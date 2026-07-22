Aşırı sıcaklar bitti, orman yangınları başladı. İspanya ve Fransa'da mücadele sürüyor
22.07.2026 15:22
İspanya ve Fransa'da itfaiye ekipleri aşırı sıcak dalgalarının ardından geniş çaplı orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İspanya'nın Guadalajara bölgesinde 32 bin hektar alan zarar görürken, Fransa'nın Gironde bölgesinde iki itfaiye eri yaşamını yitirdi.
İspanya ve Fransa'da orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiye ekipleri zorlu koşullarla karşı karşıya.
İspanya'nın iç kesimlerindeki Guadalajara bölgesindeki büyük yangının gerilemesi ve bazı sakinlerin evlerine dönmesine izin verilmesiyle birlikte, ülkenin büyük bölümünde yeni yangın riski oldukça yüksek seyrediyor.
Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde dün itfaiye aracının alevler içinde kalması sonucu iki itfaiye görevlisi yaşamını yitirdi.
Bunun üzerine yetkililer, aşırı sıcakların vurduğu Var bölgesinde mangal yapılmasını yasaklarken, orman yangınlarının onda dokuzunun insan faaliyetlerinden kaynaklandığını vurguladı.
Bu esnada, Batı Balkanlar'da tehlike sıcak hava dalgalarından dolu fırtınalarına kaydı. Kuzey Makedonya ve Kosova'nın doğusunda fırtına nedeniyle yaralananlar oldu.
Avrupa, dünyanın en hızlı ısınan kıtası konumunda yer alıyor. Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin sıcak hava dalgaları, kuraklık ve orman yangınlarının şiddetini artırdığını, aynı zamanda ani ve yıkıcı fırtınalara zemin hazırladığını belirtiyor.
Kıta bu yıl şimdiye kadar art arda üç yoğun sıcak hava dalgasına maruz kaldı. Yoğun sıcaklar, mayıs ve haziran döneminde binlerce ek ölüme yol açtı.
Gerçek zamanlı veriler sunan Reuters İklim İzleme ekranına göre, Batı Avrupa genelinde ortalama en yüksek sıcaklığın 22 Temmuz günü 26,6 santigrat derece olması bekleniyor.
Bu değer, 1961-1990 yılları arasındaki normal temmuz ortalamasının 3 derece üzerinde sıcaklığa işaret ediyor.
GUADALAJARA'DA TAHLİYE EDİLENLERİN DÖNÜŞÜNE İZİN VERİLDİ
İspanya'da bu yıl çıkan en büyük orman yangını, Guadalajara bölgesinde yaklaşık 32 bin hektarlık alanı küle çevirdi.
Yangın, 34 belediyede tahliyelere ve 14 belediyede sokağa çıkma kısıtlamalarına yol açtıktan sonra dün kontrol altına alınmaya başlandı.
Castilla-La Mancha'nın INFOCAM itfaiye servisi, diğer kısıtlamalar sürse de beş köyün sakinlerinin evlerine dönmesine izin verildiğini açıkladı.
Bugün bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez, İspanya'da bu yıl halihazırda 22 büyük orman yangını yaşandığını ve ülke genelinde 100 bin hektardan fazla alanın yandığını bildirdi.
Sanchez, "Bu durumu netleştirmek gerekirse, yanan alan miktarı İspanya'nın son on yıldaki yıllık ortalamasına denk geliyor" dedi.
Yangınları önlemek adına daha fazla adım atılması gerektiğini belirten Sanchez, "Kamuoyunun farkındalığını artırmalıyız ve iklim acil durumunun etkilerini hafife almamalıyız" diye ekledi.
İspanya meteoroloji ajansı AEMET, orman yangını tehlikesinin anakara genelinde ve Balear Adaları'nda "çok yüksek veya ekstrem" seviyede kalmayı sürdürdüğünü ve önümüzdeki günlerde daha da artmasının beklendiğini duyurdu.
Sıcak hava dalgasının kuru fırtınalar ve Sahra çölü tozuyla birleştiğini belirten ajans, halkı aşırı dikkatli olmaya çağırdı.
Perşembe günü bazı bölgelerde sıcaklıklar hafifçe düşecek olsa da kuru batı rüzgarının Akdeniz kıyılarında sıcaklığı yeniden artıracağı ve bazı yerlerde en yüksek sıcaklığın 42 ila 44 dereceye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Cuma gününden itibaren belirgin serinleme beklense de bu rahatlama kısa sürebilir.
Sıcaklıkların pazar gününden itibaren yeniden yükselmesi ve önümüzdeki hafta başında İspanya'nın büyük bölümünde yoğun sıcakların geri dönmesi bekleniyor.
FRANSA'DA MANGAL VE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ YASAKLANDI
Fransa'da, rüzgarın hafiflemesi ve sıcaklıkların düşmesi, güneydoğudaki Var bölgesinde 2 bin 500 hektar alanı yakan, düzinelerce eve zarar veren ve 400 kişiyi tahliyeye zorlayan yangınla mücadeleyi kolaylaştırdı.
Sabah saat 07.00'de helikopterler, hala aktif olan Var yangınına su boşaltmaya yeniden başladı.
Var itfaiye ekiplerinin sözcüsü Komutan William Vogl, RMC radyosuna yaptığı açıklamada, "Durum çok zorluydu. Yaklaşık 1100 itfaiyeci gece boyunca mücadele etti" dedi.
Yangının henüz tamamen kontrol altına alınamadığını ancak bugün rüzgarların daha elverişli olacağını kaydetti.
Bölge Valisi Simon Babre, mangal yakılmasını yasaklarken, belediyelerden geleneksel yaz havai fişek gösterilerini iptal etmelerini istedi.
Yetkililer, Fransa'nın güneydoğusundaki Hautes-Alpes bölgesinde de başka yangının sürdüğünü bildirdi.
BALKANLARDA ŞİDDETLİ FIRTINA VE DOLU HASARA YOL AÇTI
Yunanistan'da sıcaklıkların 41 dereceyi aşmasının beklenmesi nedeniyle yetkililer, gün ortasındaki en sıcak saatlerde dışarıda çalışmayı yasakladı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) de bugün öğleden sonraki saatlerde dış mekanda çalışma yasağı uygulandı.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, dün gece meydana gelen fırtınanın ağaçları devirmesi, çatılara zarar vermesi ve elektrik kesintilerine yol açmasının ardından 11 kişi hastaneye kaldırıldı, bunlardan üçünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Ülkede yollar kapandı, bazı kasabalar elektriksiz ve susuz kaldı.
Kosova Hidrometeoroloji Enstitüsü, bugün yeni fırtınaların beklendiğini belirterek yıldırım düşmesi, elektrik şebekesinde hasar, elektrik kesintileri, sel ve maddi hasar uyarılarında bulundu.
Yerel basında çıkan haberlerde, fırtınada uçan çatılar, şiddetli yağışlar ve dün araçlarını doludan korumak için üzerlerini battaniyelerle örten mahalle sakinlerinin görüntüleri yer aldı.