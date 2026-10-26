Audi'den Trump mitinginde 4 milyar dolarlık sürpriz. Çalışanlar ayaklandı

Almanya'nın en büyük sanayi sendikası IG Metall'in başkanı ve Volkswagen Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Christiane Benner, Doellner'in kendi şirket kurallarını açıkça çiğnediğini belirtti.

enner, şirket içi yönergelerin seçim süreçlerinde kesin bir siyasi tarafsızlık zorunluluğu getirdiğini hatırlattı.

Audi'nin davranış kuralları, seçimlerden önceki üç ay içinde siyasi partilerle ya da adaylarla kamuya açık etkinliklerde bir araya gelinmesini ve bu tür organizasyonlara sponsor olunmasını yasaklıyor.

Reuters ajansına konuşan konuya aşina bir kaynak ise Audi yönetim kurulunun, Doellner sahneye çıkmadan önce şirket kurallarında bir istisnayı onayladığını aktardı.

Yönergeye göre kurul, adli suç teşkil etmeyen durumlarda kurallardan sapmalara izin verebiliyor.

Aynı kaynak, konunun Volkswagen'in üst düzey paydaşları arasındaki toplantıda da ele alındığını kaydetti.

Toplantıda sendika temsilcisi Daniela Cavallo'nun resmi bir itiraz sunmasa da çekincelerini ilettiği belirtildi.

İkinci bir kaynak da grubun denetim kurulu komitesinin meseleyi cuma günü masaya yatırdığını doğruladı.

Volkswagen'in ikinci büyük hissedarı olan Aşağı Saksonya eyaletinin Başbakanı Olaf Lies, Doellner'in bir siyasi gösterinin parçası olmasını uygun bulmadığını söyledi.

Lies, böyle bir yatırım duyurusu için seçim mitinginin doğru adres olamayacağını vurgulayarak, "Bu katılım, buradaki işlerini kaybetmekten korkan çalışanlar arasında ve çok daha geniş bir kesimde şaşkınlık ve rahatsızlık yarattı. Onları çok iyi anlıyorum, ben de aynı şekilde hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Otomotiv uzmanı Ferdinand Dudenhoeffer ise Doellner'i, Trump'la daha önce sahneye çıkan Tesla yöneticisine atıfla "küçük Elon Musk" olarak nitelendirdi.

Tepkilerin bir diğer nedeni de Trump'ın geçmişte aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine destek açıklamaları yapmış olması.