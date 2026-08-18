Aşırı kemer sıkma Arjantin'de aileleri borç batağına sürükledi

Buenos Aires'te çalışan ve içinde bulunduğu durumdan ötürü utanç duyduğu için soyadını vermek istemeyen 32 yaşındaki bir çocuk annesi Andrea, bir yıl önce aldığı krediyi ödeyemiyor.

Çalıştığı kırtasiyenin kapanmasının ardından yemek hizmeti işine girerek durumunu toparlamaya çalışan Andrea, yeni bir fırın satın aldıktan sonra ağır bir borç yükünün altına girdi.

AFP'ye konuşan Andrea, "Ödemeleri geciktirdim ve borç birkaç ay içinde ödenemeyecek kadar büyüdü. 1 milyon pesodan (yaklaşık 670 dolar) 5 milyon pesoya (yaklaşık 3 bin 360 dolar) fırladı" dedi.

Devlet Başkanı Milei ise tablonun sorumluluğunu üstlenmeyi reddetti.

Milei, kısa süre önce verdiği bir mülakatta konuya ilişkin, "Kredi çekmeleri için kafalarına silah mı dayadılar?" ifadesini kullandı.