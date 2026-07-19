Almanya'da 'taşıyıcı' anne krizi. CDU/CSU Grup Başkanı Jens Spahn görevinden istifa etti

Siyasi kariyeri boyunca sık sık özel ayrıcalıklar elde ettiği iddiaları ve çıkar çatışmalarıyla gündeme gelen Jens Spahn, daha önce "Beni yıkmak için çok şey gerekir" demişti.

Ancak Westfalyalı siyasetçinin kariyerini noktalayan gelişme, babası Georg’un adını taşıyan, henüz birkaç günlük ve yaklaşık 50 santimetre boyundaki bebeğinin doğumu oldu.

Kamuoyunda ve parti içinde Spahn’ın "rahimlerin kiralanması" olarak nitelendirilen bu yöntemi savunurken kendisinin buna başvurması, "çifte standart" ve "güvenilirlik kaybı" eleştirilerini beraberinde getirdi.

Spahn’ın geçmişteki diğer tartışmalı adımları ise şu şekilde:

Maske skandalı: Koronavirüs pandemisi döneminde acil FFP2 maskesi temini için şirketlere adet başına 4,50 euro teklif edildi. Federal hükümet bu kapsamda 5,9 milyar euro karşılığında 5,7 milyar maske satın aldı. Ancak bu maskelerin yalnızca iki milyarı dağıtılırken, geri kalan kısım imha edildi. Spahn’ın yakın çevresindeki şirketlerin kayırıldığı iddiaları ve oluşan kamu zararının boyutu henüz netleşmedi.

Villa alımı: Spahn ve eşi Daniel Funke, 2020 yılında Berlin’in lüks semti Dahlem’de 4 milyon euroya bir villa satın aldı. Alım, Spahn’ın geçmişte yönetim kurulunda görev yaptığı Sparkasse Westmünsterland bankasından alınan krediyle finanse edildi. Kredinin güvencesinin ise Avusturya’daki küçük bir Raiffeisenbank hesabında tutulan yüksek meblağlarla sağlandığı iddia edildi. Çift, villayı 2023 yılında sattı.

Pandemi döneminde bağış yemeği: Sağlık bakanı olduğu Ekim 2020’de, televizyonda katıldığı bir yayında virüsün en çok özel eğlence ve davetlerde yayıldığını söyleyen Spahn, aynı günün akşamında Leipzig’de bir grup iş insanıyla özel bir bağış yemeğinde bir araya geldi. Ertesi gün koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Pareton yatırımı: 2017 yılında, vergi yazılımları üreten Pareton GmbH adlı start-up şirketine 15 bin euro yatırım yaptı. O dönem Maliye Müsteşarı olan Spahn, aynı zamanda elektronik vergi beyannamesine yönelik yasal düzenlemeleri hazırlayan isimdi. Çıkar çatışması iddialarının ardından hisselerini satarak aldığı devlet teşvikini iade etti.