Aşırı sıcaklar Kore'yi yakıyor. Can kaybı 14'e yükseldi, alarm verildi
03.08.2026 10:13
Kore Yarımadası'nı etkisi altına alan rekor sıcak dalgası nedeniyle Güney Kore hükümeti alarm seviyesini ikinci en yüksek düzeye çıkardı. Ülkenin Yangsan kentinde pazar günü termometreler 42,5 dereceyi göstererek 122 yıllık meteoroloji kayıtlarının en yüksek seviyesine ulaştı.
Rekor kıran bir sıcak dalgası Kore Yarımadası'nı etkisi altına aldı. Güney Kore ve Kuzey Kore genelinde termometreler hızla tırmanırken yetkililer acil durum önlemlerini genişletti.
Vatandaşlar serinlemek için sığınaklara, plajlara ve su parklarına akın etti.
Tahminciler, bugün yaptıkları açıklamada, daha önce Güney Kore'nin güneydoğusunda yoğunlaşan aşırı sıcakların başkent Seul ve çevresi ile diğer batı bölgelerine yayıldığını bildirdi.
Kuzey Kore devlet medyası da ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığını ve Pyongyang'da peş peşe beşinci tropik gecenin yaşandığını aktardı.
Güney Kore meteoroloji teşkilatı, bu hafta batı bölgelerinde sıcaklıkların daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansının pazar günü açıkladı veriler, mayıs ayının ortasından bu yana 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 889 kişinin ise sıcaklığa bağlı hastalıklardan rahatsızlandığını ortaya koydu.
Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), ülkenin güneydoğusundaki Yangsan kentinde pazar günü hava sıcaklığının 42,5 derece ölçüldüğünü duyurdu.
Bu değer, 122 yıllık meteorolojik gözlem tarihinin en yüksek sıcaklığı olarak kayıtlara geçti. Yangsan, pazar gününden önceki iki günde de ülke rekorunu kırmıştı.
Başbakan Han Seong-sook, hükümetin sıcak dalgası tepki alarmını ikinci en yüksek seviyeye çıkarmasının ardından bakanlıklara ve yerel yönetimlere tüm imkanları seferber etme talimatı verdi.
Yükseltilen alarm seviyesiyle birlikte yardım çalışmaları için ek fon sağlandı ve etkilenen bölgelerdeki denetimler artırıldı.
Klima kullanımındaki sert artış nedeniyle elektrik tüketiminin ağustos ayı sonlarında rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Elektrik kurumları bu gelişme üzerine acil durum önlemlerini devreye sokarak arz ve talep dengesini yakın takibe aldı.
Şiddetli sıcak dalgası uyarıları Güney Kore'nin güney kesimlerinde yer alan Busan, Ulsan, Güney Gyeongsang ile Gwangju'nun bazı kısımları ve Güney Jeolla bölgesinde yürürlükte kalmayı sürdürüyor.
Yerel yönetimler hassas durumdaki vatandaşları korumak için harekete geçti.
Seul ilçeleri serinleme sığınaklarının sayısını artırdı, ücretsiz su ve güneş şemsiyesi dağıttı. Yangsan kentinde ise sokaklara su püskürtme araçları çıkarıldı ve su dağıtımı genişletildi.
Kavurucu sıcaklar günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.
Hafta sonu Korea Baseball Organization, Busan ve Changwon kentlerindeki maçları iptal etti. Kurum, tehlikeli koşulların sürmesi halinde maç takviminde yeni ayarlamalar yapılabileceğini bildirdi.
Ülke basını plajların, su parklarının ve nehir kenarındaki dinlenme alanlarının tamamen dolduğunu aktardı.
Kuzey Kore'de de benzer koşullar yaşanıyor. Devlet medyası, ülkenin büyük bölümünü kapsayan sıcaklık uyarılarının hafta boyunca geçerli olacağını bildirdi.
Haberlerde, temmuz ayı boyunca onlarca bin kişinin Wonsan Kalma Kıyı Turizm Bölgesi'ni ziyaret ettiği kaydedildi.
Devlet televizyonunun haberine göre başkent Pyongyang'daki su parkları da ziyaretçilerle dolup taştı.