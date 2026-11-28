Sağlık Bakanlığı, ilk bilgilere göre protestoda bir polis memuru, iki medya mensubu ve beş göstericinin yaralandığını ve yaralılardan dördünün Tiran Üniversitesi Travma Hastanesi’ne sevk edildiğini açıkladı.

Ülkenin bağımsızlığının 114. yıl dönümüne denk gelen protesto öncesinde polis, başkente giriş ve çıkış sağlayan ana yollarda araç kontrolleri yaptı.



Başbakan Edi Rama, "diyalog" çağrısında bulunurken, göstericiler bu çağrıyı reddediyor. Öğrenciler protestolarını sürdüreceklerini belirtiyor.