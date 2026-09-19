Arjantin’de intihar vakaları tarihi zirveye ulaştı. Artık gençler arasında en yaygın ölüm nedeni

Arjantin Ruh Sağlığı Derneği (AASM) de sürecin derin bir kamu sağlığı ve sosyal yaraya dönüştüğünü belirterek alarm verdi. İntiharın tek bir nedene indirgenemeyecek kadar karmaşık bir olgu olduğunu bildiren dernek; iş kayıpları, artan güvensizlik ortamı ve borçlanma gibi ekonomik ve sosyal koşulların gözardı edilemeyeceğini kaydetti. AASM, temel sorunlara acil çözümler üretilmesi ve derhal intiharı önleme politikalarının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.