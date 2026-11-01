Almanya'da Z kuşağı eylemlerinde mağazalar yağmalandı. Çok sayıda gözaltı var

Yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı Frankfurt'ta polis tarafından X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Şiddet eylemleri devam ediyor. Şehir merkezindeki birkaç mağazanın camları kırıldı. Acil durum ekiplerine molotof kokteylleri de atılıyor. Çevredeki vatandaşları şehir merkezinden uzak durmaya ya da bölgeyi terk etmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dün açıklanan resmi rakamlara göre Berlin, Frankfurt ve Münih polis ekipleri, eylemleri organize eden inisiyatifin internet sitesinde 36 bin kişinin katıldığı öne sürülen eylemlere 18 bin kişinin katıldığını belirtirken, bu rakam, organizatörlerin hedeflediği 182 bin kişilik katılımın çok altında kaldı.