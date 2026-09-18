Anthropic biyoloji laboratuvarı kurdu. Gerçek deneyler yapılacak
18.09.2026 18:38
Yapay zeka şirketi Anthropic, teknolojisini ilaç ve biyoloji alanında kullanma hedefi kapsamında San Francisco Körfez Bölgesi'nde fiziksel deneylerin yapılabildiği bir laboratuvar kurdu.
Anthropic, yapay zeka çalışmalarını bilgisayar ortamının dışına taşıyarak fiziksel biyoloji deneylerine başladı. Şirketin kurduğu tesiste hücre, protein ve DNA gibi gerçek biyolojik numuneler üzerinde deneyler yürütülüyor.
Reuters’a konuşan Anthropic Yaşam Bilimleri Başkanı Eric Kauderer-Abrams, bilgisayar ortamında elde edilen sonuçların gerçek deneylerle sınanmasının önemini koruduğunu söyledi.
''Biyolojik araştırmalarda son sözü hala gerçek laboratuvar deneyleri söylüyor. Bunun bir süre daha değişmesini beklemiyoruz.'' diyen Kauderer-Abrams, çalışmaların bir bölümünün şirket bünyesinde, bir bölümünün ise dış ortaklarla yürütüldüğünü belirtti.
Anthropic sözcüsü ise laboratuvarın doğrudan ilaç keşfi amacıyla kurulmadığını vurguladı ancak tesisin faaliyetlerine ilişkin ayrıntı vermedi.
NADİR HASTALIKLARA ODAKLANACAK
Şirket, Claude adlı yapay zeka modelinin robotik laboratuvar sistemlerine talimat vererek deneyleri sınırlı insan müdahalesiyle gerçekleştirmesini sağlamayı amaçlıyor.
Anthropic’e göre bu teknoloji henüz başlangıç aşamasında. Şirket, güvenlik nedeniyle insan denetiminin ve uzmanların sürece katılımının vazgeçilmez olduğunu belirtiyor.
Kauderer-Abrams, yapay zekanın laboratuvar çalışmalarını otomatikleştirmesinin araştırma süreçlerinde önemli bir hızlanma sağlayabileceğini ifade etti.
HEDEF TEDAVİSİ ZOR HASTALIKLAR
Anthropic’in uzun vadeli hedefleri arasında, ilaç şirketlerinin ticari açıdan yeterince cazip bulmadığı nadir hastalıklara yönelik klinik öncesi araştırmalar da bulunuyor.
Şirket, yapay zekanın bugüne kadar ‘ilaçla tedavi edilemez’ kabul edilen bazı hastalıklar için yeni moleküllerin belirlenmesini hızlandırabileceğini düşünüyor. Özellikle aynı anda birden fazla hedefe yöneltilebilen çift ve üç hedefli antikorlar üzerinde duruluyor.
Bununla birlikte yeni bir molekülün belirlenmesi, ilacın kısa sürede kullanıma sunulacağı anlamına gelmiyor. Bir ilacın güvenlik ve etkinlik testlerini geçerek piyasaya çıkması yıllar sürebiliyor ve geliştirilen adayların büyük bölümü klinik araştırmalarda başarısız oluyor.
Anthropic şimdilik insanlar üzerinde klinik deney yürütmeyi planlamıyor. Şirket, çalışmalarını klinik öncesi aşamayla ve ilaç sektörünün yeterince ilgilenmediği alanlarla sınırlandırdığını belirtiyor.
Laboratuvar hamlesi, Anthropic yöneticileri ve araştırmacılarının yapay zekanın oluşturabileceği risklere yönelik uyarılarını artırdığı bir dönemde geldi.
Şirket kısa süre önce bazı yapay zeka sistemlerinin biyolojik silah geliştirme çalışmalarında kullanılabileceğine ilişkin örnekler tespit ettiğini açıklamıştı. Anthropic CEO’su Dario Amodei de gelecekte daha gelişmiş modellerin büyük çaplı zararlara yol açabileceğini savunarak yapay zeka geliştirme yarışının yavaşlatılması çağrısında bulunmuştu.
Kauderer-Abrams, yaşam bilimleri çalışmalarında bu iki boyut arasında denge kurmaya çalıştıklarını söyledi. Amaçlarının ilaç araştırmalarını hızlandırırken teknolojinin kötüye kullanılma riskini sınırlamak olduğunu belirtti.
Anthropic daha önce bilimsel araştırmalara yönelik Claude Science yazılımını tanıtmış, ilaç şirketi Novartis’in CEO’su Vas Narasimhan’ı yönetim kuruluna dahil etmişti. Şirket ayrıca ilaç geliştirme araçları üreten Coefficient Bio’yu satın aldı.
Yaşam bilimleri, çalışan sayısı ve ayrılan kaynak bakımından Anthropic’in en büyük yatırım alanlarından biri haline geldi. Şirket; Genentech, Bristol Myers Squibb ve Novo Nordisk gibi büyük ilaç üreticilerine de yapay zeka hizmetleri sağlıyor.
Bu iş birlikleri beraberinde veri güvenliği ve rekabet endişelerini de getiriyor. İlaç şirketleri, geliştirdikleri moleküllere ve araştırma programlarına ilişkin bilgilerin rakip çalışmalarında kullanılmasından kaygı duyabiliyor.
Anthropic ise müşterilere ait verilerin diğer projelerden ayrıldığını belirtiyor. Şirket, ilaçları piyasaya çıkaran biyoteknoloji ve ilaç üreticileriyle rekabet etmek yerine, sektörün karşılamadığı araştırma ihtiyaçlarına yoğunlaşacağını savunuyor.