Altının da ''parmak izi'' var. Kaçak madenler bu yöntemle bulunacak

Laboratuvarda parlak altın parçacıkları, madeni para biçimindeki küçük kaplarda saklanıyor. Ancak araştırmacılar açısından asıl değerli olan, altının taşıdığı kimyasal veriler.

Altın; kaya içinde ya da nehir yatağında oluşurken çevresindeki gümüş, bakır ve diğer elementlere ait parçacıkları bünyesine alıyor. Böylece her altın yatağı kendine özgü bir kimyasal imzaya sahip oluyor.

Araştırmacılar bu izi kullanarak bir operasyonda ele geçirilen altının, sahibinin beyan ettiği madenden çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol ediyor. Numunenin kimyasal yapısı, koruma altındaki bir ormandan veya yerli halklara ait topraklardan alınan örneklerle eşleşirse altının yasa dışı yollarla çıkarıldığı sonucuna ulaşılabiliyor.

AP'ye konuşan federal polis adli bilim uzmanı Gustavo Geiser, yöntemin 2019 yılından bu yana Brezilya’daki üniversitelerle birlikte geliştirildiğini söyledi.

İncelemelerde X-ışını floresans spektrometresi, taramalı elektron mikroskobu ve lazer ablasyonlu kütle spektrometresi gibi ileri teknoloji ürünü cihazlar kullanılıyor.

Geiser, çalışmalar ilerledikçe adli incelemelerin daha karmaşık hale geldiğini ancak yanıt aranan sorunun hiçbir zaman değişmediğini belirtti: “Bu altın nereden geldi?”

Adli incelemeler sonucunda altının yasa dışı şekilde çıkarıldığı belirlenirse elde edilen bilgiler, polisin soruşturmayı genişletmesine, şüpheliler hakkında delil toplamasına ve olası suçlamaların yöneltilmesine yardımcı oluyor.