Arjantin ile İngiltere arasındaki tartışma yeniden başladı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Falkland Adaları çevresinde petrol ve doğalgaz çıkarma faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik yaptırımları sertleştireceğini, ülkenin güneyindeki savunma kaynaklarını artıracağını ve egemenlik ihlallerine karşı Kongre'ye acil bir yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

Televizyondan halka hitap eden Milei, Arjantin'in kendi toprağı olarak gördüğü ancak İngiltere'nin kontrolünde bulunan sularda yürütülen enerji faaliyetlerine karşı yasal yaptırımları hızlandırmak amacıyla bir kararname imzalayacağını bildirdi.

Yaptırımların yalnızca ilgili şirketleri değil; bu kuruluşların hissedarlarını, yöneticilerini ve tedarikçilerini de kapsayacağını belirten Milei, "Arjantin'in izni olmaksızın adalardaki projelere doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan şirketlerin Arjantin topraklarında faaliyet göstermesini engellemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Milei, hükümetin Tierra del Fuego eyaletinde bir deniz üssü inşa etmek ve telekomünikasyon kapasitesini artırmak için acil durum kararnamesiyle savunma bütçesini genişleteceğini kaydetti.

Kongre'ye sunulacak "ulusal egemenliği savunma" yasa tasarısının ise adalardaki izinsiz operasyonlara yönelik cezaları ağırlaştırmayı, yaptırımları tedarikçilere teşmil etmeyi ve doğal kaynakları etkileyen diğer faaliyetleri kapsayacak şekilde yasal çerçeveyi genişletmeyi hedeflediği aktarıldı.