı.

Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp, sonuçların netleşmeye başlaması sonrası yaptığı konuşmada partisine destek verenlere teşekkür etti.

Berlin'i hep birlikte değiştirip daha iyi bir yer haline getireceklerini ifade eden Eralp, "Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor." dedi.

Eralp, kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, seçmenlerin kendisine ve Sol Parti'ye, herkesin insan onuru içinde iyi bir yaşam sürdürebileceği daha adil bir Berlin adına yeni bir sayfa açmak için görev verdiğini ifade etti. Berlin'de en büyük sosyal sorunun kira krizi olduğunu vurgulayan Elif Eralp, "Şehrimizde insanlar yeniden daha iyi bir yaşamı olması için Berlin eyaleti başbakanı olmak istiyorum." diye konuştu.