Askerler denize atlamaya çalıştı. ABD uçak gemisi Lincoln'de kaos
13.08.2026 12:41
ABD'nin İran ile savaşı nedeniyle dokuz aydır denizde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisinde görevli denizcilerin denize atlamaya çalıştığı açıklandı.
USS Abraham Lincoln uçak gemisinin rekor kıran görev süresi ve kötüleşen koşulları mürettebatı olumsuz etkiledi.
ABD'nin İran ile savaşı kapsamında dokuz aydır denizde bulunan gemideki yaklaşık 5 bin denizci ve deniz piyadesinin zihinsel sağlığına ilişkin endişeler, birden fazla denizcinin gemiden denize atlamaya çalıştığı yönündeki haberlerle arttı.
USS Abraham Lincoln, karaya ayak basmadan üst üste yaklaşık 250 gün seyrederek modern zamanlarda bir ABD uçak gemisi için rekor kırdı.
Geçen perşembe günü San Diego'da düzenlenen duygusal bir halk toplantısında yaklaşık 200 aile üyesi, sevdiklerinin gemide karşı karşıya kaldığı baskılar nedeniyle Deniz Kuvvetleri liderleriyle karşı karşıya geldi.
Toplantıya Deniz Kuvvetleri Sekreteri Hung Cao ve diğer kıdemli Deniz Kuvvetleri yetkilileri katıldı.
Bir denizci eşi yetkililere, kocasının o gün kendisine mesaj atarak ertesi sabah uyanmamayı umduğunu söylediğini aktardı.
Navy Times gazetesi, mevcut görev süresince en az birkaç denizcinin denize atlama girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Eşi gemide görev yapan Annabelle Loma, eşinin denizde kaldığı sürenin defalarca uzatılması üzerine denize atlamaya çalıştığını söyledi.
Loma, "Korkuyor. Yüz kızartıcı bir terhis alacağını ve sadece tükendiği için 13 yıllık kariyerinin bir anda mahvolduğunu düşünüyor" dedi.
Bir diğer olayda ise bir denizcinin eşi, kocasının gemideki bir mesai arkadaşının denize atlamasını engellediğini, denizciyi tutarak güverteye geri getirdiğini belirtti.
Gelişmeler Kongre üyelerinin tepkisine yol açtı. Demokrat California Milletvekili Mike Levin, uçak gemisindeki koşullar konusunda uyarıda bulundu.
Levin; küflü duşlar, bozuk tuvaletler, haftalarca çamaşırhanenin kullanılamaması, uzun süre sıcak su verilmemesi ve temel hijyen ürünlerindeki eksikliklere ilişkin raporları aktardı.
Levin ayrıca denizcilere bir noktada yarım fincan pirinç ve iki lavaştan oluşan bir öğün verildiğini söyledi.
Afganistan ve Irak'ta görev yapmış eski bir kara komandosu olan Demokrat Colorado Milletvekili Jason Crow da Lincoln personeli ve aileleri üzerindeki baskının "haftadan haftaya arttığı" uyarısında bulundu.
Uçak gemisi 21 Kasım 2025'te San Diego'dan ayrıldı ve başlangıçta Güney Çin Denizi ile Pasifik'te görev yapması planlandı. Geminin rotası, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve savaşı öncesinde Ortadoğu'ya çevrildi.
Görevin başlangıçta mayıs ayında sona ermesi öngörülüyordu ancak devam eden çatışmalar nedeniyle uzatıldı.
Haberlere göre mürettebat, görev süresince yalnızca iki gün karaya çıkabildi; bunlar aralık ayında Guam'da ve temmuz ayında Umman'da gerçekleşti.
Lincoln'deki koşullara ilişkin endişeler bu yılın başlarında kalitesiz ve porsiyonlanmış gıda, su kesintileri, küflü duşlar ve bozuk çamaşır makineleri haberleriyle gündeme gelmişti.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth daha önce bu tür aktarımları "yeni sahte haberler" diyerek reddetmişti.
ABD Deniz Kuvvetleri ise gemide intihar veya intihar girişimlerinde bir artış olduğu yönündeki değerlendirmeleri kabul etmedi.
SENATÖRLERDEN İNCELEME TALEBİ
Kongre'deki Demokratlar, gıda eksikliği, bozuk tesisat ve zihinsel sağlık krizleri haberlerinin ardından çarşamba günü USS Abraham Lincoln'deki koşullarla ilgili yanıt talep etti.
Senatör Richard Blumenthal, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e yazdığı mektupta, "250 günden fazla süredir görevde olan" ve "200 günden uzun süredir karaya çıkmayarak üst üste denizde kalma rekoru kıran" uçak gemisindeki koşullar hakkında Deniz Kuvvetlerinin hesap vermesini istedi.
Blumenthal; temel malzeme eksikliği, su kirliliği, tesisat sorunları, kötüleşen zihinsel sağlık, güverte güvenliği endişeleri ve gemideki diğer sorunlara ilişkin yaygın haberlere dikkat çekerek endişelerini dile getirdi.
Senatör Ruben Gallego ise X platformunda yaptığı paylaşımda, "bildirilen alarm verici koşulları araştırmak üzere partiler üstü Senato heyetiyle USS Lincoln'e resmi bir denetim ziyareti yapılması" çağrısında bulundu.
MSNOW'un haberine göre, yakın zamanda düzenlenen iki toplantıda aile üyeleri, Lincoln'deki 5 bin denizci ve deniz piyadesinin karşı karşıya kaldığı gıda yetersizliği dahil zorlu koşullar nedeniyle Deniz Kuvvetleri yönetimiyle tartıştı ve sevdiklerinin eve ne zaman döneceğini sordu.
Bazı aileler ciddi zihinsel sağlık sorunları ve gemideki intihar girişimlerini aktardı.
Kendisi de muvazzaf askerlik yapmış olan Gallego, çarşamba günkü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gemi mürettebatının denize atlama tehdidinde bulunduğuna dair anlatılanlar durumun ne kadar kötüleştiğine dair korkutucu bir alarm zilidir: küflü duşlar, kesintili sıcak su, karneye bağlanmış öğünler ve sabun, bozuk tuvaletler ve izin günü olmaksızın yorucu 12 ila 16 saatlik vardiyalar. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yasadışı savaşı yürütürken askerlerimize muamele etme biçimi sadece iğrenç değil, aynı zamanda tehlikelidir."