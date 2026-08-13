Askerler denize atlamaya çalıştı. ABD uçak gemisi Lincoln'de kaos

Bir denizci eşi yetkililere, kocasının o gün kendisine mesaj atarak ertesi sabah uyanmamayı umduğunu söylediğini aktardı.

Navy Times gazetesi, mevcut görev süresince en az birkaç denizcinin denize atlama girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Eşi gemide görev yapan Annabelle Loma, eşinin denizde kaldığı sürenin defalarca uzatılması üzerine denize atlamaya çalıştığını söyledi.

Loma, "Korkuyor. Yüz kızartıcı bir terhis alacağını ve sadece tükendiği için 13 yıllık kariyerinin bir anda mahvolduğunu düşünüyor" dedi.

Bir diğer olayda ise bir denizcinin eşi, kocasının gemideki bir mesai arkadaşının denize atlamasını engellediğini, denizciyi tutarak güverteye geri getirdiğini belirtti.