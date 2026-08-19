Amerikalı üç doktorun Gazze tanıklığı beyazperdede

Belgeselin en sarsıcı bölümlerinden birinde, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine yönelik bir bombardımanın ardından yaralılara müdahale eden ilk yardım ekiplerinin füzelerle hedef alındığı "çifte vuruş" taktiği ekrana geliyor.

Daha önce çeşitli yayın organlarında görsel gazeteci olarak çalışan Teng için ekranda neyin gösterileceğine karar vermek ciddi bir güçlük oluşturdu.

Teng, "Çok fazla şey gösterirseniz bu gereksiz bir şiddet teşhirine dönüşür, kimse izlemez; oysa siz gerçeği anlatırken etkili olmak istersiniz. Çok az şey gösterirseniz de gerçeklikten uzaklaşır" değerlendirmesinde bulundu.

Film tam da bu ikilemle başlıyor. Teng, hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarına yer vermenin onların onurunu zedeleyeceğini düşündüğünde Perlmutter buna karşı çıkarak, ödedikleri vergilerin neyi finanse ettiğini Amerikalılara gösterme yükümlülükleri bulunduğu konusunda ısrar ediyor.

Fotoğrafı işaret eden Perlmutter, "Onların onurunu ellerinden alan İsrail'di. Hatıralarının ve bedenlerinin bu travmanın, bu soykırımın hikayesini anlatmasına izin vermediğiniz sürece onların onurunu korumuş olmazsınız. Bunu göstermeyerek onlara iyilik yapmıyorsunuz" diyor.

Teng ise AFP'ye, "Benim için bu durumun ortası olmadığını anladığım bir andı" açıklamasını yaptı.