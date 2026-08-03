Aşırı sıcaklar Kore'yi yakıyor. Can kaybı 14'e yükseldi, alarm verildi

Güney Kore meteoroloji teşkilatı, bu hafta batı bölgelerinde sıcaklıkların daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansının pazar günü açıkladı veriler, mayıs ayının ortasından bu yana 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 889 kişinin ise sıcaklığa bağlı hastalıklardan rahatsızlandığını ortaya koydu.

Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), ülkenin güneydoğusundaki Yangsan kentinde pazar günü hava sıcaklığının 42,5 derece ölçüldüğünü duyurdu.

Bu değer, 122 yıllık meteorolojik gözlem tarihinin en yüksek sıcaklığı olarak kayıtlara geçti. Yangsan, pazar gününden önceki iki günde de ülke rekorunu kırmıştı.

Başbakan Han Seong-sook, hükümetin sıcak dalgası tepki alarmını ikinci en yüksek seviyeye çıkarmasının ardından bakanlıklara ve yerel yönetimlere tüm imkanları seferber etme talimatı verdi.