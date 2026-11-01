Almanya'da Z kuşağı eylemlerinde mağazalar yağmalandı. Çok sayıda gözaltı var
01.11.2026 10:31
Son Güncelleme: 01.11.2026 10:54
Almanya'da sosyal harcamalardaki kesintileri, hayat pahalılığını ve zorunlu askerliği protesto eden Z kuşağı eylemlerinde olaylar çıktı, mağazalar yağmalandı. Polis eylemcilere müdahale etti.
Almanya'da "Gen Z regelt" (Z Kuşağı Devralıyor) isimli gençlik inisiyatifi, başkent Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln'ün de aralarında bulunduğu 30'dan fazla kentte gösteriler düzenledi.
Hayat pahalılığı ve zorunlu askerlik hizmetini protesto eden, eğitim ve sağlık alanlarında şartlarının iyileştirilmesini isteyen göstericiler Almanya'nın en büyük şehirlerinde sokağa dökülürken, gecenin ilerleyen saatlerinde yüzleri kapalı eylemciler Frankfurt ve Hamburg gibi bazı kentlerde mağazaları yağmaladı.
Başta Fransa olmak üzere Avrupa genelinde Z kuşağının başı çektiği eylem dalgasının etkisi altına giren Almanya'daki gösterilerde polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis, bazı kentlerde TOMA'ları devreye sokarken, göstericiler de barikatlar kurdu.
Eylemci gençler polise taş ve havai fişek fırlatırken, polis de biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Polis bazı kentlerde gösterileri dağıtırken çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.
Yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı Frankfurt'ta polis tarafından X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Şiddet eylemleri devam ediyor. Şehir merkezindeki birkaç mağazanın camları kırıldı. Acil durum ekiplerine molotof kokteylleri de atılıyor. Çevredeki vatandaşları şehir merkezinden uzak durmaya ya da bölgeyi terk etmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Dün açıklanan resmi rakamlara göre Berlin, Frankfurt ve Münih polis ekipleri, eylemleri organize eden inisiyatifin internet sitesinde 36 bin kişinin katıldığı öne sürülen eylemlere 18 bin kişinin katıldığını belirtirken, bu rakam, organizatörlerin hedeflediği 182 bin kişilik katılımın çok altında kaldı.
Alman yetkililer, Cadılar Bayramı kutlamalarıyla aynı zamana denk gelen dünkü gösterilerin genel olarak sakin geçtiğini belirtirken bazı radikal grupların hareketi kendi amaçları doğrultusunda kullanma girişimlerine karşı uyarıda bulunduklarını söyledi.
Göstericiler, üzerinde "Tasarruf politikanız geleceğimize mal oluyor", "Kesinti ve savaş bütçelerinize hayır", "(Başbakan Friedrich) Merz gitmeli", "Eğitimi destekleyin", "Bu bizim geleceğimiz", "Savaşa değil, insanlara yatırım yapın", "Güçsüzlük, öfke, çaresizlik", "Milyar avrolar silah yerine eğitime", "Z kuşağı istismar edilemez", "Z kuşağını dinleyin" ve "Berlin tasarruf ediyor, zenginler gülüyor" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.
Başkent Berlin'in lüks Kurfuerstendamm alışveriş caddesi de dahil olmak üzere Almanya genelinde birçok işletme, gösterilerde olaylar çıkması ihtimaline karşı kepenk indirerek, vitrinlerini tahta panellerle örterek ya da dükkanlarını erken kapatarak önlem almıştı.
İnisiyatifin bir sonraki eylemini 20 Kasım 2026'da düzenleyeceği belirtildi.
Gençlerin talepleri arasında kesintiler yerine okullara bütçe ayrılması, gençlerin kaygılarının gündemin üst sıralarında yer alması, ekonomik açıdan yaşanabilir bir hayat sunulması, genç kuşaktan tasarruf edilmesi yerine yükün adil biçimde paylaşılması, zorunlu askerliğe "hayır" denilmesi, temel hakların korunması ve iklimin kararlılıkla korunması yer alıyor.