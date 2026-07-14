Andy Burnham resmen rakipsiz kaldı. İngiltere Başbakanlığı'na giden yolda neler yaşandı?
14.07.2026 11:05
İngiltere'de İşçi Partisi milletvekillerinin büyük çoğunluğunun desteğini alan Andy Burnham'ın parti lideri ve başbakan olacağı kesinleşti. Mevcut Başbakan Keir Starmer'ın görevini önümüzdeki hafta Burnham'a devretmesi bekleniyor.
İNGİLTERE'DE YENİ DÖNEM
İngiltere'de İşçi Partisi içinde liderlik yarışı fiilen sona erdi.
349 İşçi Partisi milletvekilinin desteğini alan Andy Burnham, rakiplerinin aday olabilmesi için gerekli imza sayısına ulaşmasını matematiksel olarak imkansız hale getirdi.
Böylece Burnham'ın cuma günü parti lideri seçilmesi, gelecek hafta ise Başbakan Keir Starmer'dan görevi devralarak Başbakanlık Konutu'na taşınması bekleniyor.
KABİNEDEN TAM DESTEK
Burnham'a destek veren milletvekili sayısı geçen hafta 322 iken pazartesi günü 349'a yükseldi.
İşçi Partisi'nin mevcut kabinesinde aday gösterebilecek tüm bakanların Burnham'a destek verdiği belirtildi. Başka hiçbir adayın yarışa katılabilmek için gerekli 81 milletvekili desteğine ulaşması matematiksel olarak mümkün değil.
Parti kuralları gereği Başbakan Keir Starmer ile Ulusal Yürütme Kurulu Başkanı Shabana Mahmood aday gösterme sürecine katılmadı.
"PARTİNİN TÜM KANATLARINI TEMSİL EDECEĞİM"
İşçi Partisi milletvekillerine hitap eden Burnham, göreve gelmesi halinde parti içindeki tüm görüşleri kapsayan geniş tabanlı bir kabine kuracağını söyledi.
Kabine tercihlerinin "katkı, deneyim ve bağlılık" ilkelerine göre belirleneceğini ifade eden Burnham, tüm milletvekillerinin kendilerini değerli hissedeceği bir çalışma kültürü oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.
ÖNCELİĞİ EKONOMİ VE YEREL YÖNETİMLER
Burnham, hükümetinin önceliklerinin ülkenin her bölgesinde ekonomik büyümeyi sağlamak, yerel yönetimlere daha fazla yetki devretmek ve hayat pahalılığıyla mücadele etmek olacağını açıkladı.
Ancak bazı İşçi Partisi milletvekillerinin, Burnham'ın özellikle İngiltere'nin kuzey bölgelerine öncelik vereceği yönünde endişe taşıdığı belirtiliyor.
STARMER'DAN DEVİR TESLİM
Burnham konuşmasında, görevden ayrılmaya hazırlanan Keir Starmer'a da teşekkür ederek ülkenin önemli bir dönemeçten geçtiğini ve İşçi Partisi'nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Öte yandan Starmer'ın Buckingham Sarayı'nda Kral Charles'a istifasını sunacağı görüşmenin, İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası programı nedeniyle birkaç saat ertelendiği bildirildi.
İngiltere'nin Arjantin'i elemesi halinde Starmer'ın Dünya Kupası finalini izlemek üzere ABD'ye gitmesinin planlandığı kaydedildi.
LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURACAK ANDY BURNHAM KİMDİR?
Andy Burnham, son yıllarda ülkenin en popüler siyasetçilerinden biri haline geldi. Siyasete genç yaşta adım atan Burnham, 24 yaşında parlamento araştırmacısı, 28 yaşında özel danışman ve 31 yaşında milletvekili oldu.
Liverpool'da 1970 yılında doğan Burnham, Cheshire yakınlarındaki Culcheth köyünde büyüdü.
Telekomünikasyon mühendisi bir baba ile pratisyen hekim resepsiyonisti bir annenin çocuğu olan Burnham, 14 yaşında televizyondaki bir dramadan etkilenerek İşçi Partisine katıldı.
Everton taraftarı olan ve genç yaşta kriket oynayan Burnham, Cambridge Üniversitesinde İngilizce eğitimi aldı.
Milletvekilliği döneminde Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde görev alan Burnham, hazine müsteşarlığı, kültür bakanlığı ve sağlık bakanlığı yaptı. Kültür bakanı olduğu dönemde, 97 Liverpool taraftarının öldüğü 1989 Hillsborough faciasının 20. yılı anma töreninde protesto edildi.
Bu gelişme, onun konuyu kabineye taşımasını ve facia hakkında ikinci bir soruşturma açılmasını sağladı.
Burnham, 2010 ve 2015 yıllarında iki kez İşçi Partisi liderliğine aday oldu ancak seçilemedi. 2015'teki yarışı Jeremy Corbyn kazandı.
Burnham, Corbyn döneminde gölge içişleri bakanlığı yaptı ve 2017 yılında Büyük Manchester Belediye Başkanı olmak için bu görevinden ayrıldı.