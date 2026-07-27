Arjantin borç batağıdan kurtulabilecek mi?
27.07.2026 15:15
IMF Başkanı Georgieva, Devlet Başkanı Milei'nin reformlarına yönelik yatırımcı güveninin arttığı bir dönemde Arjantin'e ziyaret gerçekleştiriyor. Ülkede ihracat artışı, döviz rezervi birikimi ve enflasyonda düşüş kaydedilirken, 2027 yılında vadesi gelecek yoğun dış borç ödemeleri ekonomi yönetimi üzerindeki baskıyı koruyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Devlet Başkanı Javier Milei'nin hayata geçirdiği reformlara yönelik yatırımcı güveninin yükseldiği bir dönemde, bugün Arjantin'e gidiyor.
Ziyaret, Milei'nin olası yeniden seçim kampanyasıyla aynı zamana denk gelebilecek borç ödeme sıkışıklığına dair endişelerin gölgesinde gerçekleşiyor.
Arjantin'in ihracatı artış gösteriyor, merkez bankası döviz rezervleri birikiyor ve yüksek seyreden enflasyon yavaşlıyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, S&P Global ve Fitch'in ardından geçen hafta ülkenin uzun vadeli kredi notunu yükseltti. Bu da Milei'nin ekonomik istikrarı sağlama çabalarına yönelik yatırımcı iyimserliğini artırdı.
Yatırımcılar önümüzdeki dönemi yakından takip ediyor.
IMF tarafından hazırlanan raporda, merkez bankasının bu ayın başlarında 6 milyar dolarlık repo finansmanını 2028 yılına ertelemesinden önce, Arjantin'in 2027 yılı döviz cinsi borç faturası faizler dahil 32,3 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.
Hükümet, uluslararası sermaye piyasalarına dönmekten kaçınırken, söz konusu yükümlülükleri çok taraflı finansman, özelleştirmeler ve yerel borç ihracı birleşimiyle karşılamayı planladığını açıkladı.
Ödemelerin vadeleri Milei'nin ikinci terim için aday olmasının beklendiği döneme denk geldiği için süreç hassasiyet taşıyor.
Milei'nin yeniden seçilmekte zorlanabileceği veya bir halefinin ekonomi politikasında rota değiştirebileceği algısı, güveni olumsuz etkileyebilir ve finansmanı karmaşıklaştırabilir.
Georgieva'nın IMF başkanı olarak Arjantin'e yaptığı bu ilk ziyaret, Milei ve Ekonomi Bakanı Luis Caputo ile görüşmeleri içeriyor.
Programda ayrıca, hükümetin enerji ihracatını artırma ve ülke finansmanını güçlendirmek için ihtiyaç duyulan doları üretme stratejisinin temellerinden biri olan Patagonya'daki Vaca Muerta kaya gazı sahasına yapılacak ziyaret yer alıyor.
İki günlük bu ziyaret, Arjantin'in 20 milyar dolarlık IMF programının üçüncü gözden geçirmesinden önce düzenleniyor.
Milei'nin 2023 sonlarında göreve gelmesinden bu yana Fon, hükümetin mali disiplinini, yasal reformlarını ve 2023 Aralık ayındaki yüzde 25,5 seviyesinden Haziran ayında yüzde 1,9'a gerileyen aylık enflasyonu düşürme çabalarını destekledi.
IMF'nin son uzman raporu yine de “olağanüstü risklere” dair uyarıda bulundu.
Raporda, Arjantin'in borcunun sürdürülebilir olduğu ancak bu durumun sürdürülebilir kalma olasılığının yüksek olmadığı ifade edildi.
SİYASİ TAKVİM REFORMLARIN SÜRDÜRLEBİLİRLİĞİNİ TEST EDİYOR"
Gelecek yıl, yalnızca Milei'nin yasama gündemi için değil, aynı zamanda Arjantin'in ekonomik dönüşümünü destekleyen IMF için de bir test olarak görülüyor.
Arjantin, Fon'un en büyük borçlusu konumunu sürdürüyor.
Birbirini izleyen programların ekonomik krizleri engelleyememesinin ardından iki taraf karmaşık bir geçmişi paylaşıyor.
Analistler, yatırımcıların odağının Milei'nin ekonomiyi istikrara kavuşturmadaki başarısından, iyileşmenin kalıcı olup olamayacağına kaydığını aktarıyor.
Mevcut süreçte temel zorluk, reformları sürdürmek için yeterli doları, yatırımı ve seçmen desteğini sağlamak olarak öne çıkıyor.
Analistler, Arjantinlilerin yüksek hanehalkı borcu ve güvencesiz istihdamla mücadele ettiği bir ortamda, güçlü ihracat ve iyileşen finansal göstergelerin tek başına seçim başarısını garantilemeyeceğini ifade ediyor.
Reuters'a konuşan risk danışmanlığı şirketi Verisk Maplecroft yetkilisi Mariano Machado, Milei'nin sorununun artık makroekonomik hikayenin yurt dışında inandırıcı bulunup bulunmaması olmadığını, seçmenlerin bunu yurt içinde hissedip hissetmediği olduğunu belirtti.
Fundación Libertad y Progreso Direktörü Aldo Abram ise, hükümetin ithalat kısıtlamalarını esneten politikalarının verimsiz imalat sektörlerinde iş kayıplarına yol açtığını kaydetti.
Moody's, bu ay ülkenin kredi notunu yükseltirken, siyasi risklerin temel bir kısıtlama olmaya devam ettiği ve reformlardan dönülmesinin son kazanımları zayıflatabileceği yönünde uyarıda bulundu.
Bu durum, 2027 seçimlerini borç ödemelerinin kendisi kadar kritik bir hale getiriyor.
Ekonomist Gustavo Ber, yatırımcıların ve makroekonominin gözünde son derece tatmin edici olan bu yeniden yapılanma sürecinin seçimlerde onaylanması gerektiğini söyledi.