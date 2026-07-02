Arjantin'in borçlarla imtihanı bitmiyor. Önümüzdeki yıl 30 milyarı aşacak

Arjantin'in finansal istikrarını desteklemek amacıyla üç uluslararası finans kuruluşu, ülkeye toplam 42 milyar dolarlık yeni destek paketi sağlandığını duyurdu.

Bu kapsamda IMF, ülke için dört yıllık 20 milyar dolarlık yeni kurtarma programını onayladı. Dünya Bankası Arjantin ekonomisine 12 milyar dolar aktaracağını açıklarken, Amerikan Devletleri Kalkınma Bankası (IDB) da 10 milyar dolarlık anlaşma planladığını bildirdi.

Ekonomi Bakanı Luis Caputo, Buenos Aires yönetiminin IMF, Dünya Bankası ve IDB dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan 60 gün içinde 19 milyar dolar almayı beklediğini belirtti.

Bu miktarın 12 milyar dolarlık ilk diliminin IMF yönetim kurulu kararıyla acilen serbest bırakılacağı kaydedildi. Dünya Bankası ise Arjantin için 1,5 milyar dolarlık kaynağın derhal kullanıma sunulacağını açıkladı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, programı hükümetin reformları ilerletme, büyümeyi teşvik etme ve halkın yaşam standartlarını yükseltme kararlılığına yönelik güven oyu olarak nitelendirdi.

Georgieva, Milei yönetiminin ekonomiyi istikrara kavuşturma yolunda kaydettiği ilerlemeyi övdü.

Kendisini "anarko-kapitalist" olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Milei, televizyondan yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, Arjantin'in gelecek 30 yılda en güçlü ekonomik büyümeye sahip ülke olacağını söyleyerek ekonominin "daha önce hiç olmadığı kadar" büyüyeceğini ifade etti.

Bu paket, Arjantin'in Washington merkezli IMF'ye üye olduğu 1956 yılından bu yana aldığı 23. kurtarma paketi olma özelliği taşıyor.

Ülkenin, IMF tarihinin en büyük kredisi olan 2018 yılındaki anlaşmadan kalan 44 milyar dolarlık borcu daha önce yeniden yapılandırılmıştı.

Kazanılan yeni kaynakların, Merkez Bankasının rezervlerini güçlendirmesi ve enflasyonla mücadele sürecinin devam etmesini sağlaması öngörülüyor.

Ekonomi Bakanı Caputo, bu kaynaklar sayesinde 2019 yılından bu yana uygulanan ve ekonominin işleyişine zarar veren döviz kontrollerinin kaldırılacağını açıkladı.

Merkez Bankası açıklamasına göre döviz kontrollerinin yerine peso, dolar karşısında 1000 ile 1400 peso arasında belirlenen bantta dalgalanmaya bırakıldı.

Arjantin vatandaşlarının ayda en fazla 200 dolar satın alabilmesine yönelik sınırlama da kaldırıldı.

Ayrıca ihracatçılar için uygulanan farklılaştırılmış döviz kuru uygulamasına son verilirken, yabancı hissedarlara kâr payı dağıtımına 2025 yılından itibaren izin verildiği ve dış ticaret ödemelerinin vadelerinin esnetildiği duyuruldu.