Almanya'da Z kuşağı eylemlerine polisten yumruklu müdahale

Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor" (Gen Z regelt) adlı gençlik inisiyatifi, sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin zorunlu askerlik planını protesto etmek için bir kez daha gösteri düzenledi .

Kalabalığın arasına giren polislerin bazı eylemcilere yumrukla müdahale ettiği anlar kameralara yansıdı.

Berlin'deki Savigny Meydanı’nda toplanan yaklaşık 1500 kişi daha sonra Halensee metro istasyonuna kadar yürüdü.