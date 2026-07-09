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Arkadaşının dudaklarını iğne iplikle dikti

09.07.2026 18:26

NTV - Haber Merkezi

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Japonya'da bir kadın, ev arkadaşının dudaklarını iğne ve iplik kullanarak dikti.

Arkadaşının dudaklarını iğne iplikle dikti
Anadolu Ajansı

Japonya'nın İbaraki eyaletinde gerçekleşen olayda iddiaya göre, 49 yaşındaki Masae Sakurai isimli kadın, evinde birlikte yaşadığı kadın arkadaşının dudaklarını iğne ve iplik dikti. 

ELİNDEKİ NOTLA YARDIM İSTEDİ 1
Reuters

ELİNDEKİ NOTLA YARDIM İSTEDİ

Yerel basın yer alan haberde, mağdur kadın evden kaçarak yakındaki bir dükkana sığındı. 

 

Dudaklarındaki yaralar nedeniyle konuşmakta zorlanan kadın, elindeki not ile çevredekilerden yardım istedi.

 

GÖZALTINA ALINDI 2
Anadolu Ajansı

GÖZALTINA ALINDI

Mağdurun Sakurai'nin evde olmadığı bir zaman evden kaçabildiği öğrenildi. Polis, Masae Sakurai'yi gözaltına aldı.

Arkadaşının dudaklarını iğne iplikle dikti 3
Anadolu Ajansı

Saldırının nedeni ve olayın neden gerçekleştiğine ilişkin soruşturma devam ediyor.