Aşırı sıcaklar bitti, orman yangınları başladı. İspanya ve Fransa'da mücadele sürüyor

İspanya'da bu yıl çıkan en büyük orman yangını, Guadalajara bölgesinde yaklaşık 32 bin hektarlık alanı küle çevirdi.

Yangın, 34 belediyede tahliyelere ve 14 belediyede sokağa çıkma kısıtlamalarına yol açtıktan sonra dün kontrol altına alınmaya başlandı.

Castilla-La Mancha'nın INFOCAM itfaiye servisi, diğer kısıtlamalar sürse de beş köyün sakinlerinin evlerine dönmesine izin verildiğini açıkladı.

Bugün bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez, İspanya'da bu yıl halihazırda 22 büyük orman yangını yaşandığını ve ülke genelinde 100 bin hektardan fazla alanın yandığını bildirdi.

Sanchez, "Bu durumu netleştirmek gerekirse, yanan alan miktarı İspanya'nın son on yıldaki yıllık ortalamasına denk geliyor" dedi.

Yangınları önlemek adına daha fazla adım atılması gerektiğini belirten Sanchez, "Kamuoyunun farkındalığını artırmalıyız ve iklim acil durumunun etkilerini hafife almamalıyız" diye ekledi.

İspanya meteoroloji ajansı AEMET, orman yangını tehlikesinin anakara genelinde ve Balear Adaları'nda "çok yüksek veya ekstrem" seviyede kalmayı sürdürdüğünü ve önümüzdeki günlerde daha da artmasının beklendiğini duyurdu.

Sıcak hava dalgasının kuru fırtınalar ve Sahra çölü tozuyla birleştiğini belirten ajans, halkı aşırı dikkatli olmaya çağırdı.

Perşembe günü bazı bölgelerde sıcaklıklar hafifçe düşecek olsa da kuru batı rüzgarının Akdeniz kıyılarında sıcaklığı yeniden artıracağı ve bazı yerlerde en yüksek sıcaklığın 42 ila 44 dereceye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Cuma gününden itibaren belirgin serinleme beklense de bu rahatlama kısa sürebilir.

Sıcaklıkların pazar gününden itibaren yeniden yükselmesi ve önümüzdeki hafta başında İspanya'nın büyük bölümünde yoğun sıcakların geri dönmesi bekleniyor.