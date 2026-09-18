Anthropic biyoloji laboratuvarı kurdu. Gerçek deneyler yapılacak

Anthropic daha önce bilimsel araştırmalara yönelik Claude Science yazılımını tanıtmış, ilaç şirketi Novartis’in CEO’su Vas Narasimhan’ı yönetim kuruluna dahil etmişti. Şirket ayrıca ilaç geliştirme araçları üreten Coefficient Bio’yu satın aldı.

Yaşam bilimleri, çalışan sayısı ve ayrılan kaynak bakımından Anthropic’in en büyük yatırım alanlarından biri haline geldi. Şirket; Genentech, Bristol Myers Squibb ve Novo Nordisk gibi büyük ilaç üreticilerine de yapay zeka hizmetleri sağlıyor.

Bu iş birlikleri beraberinde veri güvenliği ve rekabet endişelerini de getiriyor. İlaç şirketleri, geliştirdikleri moleküllere ve araştırma programlarına ilişkin bilgilerin rakip çalışmalarında kullanılmasından kaygı duyabiliyor.

Anthropic ise müşterilere ait verilerin diğer projelerden ayrıldığını belirtiyor. Şirket, ilaçları piyasaya çıkaran biyoteknoloji ve ilaç üreticileriyle rekabet etmek yerine, sektörün karşılamadığı araştırma ihtiyaçlarına yoğunlaşacağını savunuyor.