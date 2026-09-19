Arjantin’de intihar vakaları tarihi zirveye ulaştı. Artık gençler arasında en yaygın ölüm nedeni
19.09.2026 12:07
Arjantin'de kendi yaşamına son veren kişilerin sayısı rekor seviyeye ulaştı. İntihar, 15 ila 34 yaş arasındaki gençler arasında en yaygın ölüm nedeni haline geldi.
Güney Amerika ülkesi Arjantin’de intihar vakalarında gözlenen sert yükseliş üzerine, yakınlarını kaybeden aileler ve ruh sağlığı uzmanları intihar konusunda toplumsal bir diyalog başlatmak için mücadele çağrısında bulunuyor.
Ülkede kendi yaşamına son veren kişilerin sayısı rekor seviyeye ulaşırken, Arjantin Güvenlik Bakanlığı ve Kriminal Politikalar Gözlemevi (OPC) verilerine göre "intihar", 15 ila 34 yaş arasındaki gençler arasında en yaygın ölüm nedeni haline geldi.
Arjantin'de intihar oranı 100 bin kişide 11,8 olarak açıklanırken, son dönemde kaydedilen hızlı tırmanış yetkilileri ve uzmanları teyakkuza geçirdi.
OPC verileri, geçen yıl kaydedilen vakaların 2017 yılına kıyasla yüzde 57,6; bir önceki yıla kıyasla ise yüzde 22,6 oranında arttığını ortaya koydu.
TOPLUMSAL FARKINDALIK ÇAĞRISI
Güncellenen verilerin kamuoyuna yansımasının ardından, yakınlarını intihar sonucu kaybeden birçok kişi başkent Buenos Aires’te toplandı.
2023 yılında kızını kaybeden Graciela Salazar, protestoda yaptığı konuşmada, "Konuşmak önlemenin ilk adımıdır; amacımız intihar konusunda toplumda farkındalık yaratmak" ifadelerini kullandı.
Kardeşini 11 yıl önce kaybeden bir diğer gösterici Ariana Villarreal ise ruh sağlığı alanına ayrılan devlet bütçesinin yetersizliğine dikkat çekerek, Arjantin'in bu alanda tarihsel bir borcu olduğunu vurguladı.
"DERİN BİR SOSYAL YARAYA DÖNÜŞTÜ"
Arjantin Ruh Sağlığı Derneği (AASM) de sürecin derin bir kamu sağlığı ve sosyal yaraya dönüştüğünü belirterek alarm verdi. İntiharın tek bir nedene indirgenemeyecek kadar karmaşık bir olgu olduğunu bildiren dernek; iş kayıpları, artan güvensizlik ortamı ve borçlanma gibi ekonomik ve sosyal koşulların gözardı edilemeyeceğini kaydetti. AASM, temel sorunlara acil çözümler üretilmesi ve derhal intiharı önleme politikalarının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
"KÖPRÜNÜN MELEKLERİ" 3 YILDIR KÖPRÜDE ARALIKSIZ NÖBET TUTUYOR
Eyalet düzeyinde de somut adımlar atılmaya başlandı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Corrientes eyaletinde, Parana Nehir Köprüsü üzerinde çok sayıda intihar vakasına rastlanması üzerine hükümete önlem alma çağrısında bulunan bir karar kabul edildi. Karar kapsamında köprüye bariyerler kurulması, aydınlatma ve kamera sistemlerinin güçlendirilmesi ile acil yardım telefonlarının yerleştirilmesi talep edildi.
Bölgede 2023 yılından bu yana aralıksız nöbet tutan "Köprünün Melekleri" adlı sivil toplum kuruluşu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürüttükleri gönüllü devriyeler sayesinde bugüne kadar 341 kişinin hayatının kurtarıldığını duyurdu.