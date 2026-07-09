Arkadaşının dudaklarını iğne iplikle dikti
09.07.2026 18:26
Japonya'da bir kadın, ev arkadaşının dudaklarını iğne ve iplik kullanarak dikti.
Anadolu Ajansı
Japonya'nın İbaraki eyaletinde gerçekleşen olayda iddiaya göre, 49 yaşındaki Masae Sakurai isimli kadın, evinde birlikte yaşadığı kadın arkadaşının dudaklarını iğne ve iplik dikti.
Reuters
ELİNDEKİ NOTLA YARDIM İSTEDİ
Yerel basın yer alan haberde, mağdur kadın evden kaçarak yakındaki bir dükkana sığındı.
Dudaklarındaki yaralar nedeniyle konuşmakta zorlanan kadın, elindeki not ile çevredekilerden yardım istedi.
Anadolu Ajansı
GÖZALTINA ALINDI
Mağdurun Sakurai'nin evde olmadığı bir zaman evden kaçabildiği öğrenildi. Polis, Masae Sakurai'yi gözaltına aldı.