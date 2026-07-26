Aşırı sıcakların etkisi. Avrupalı tatilciler rota değiştirdi

Tekrarlayan sıcak hava dalgalarından bunalan Avrupalı tatilciler, daha serin hava koşulları umuduyla Akdeniz rotalarını bir kenara bırakıp kuzey coğrafyalarına yöneliyor.

Ancak sektör temsilcileri ile uzmanlar, bu durumun geçici bir eğilim mi yoksa turizm pazarında kalıcı bir kayma mı olduğu konusunda henüz ortak bir kanaate varmış değil.

Avrupa'da yaz sıcaklıklarının düzenli olarak 40 santigrat dereceye yaklaşmasıyla birlikte, "serinlik" kavramı tatil tercihlerinde öne çıkan temel unsurlardan biri haline geldi .

İsveç'in güneydoğusunda turlar düzenleyen rehber Terje Viblom Pedersen, bu yıl ziyaretçilerin kendisine sık sık Avrupa'nın güney bölgelerindeki sıcaklardan kaçtıklarını söylediklerini aktardı.

Pedersen, turistlerin gündüz 30 santigrat derecenin altında seyreden sıcaklıklardan, deniz esintisinden ve Güney Avrupa'daki turistik merkezlere kıyasla kalabalıkların bulunmamasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinden gelen ve yakın zamanda emekli olan Daniel ve Florence Gastaldi çifti, Pedersen'in Stokholm'ün tarihi bölümünde düzenlediği tura katıldı.

Fransız turistler, sıcak hava dalgasından kaçmanın kendilerine iyi geldiğini ifade ederek daha serin sıcaklıklar buldukları için mutlu olduklarını söyledi .