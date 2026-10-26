Audi'den Trump mitinginde 4 milyar dolarlık sürpriz. Çalışanlar ayaklandı
26.10.2026 17:08
Audi CEO'su Gernot Doellner, Trump ile mitinge katılıp 4 milyar dolarlık fabrika duyurunca Almanya'da kuralları çiğnemekle suçlandı.
Alman otomotiv üreticisi Audi'nin CEO'su Gernot Doellner, ABD Başkanı Donald Trump ile Georgia eyaletinde düzenlenen seçim mitingine katıldı.
Şirketin ABD'deki ilk fabrikasını kurmayı planladığını duyuran Doellner, seçim öncesi siyasi tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya'da sendikaların ve siyasilerin sert tepkisini çekti.
Doellner, Georgia'nın Perry kentindeki mitingde sahneye çıkarak 4 milyar dolarlık yatırımla yılda 200 bin SUV üretecek bir tesis kurmayı hedeflediklerini açıkladı.
Ancak Volkswagen Grubu bünyesindeki şirketin bu planı henüz ana şirketin denetim kurulundan geçmiş değil.
ALMANYA'DA İŞ GÜVENCESİ TEPKİSİ
Almanya'nın en büyük sanayi sendikası IG Metall'in başkanı ve Volkswagen Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Christiane Benner, Doellner'in kendi şirket kurallarını açıkça çiğnediğini belirtti.
enner, şirket içi yönergelerin seçim süreçlerinde kesin bir siyasi tarafsızlık zorunluluğu getirdiğini hatırlattı.
Audi'nin davranış kuralları, seçimlerden önceki üç ay içinde siyasi partilerle ya da adaylarla kamuya açık etkinliklerde bir araya gelinmesini ve bu tür organizasyonlara sponsor olunmasını yasaklıyor.
Reuters ajansına konuşan konuya aşina bir kaynak ise Audi yönetim kurulunun, Doellner sahneye çıkmadan önce şirket kurallarında bir istisnayı onayladığını aktardı.
Yönergeye göre kurul, adli suç teşkil etmeyen durumlarda kurallardan sapmalara izin verebiliyor.
Aynı kaynak, konunun Volkswagen'in üst düzey paydaşları arasındaki toplantıda da ele alındığını kaydetti.
Toplantıda sendika temsilcisi Daniela Cavallo'nun resmi bir itiraz sunmasa da çekincelerini ilettiği belirtildi.
İkinci bir kaynak da grubun denetim kurulu komitesinin meseleyi cuma günü masaya yatırdığını doğruladı.
Volkswagen'in ikinci büyük hissedarı olan Aşağı Saksonya eyaletinin Başbakanı Olaf Lies, Doellner'in bir siyasi gösterinin parçası olmasını uygun bulmadığını söyledi.
Lies, böyle bir yatırım duyurusu için seçim mitinginin doğru adres olamayacağını vurgulayarak, "Bu katılım, buradaki işlerini kaybetmekten korkan çalışanlar arasında ve çok daha geniş bir kesimde şaşkınlık ve rahatsızlık yarattı. Onları çok iyi anlıyorum, ben de aynı şekilde hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Otomotiv uzmanı Ferdinand Dudenhoeffer ise Doellner'i, Trump'la daha önce sahneye çıkan Tesla yöneticisine atıfla "küçük Elon Musk" olarak nitelendirdi.
Tepkilerin bir diğer nedeni de Trump'ın geçmişte aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine destek açıklamaları yapmış olması.
GÜMRÜK VERGİLERİNDEN KAÇIŞ ARAYIŞI
Trump, 3 Kasım ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerin anketlerde Demokratların gerisinde kalması üzerine yoğun bir miting programı yürütüyor.
ABD Başkanı, getirdiği gümrük vergilerinin ülkede yeni imalat istihdamı yarattığı tezini kampanyasının merkezine koyuyor.
Audi, geçen yıl kendisini yaklaşık 1,2 milyar avro tutarında ek maliyetle karşı karşıya bırakan ABD ithalat vergilerinden kaçınmak için uzun süredir ülkede doğrudan üretime geçmeyi değerlendiriyordu.
Yatırım planı, Volkswagen Grubu'nun Çin'deki ağır kayıplar, yüksek gümrük vergileri ve elektrikli araçlara geçiş maliyetleri nedeniyle 100 bin kişilik istihdam azaltımına gittiği bir döneme rastlıyor.
Almanya'daki tesisler üzerindeki maliyet baskısı sürerken, Audi'nin Neckarsulm'daki fabrikası da gelecek on yılın başından itibaren kapatılma riski altındaki dört üretim noktası arasında yer alıyor.
Yatırım kararını değerlendiren Metzler analistleri, "Audi küresel çapta kapasite kısarken ABD'de yeni iş alanları açılması dışarıdan pek hoş görünmüyor. Yine de ABD'de üretime geçme kararının doğru olduğunu savunuyoruz" görüşünü paylaştı.