Aşırı sıcaklar Avrupa'da ulaşımı ve günlük yaşamı vurdu

Fransa'da aşırı sıcakların yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle Bordeaux bölgesinde yaşları 80 ila 95 arasında değişen üç yaşlı kişi hafta sonu hayatını kaybetti.

Bölge yetkilisi Sophie Brocas, ölümlerin mevcut sıcak hava dalgasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu doğruladı. Ülke genelinde pazartesi günü yaklaşık 2 bin 700 okulda eğitime ara verildi veya ders saatleri yeniden düzenlendi.

Meteoroloji kurumu Meteo France, Bordeaux'da sıcaklığın pazartesi günü 42 dereceyi aşmasının beklendiğini belirterek 49 idari bölgede kırmızı alarm ilan etti. Sağlık Bakanı Stephanie Rist, TF1 televizyonuna yaptığı açıklamada, "En azından birkaç gün sürecek çok sıcak bir döneme giriyoruz ve sıcaklıkların ne zaman düşmeye başlayacağını henüz bilmiyoruz" dedi.

Başbakan Sebastien Lecornu, düzenlenen kriz toplantısının ardından, kırmızı alarm verilen 35 bölgede pazar günü gerçekleştirilen geleneksel Müzik Festivali (Fête de la Musique) etkinliklerinde ve diğer kamuya açık organizasyonlarda alkol tüketimini önleyici tedbir kararı aldı.

Paris Belediyesi ise parkların 24 saat açık kalması talimatını verdi.

Fransız devlet demiryolu işletmesi SNCF'nin Genel Müdürü ve eski Başbakan Jean Castex, aşırı sıcakların demiryolu hatlarında rayların genleşmesine ve havai elektrik hatlarının zarar görmesine yol açtığını belirterek, kırılgan durumdaki yolculara seyahatlerini erteleme çağrısında bulundu.

Castex, ağ genelini izlemek için 3 bin 500, acil onarımlar için ise 2 bin personelin görevlendirildiğini açıkladı. SNCF, ana güzergahlardaki 71 şehirler arası tren seferini pazartesi gününe kadar iptal etti.

Meteo France, pazar günü 35 departmanda en yüksek seviye olan kırmızı, 45 departmanda ise turuncu alarm verildiğini, bazı bölgelerde sıcaklıkların 41 dereceyi bulduğunu duyurdu.

Kurum, sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta boyunca süreceğini ve bazı bölgelerde daha da şiddetleneceğini öngörüyor.