Almanya'da 'taşıyıcı' anne krizi. CDU/CSU Grup Başkanı Jens Spahn görevinden istifa etti
19.07.2026 08:29
Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partilerinin Federal Meclis Grup Başkanı Jens Spahn, ABD'de taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmasının ardından yükselen tepkiler üzerine görevinden istifa etti.
Almanya’da iktidardaki muhafazakar ittifakın en kıdemli isimlerinden, CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkanı Jens Spahn, cumartesi günü görevinden istifa etti.
İstifa mektubuna göre 46 yaşındaki Spahn, ABD’de taşıyıcı anne aracılığıyla bir bebek sahibi olmasının ardından, kendi partisinin taşıyıcı anneliğe yönelik muhalefetiyle çeliştiği gerekçesiyle gelen yoğun baskılar üzerine bu kararı aldı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ittifakının parlamento grubu başkanı olan Spahn, eşi Daniel Funke ile birlikte taşıyıcı anne yöntemiyle ebeveyn olduklarının ortaya çıkmasının ardından hem kendi partisi içinden hem de kiliseler ile sivil toplum kuruluşlarından çok sert eleştiriler aldı.
Taşıyıcı annelik Almanya sınırları içinde tamamen yasak. Ancak Alman vatandaşlarının ülke dışında taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen bir çocuğu Almanya’ya getirip büyütmesi yasal bir engel teşkil etmiyor.
Spahn, kaleme aldığı istifa mektubunda şu ifadeleri kullandı:
"Son birkaç gün içinde, eşimle birlikte bir aile kurmak ve baba olmak şeklinde özetlenebilecek kişisel mutluluğumun, üstlendiğim siyasi görevle bağdaşmadığını fark ettim."
CDU, henüz şubat ayında düzenlenen parti kongresinde, Almanya içindeki taşıyıcı annelik yasağının korunması yönünde oy kullanmıştı.
Spahn’ın bu karara rağmen ABD’de taşıyıcı anne kullanması, parti tabanında ve yönetiminde istifa çağrılarının hızla yükselmesine yol açtı.
SKANDALLARLA DOLU BİR KARİYER
Siyasi kariyeri boyunca sık sık özel ayrıcalıklar elde ettiği iddiaları ve çıkar çatışmalarıyla gündeme gelen Jens Spahn, daha önce "Beni yıkmak için çok şey gerekir" demişti.
Ancak Westfalyalı siyasetçinin kariyerini noktalayan gelişme, babası Georg’un adını taşıyan, henüz birkaç günlük ve yaklaşık 50 santimetre boyundaki bebeğinin doğumu oldu.
Kamuoyunda ve parti içinde Spahn’ın "rahimlerin kiralanması" olarak nitelendirilen bu yöntemi savunurken kendisinin buna başvurması, "çifte standart" ve "güvenilirlik kaybı" eleştirilerini beraberinde getirdi.
Spahn’ın geçmişteki diğer tartışmalı adımları ise şu şekilde:
Maske skandalı: Koronavirüs pandemisi döneminde acil FFP2 maskesi temini için şirketlere adet başına 4,50 euro teklif edildi. Federal hükümet bu kapsamda 5,9 milyar euro karşılığında 5,7 milyar maske satın aldı. Ancak bu maskelerin yalnızca iki milyarı dağıtılırken, geri kalan kısım imha edildi. Spahn’ın yakın çevresindeki şirketlerin kayırıldığı iddiaları ve oluşan kamu zararının boyutu henüz netleşmedi.
Villa alımı: Spahn ve eşi Daniel Funke, 2020 yılında Berlin’in lüks semti Dahlem’de 4 milyon euroya bir villa satın aldı. Alım, Spahn’ın geçmişte yönetim kurulunda görev yaptığı Sparkasse Westmünsterland bankasından alınan krediyle finanse edildi. Kredinin güvencesinin ise Avusturya’daki küçük bir Raiffeisenbank hesabında tutulan yüksek meblağlarla sağlandığı iddia edildi. Çift, villayı 2023 yılında sattı.
Pandemi döneminde bağış yemeği: Sağlık bakanı olduğu Ekim 2020’de, televizyonda katıldığı bir yayında virüsün en çok özel eğlence ve davetlerde yayıldığını söyleyen Spahn, aynı günün akşamında Leipzig’de bir grup iş insanıyla özel bir bağış yemeğinde bir araya geldi. Ertesi gün koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Pareton yatırımı: 2017 yılında, vergi yazılımları üreten Pareton GmbH adlı start-up şirketine 15 bin euro yatırım yaptı. O dönem Maliye Müsteşarı olan Spahn, aynı zamanda elektronik vergi beyannamesine yönelik yasal düzenlemeleri hazırlayan isimdi. Çıkar çatışması iddialarının ardından hisselerini satarak aldığı devlet teşvikini iade etti.
İSTİFAYA GİDEN 72 SAAT
Kamuoyu önünde taşıyıcı annelik yasağını savunmaya devam ederken arka planda bebek planları yaptığı ortaya çıkan Spahn, bu ay boyunca çocuğunun ABD'de taşıyıcı anne tarafından dünyaya getirilmesiyle büyük bir tepki dalgasıyla karşılaştı.
Parti tabanının öfkesi, sosyal medya, chat grupları ve mektuplar aracılığıyla hızlı bir biçimde yukarıya ulaştı.
Başlangıçta parti yönetiminin kendisini koruyacağını düşünen Spahn, 72 saat süren krizin ardından grup başkanlığı görevinden çekilmek zorunda kaldı.
Başbakan Friedrich Merz, Spahn’ın kendisine bebek haberini verdiğinde onu nezaketle tebrik etmiş, ancak tabandan gelen tepkilerin boyutunu görünce Spahn’ın arkasında durmanın imkansız olduğunu anlayarak istifa sürecini hızlandırmıştı.