Aşırı sıcaklar deniz canlılarının yaşam alanlarını kökten değiştiriyor

Deniz sıcak dalgası, bölgede nadir görülen bir durumu tetikleyerek büyük beyaz köpekbalıklarını kıyı hatlarına daha yakın alanlara çekiyor. Pasifik Akvaryumu'nun tur teknesiyle yapılan bir gezi sırasında bir köpekbalığı yüzeye yakın noktada belirerek yüzgeciyle görüntülendi.

Akvaryum rehberi Lesser, bu canlıları görmenin olağan bir durum olmadığını ancak genç köpekbalıklarının daha sıcak suları tercih etmesi nedeniyle artık kıyıya yakın bölgelerde daha sık fark edildiklerini söylüyor.

Bu durum bölgede güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Malibu'da yaşayan bir kişi, çocukların hemen yanı başında yüzen ancak varlığı fark edilmeyen bir beyaz köpekbalığının görüntülerini paylaştı.

Geçtiğimiz ilkbahar mevsiminde ise Huntington Beach'te saldırgan davranışlar sergileyen köpekbalıkları sebebiyle yüzme faaliyetleri üç kez yasaklandı.

Kaliforniya kıyılarında 2019 yılından bu yana her yıl deniz sıcak dalgası gözlemleniyor. Bütün bu anormalliklerin giderek daha düzenli hale gelebileceği uyarısında bulunan Hazen, iklim değişikliğinin bu süreci daha da körüklediğini belirtiyor.

Hazen, bu tür sıcak dalgalarının arka arkaya yaşanması ve ekosistemi koruma kabiliyetinin kaybolması durumunda, besin olarak bağımlı olunan bazı balık türlerinin yok olacağını, asıl büyük kaygının da bu noktada toplandığını ekliyor.