Arnavutluk'ta eylemler büyüdü. Başbakan istifayı reddetti

Başkent Tiran'da 13 Ekim Salı günü başlayan olaylar, 14 Ekim Çarşamba günü on binlerce öğrencinin sokaklara dökülmesiyle şiddetlendi.

Göstericiler Eğitim Bakanlığı binası ile Raiffeisen Bank şubesi dahil iki bankayı ateşe verdi, çöp konteynerlerini devirdi ve iş yerlerinin camlarını kırdı.

Şiddet olayları 15 Ekim Perşembe günü sürerken Meclis oturumu iptal edildi.

Göstericiler İskender Bey Meydanı ve çevresinde barikatlar kurup bir büfeyi ateşe verirken polis tazyikli su, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Hafta sonu da gerilim düşmedi. 17 Ekim Cumartesi günü Eğitim Bakanlığı önünde polis kalabalığa pompalı tüfekle plastik mermi olduğu değerlendirilen mühimmatla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iki gazeteci ve çok sayıda gösterici yaralandı.

Emniyet Müdürü Skender Hita, düzenlediği basın toplantısında plastik mermi kullanımını yalanlamadı ve kullanılan tüm araçların sınırlı şekilde devreye sokulduğunu savundu.

Hita, yetkilerini aştıkları ve orantılılık ilkesine uymadıkları gerekçesiyle yedi polis memurunun açığa alındığını ve haklarında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Polis verilerine göre olaylar boyunca 1.067 kişi gözaltına alındı, 330 kişi serbest bırakıldı ve 388 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Arbedelerde 120 polis ile 45 gösterici yaralandı; kayıtlara geçmeyen vakalar nedeniyle yaralı gösterici sayısının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Olaylar başkentle sınırlı kalmadı. Gösteriler Elbasan, İşkodra, Dıraç, Kukes ve Avlonya'ya da sıçradı. İşkodra'da bir polis amiri ağır yaralandı.