NTV

Almanya'da Z kuşağı eylemlerine polisten yumruklu müdahale

15.11.2026 08:19

Dış Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Almanya’nın başkenti Berlin’de sosyal harcamalardaki kesintilere ve hükümetin zorunlu askerlik planına karşı düzenlenen eylemde polis göstericilere sert müdahale etti.

Almanya'da Z kuşağı eylemlerine polisten yumruklu müdahale
Reuters

Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor" (Gen Z regelt) adlı gençlik inisiyatifi, sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin zorunlu askerlik planını protesto etmek için bir kez daha gösteri düzenledi.

 

Kalabalığın arasına giren polislerin bazı eylemcilere yumrukla müdahale ettiği anlar kameralara yansıdı.

 

Berlin'deki Savigny Meydanı’nda toplanan yaklaşık 1500 kişi daha sonra Halensee metro istasyonuna kadar yürüdü.

Almanya'da Z kuşağı eylemlerine polisten yumruklu müdahale 1
Reuters

Eyleme katılanlar "Biz gelecek istiyoruz, zenginler savaş", "Filistin'e özgürlük" ve "(Almanya Başbakanı) Friedrich Merz cepheye" şeklinde sloganlar attı.

 

Berlin’in ünlü alışveriş caddelerinden Kurfürstendamm’da polis göstericilere sert müdahale etti. Göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

 

Göstericilerin havai fişek ve sis bombası kullandığı eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

 

Caddedeki bazı lüks mağazalara yönelik önlem alan polis yürüyüş sırasında mağazaların önünde köpeklerle görev yaptı.

GENÇLER NELER TALEP EDİYOR? 2
Reuters

GENÇLER NELER TALEP EDİYOR?

Gençlerin talepleri arasında kesintiler yerine okullara bütçe ayrılması, gençlerin kaygılarının gündemin üst sıralarında yer alması, ekonomik açıdan yaşanabilir bir hayat sunulması, genç kuşaktan tasarruf edilmesi yerine yükün adil biçimde paylaşılması, zorunlu askerliğe "hayır" denilmesi, temel hakların korunması ve iklimin kararlılıkla korunması yer alıyor.