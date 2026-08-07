Askerlik krizi Netanyahu'nun ortağını baraj altına itti

Smotriç, sık sık kıyaslandığı diğer başlıca aşırı sağcı kabine üyesi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir kadar açık biçimde saldırgan bir üslup kullanmasa da görev süresi boyunca yerleşim inşasını hızlandırdı.

Smotriç, bu davayı keskin ifadelerle savunuyor ve yerleşimci hareketinin birçok mensubu tarafından hâlâ yüceltiliyor.

Smotriç'in büyüdüğü ve desteklediği genişlemenin yeni apartman bloklarında görüldüğü Beyt El'deki yerleşimci Chaim Silberstein, "Bence elde ettiği başarılar olağanüstü düzeyde" dedi.

Ancak Smotriç'in geçen ay, askerlik hizmetinden kaçınan ultra-Ortodoks Yahudilerin tutuklanmasını önleyecek yasaya destek vermesi, daha önceki bazı destekçilerini öfkelendirdi.

2022'de Dini Siyonizm'e oy veren Batı Şeria'daki Alon Şvut yerleşiminden 30 yaşındaki Sarel Halperin, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bugün siyasi bir yuvam yok" dedi.

Halperin sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu yıllarca sürdürürsek yedek askerimiz olmayacak, ordumuz olmayacak ve biz ordusuz var olabilecek bir ülke değiliz."

Smotriç ve takipçileri, modern kıyafetlerle birlikte Ortodoks Yahudi erkeklerin taktığı kipalar nedeniyle halk arasında "örme kipalılar" diye anılıyor. Dini Siyonistler, Yahudilik ile milliyetçiliğin birbirinden ayrılamayacağını düşünüyor.