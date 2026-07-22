Arılara zarar veren ilaçlar Fransız hükümetine istifa getirdi

Fransa Çevre Bakanı Monique Barbut, milletvekillerinin arılara zarar verdiği gerekçesiyle tartışma yaratan iki pestisitin geçici olarak yeniden kullanılmasına imkan tanıyan tarım yasasını kabul etmesinin ardından bugün görevinden ayrıldı .

Barbut, LinkedIn'de yayımladığı açıklamada, "Dün Başbakan'a hükümette kalmamı sağlayan şartların artık karşılanmadığını söyledim ve bunun sonucunda bugün Cumhurbaşkanı'na istifamı sundum" ifadelerini kullandı.

Tartışmaların odağındaki düzenleme, istisnai izin kapsamında neonicotinoid grubundaki acetamipridin fındık üretiminde, flupyradifurone'un ise şeker pancarı, elma ve kiraz üretiminde kullanılmasına imkan tanıyor.

Çevre kampanyacıları ile küçük ölçekli çiftçileri temsil eden bazı sendikalar, yasanın büyük ölçekli tarım sanayisinin çıkarlarını gözettiğini ve tozlayıcılar, ekosistemler ile insan sağlığına yönelik bilimsel uyarıları görmezden geldiğini belirtti. Greenpeace düzenlemeyi "utanç verici" diye niteledi.

Şeker sektörü ise söz konusu pestisitlerin, geçmiş yıllarda şeker pancarı hasadına büyük zarar veren yaprak bitlerine karşı ürünleri korumak için gerekli olduğunu ifade ediyor.

Acetamiprid için öngörülen muafiyetin yürürlüğe girmesi, Fransa'nın sağlık ve güvenlik kurumu Anses'in onayına bağlı. Verilecek izin üç yılı geçemeyecek.