Arjantin ile İngiltere arasındaki tartışma yeniden başladı
04.09.2026 11:19
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Falkland Adaları çevresindeki petrol projelerine yaptırım uygulayacaklarını ve bölgedeki askeri varlığı güçlendireceklerini açıkladı.
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Falkland Adaları çevresinde petrol ve doğalgaz çıkarma faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik yaptırımları sertleştireceğini, ülkenin güneyindeki savunma kaynaklarını artıracağını ve egemenlik ihlallerine karşı Kongre'ye acil bir yasa tasarısı sunacağını açıkladı.
Televizyondan halka hitap eden Milei, Arjantin'in kendi toprağı olarak gördüğü ancak İngiltere'nin kontrolünde bulunan sularda yürütülen enerji faaliyetlerine karşı yasal yaptırımları hızlandırmak amacıyla bir kararname imzalayacağını bildirdi.
Yaptırımların yalnızca ilgili şirketleri değil; bu kuruluşların hissedarlarını, yöneticilerini ve tedarikçilerini de kapsayacağını belirten Milei, "Arjantin'in izni olmaksızın adalardaki projelere doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan şirketlerin Arjantin topraklarında faaliyet göstermesini engellemeyi sürdüreceğiz" dedi.
Milei, hükümetin Tierra del Fuego eyaletinde bir deniz üssü inşa etmek ve telekomünikasyon kapasitesini artırmak için acil durum kararnamesiyle savunma bütçesini genişleteceğini kaydetti.
Kongre'ye sunulacak "ulusal egemenliği savunma" yasa tasarısının ise adalardaki izinsiz operasyonlara yönelik cezaları ağırlaştırmayı, yaptırımları tedarikçilere teşmil etmeyi ve doğal kaynakları etkileyen diğer faaliyetleri kapsayacak şekilde yasal çerçeveyi genişletmeyi hedeflediği aktarıldı.
SONDAJ PLANI BUENOS AIRES'TE TEPKİ ÇEKTİ
Arjantin yönetiminin, İsrailli Navitas Petroleum ve İngiliz Rockhopper Exploration şirketleri tarafından yürütülen "Sea Lion" açık deniz projesinin önümüzdeki aylarda petrol üretimine başlayabileceğini tespit ettiğini söyleyen Milei, bu durumun Arjantin çıkarlarına yönelik acil bir tehdit oluşturduğunu savundu.
Söz konusu projenin, Birleşmiş Milletler'in taraflara tek taraflı adımlardan kaçınma çağrısı yapan kararına aykırı olduğunu öne süren Milei, "Buna izin verirsek İngiliz hükümetinin adaları işgalini derinleştirmesi ve kaynaklarımızı sömürmesi için teşvik yaratmış oluruz" ifadelerini kullandı.
Salı günü, Arjantinli Falkland Savaşı gazileri ve çevre hukuku uzmanları da projeyi durdurmak amacıyla dava açmıştı.
Milei'nin açıklamaları, daha önce İngiltere ile ilişkileri geliştirmek isterken anlaşmazlığın diplomasi yoluyla çözülmesini savunan tutumuna kıyasla belirgin bir sertleşmeye işaret ediyor.
Bu çıkışın, Milei'nin kemer sıkma ve serbestleşme politikalarına desteğin kamuoyu yoklamalarında yaklaşık yüzde 34'e gerilediği ve yeniden seçilme sürecine bir yıldan biraz fazla bir süre kaldığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.
LONDRA'DAN YANIT: FALKLANDLILAR İNGİLİZ KALMAYI SEÇTİ
Milei, konuşmasında küresel dengelerin kendi lehlerine değiştiğini savunarak "Dünyada iddiamızı destekleyen değişim rüzgarları esiyor" dedi ve İngiltere'nin "göç, demografi ve ekonomi alanlarında krizlerle karşı karşıya kalarak gerileme sürecine girdiğini" iddia etti.
İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Milei'nin açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt vererek "Falkland Adaları İngiliz'dir, çünkü ada sakinleri İngiliz kalmayı seçmiştir" dedi.
Arjantin liderinin açıklamalarını "iç politika kaynaklı" olarak nitelendiren Streeting, "Falkland konusundaki taahhüdümüz mutlak ve sarsılmazdır" açıklamasını yaptı.
Adalılar, 2013 yılında yapılan referandumda ezici bir çoğunlukla İngiltere'ye bağlı kalma yönünde oy kullanmıştı.
WASHINGTON'IN TARAFSIZLIK İNCELEMESİ
Falkland konusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'ın anlaşmazlıktaki tarafsız tutumunu gözden geçirdiğini duyurmasının ardından yeniden uluslararası gündeme taşındı.
Washington'ın Londra'yı, savunma harcamalarını artırmaması halinde bölgedeki İngiliz egemenliğini tanımama ihtimaliyle baskı altına aldığı yönünde haberler yayımlandı.
Trump, dün İngiliz televizyonu GB News'e verdiği röportajda, Londra'nın İran ile yürütülen savaşa yeterli askeri destek vermemesini eleştirerek, Arjantin ile olası bir yeni krizde İngiltere'yi destekleyip desteklemeyeceğini teyit etmekten kaçındı.
Trump, 1982'deki savaş için "Uzun zaman önceydi" ifadesini kullandı.
AFP ajansına konuşan Arjantin Katolik Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Merkezi Direktörü Tomas Mugica, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Falkland meselesi Trump'ın, NATO harcamaları ve İran savaşındaki işbirliği taleplerini kabul etmesi için İngiltere'ye baskı kurma amacına hizmet ediyor" dedi.
Milei ise ABD'nin pozisyonundaki bu esnemeyi kendi yönetiminin dış politikasına ve Trump yönetimine verilen desteğe bağlayarak, "ABD bu tutum değişikliğini Arjantin'in güvenilir bir ortak olduğunu bildiği için değerlendiriyor" dedi.
Arjantin ana karasının yaklaşık 500 kilometre doğusunda yer alan ve Arjantinlilerin Las Malvinas olarak adlandırdığı adalar, 1833 yılından bu yana İngiltere'nin denetiminde.
Arjantin güçlerinin Nisan 1982'de adaları ele geçirmesi üzerine dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher bir deniz gücü sevk etmiş; 10 hafta süren savaş sonucunda 649 Arjantinli, 255 İngiliz askeri ile üç ada sakini hayatını kaybetmişti.