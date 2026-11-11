Avrupa Birliği'nden internetteki gizli para tuzaklarına karşı yeni yasaklar
11.11.2026 11:38
AB, yanıltıcı çevrim içi tasarımları yasaklayan ve fenomenlere yaptırılan reklamları sıkılaştıran Dijital Adalet Yasası'nı bugün açıklayacak.
Avrupa Birliği (AB), bugün sosyal medya fenomenleri üzerinden yürütülen pazarlamaya sıkı önlemler getiren, Avrupalıları yanıltan çevrim içi özellikleri yasaklayan ve platformları kullanıcılara "bağımlılık yapan" özellikleri kapatma hakkı tanımaya zorlayan yeni kuralları açıklayacak.
Birliğin yürütme organı, büyük ölçekli vakalarda şirketlere yıllık cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası kesme yetkisi verecek ve çok ihtiyaç duyulan tüketici kuralları güncellemesi olarak nitelenen Dijital Adalet Yasası'nı (DFA) kamuoyuna duyuracak.
AB halihazırda veri koruma, yapay zeka ve çevrim içi içerikleri kapsayan çok sayıda yasaya sahip olsa da Brüksel yönetimi, tüketicileri zararlı dijital uygulamalara açık bırakan boşluklar olduğunu savunuyor.
Avrupalı tüketicilerin uğradığı mali zararın boyutunun çok büyük olduğuna işaret eden resmi veriler, "sorunlu" dijital uygulamaların bireyler için yılda 10,3 milyar euroya (577 milyar 727 milyon TL) ulaşan kayıplara yol açtığını ortaya koydu.
TASLAK METİN YANILTICI TASARIMLARI VE GİZLİ ÜCRETLERİ YASAKLIYOR
Fransız AFP ajansının ulaştığı taslak belgelere göre teklif, kullanıcıları istemedikleri satın almalar yapmaya ya da bilgisi dışında belirli ayarları kabul etmeye yönlendiren uygulamalara yasak getirecek.
Ayrıca taslak, markaların içerikleri sosyal medya fenomenleri aracılığıyla nasıl tanıttığına ilişkin daha sıkı kurallar öngörerek paylaşımlarda "reklam" gibi net etiketlerin kullanılmasını şart koşacak.
Bunun yanı sıra reşit olmayanlara "kazanmak için öde" veya "ilerlemek için öde" özelliklerinin sunulması yasaklanacak ve oyun içi sanal para birimlerinin gerçek dünyadaki karşılıklarını göstermesi zorunlu tutulacak.
Platformlar, ücretsiz deneme süresinin ne zaman sona ereceğini bitiş tarihi ve devam etmenin ne kadara mal olacağına dair ayrıntılarla birlikte tüketicilere hatırlatmak zorunda kalacak.
Diğer taraftan kullanıcılar talep ettiğinde gerçek insan müşteri hizmetleri görevlilerine erişim sağlanması da teklifte yer alacak.
AB aynı zamanda ücretlerin son aşamaya kadar gizlendiği "damla fiyatlandırma" olarak bilinen uygulamayı yasaklayarak kullanıcıların ödeme aşamasından önce siparişin tam fiyatını bilmesini istiyor.
"HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA KARŞI MÜCADELE"
AB'nin tüketicinin korunmasından sorumlu yetkilisi Michael McGrath, daha önce yaptığı açıklamada yeni kuralların "haksız ticari uygulamalara karşı mücadelemizi artırmayı" amaçladığını söylemiş ve popüler platformların yüzde 97'sinin karanlık kalıplar kullandığını gösteren verilere işaret etmişti.
Avrupa Tüketici Örgütü'nden Agustin Reyna ise teklifin "tüketicilere çevrim içi ortamda ne kadar zaman ve para harcadıklarının kontrolünü geri vermek için çok ihtiyaç duyulan bir araç" olduğunu dile getirdi.
Öte yandan Brüksel'in Dijital Hizmetler Yasası kapsamında halihazırda yürürlükte olan kapsamlı kurallara ek olarak, 13 yaşın altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklama ve şirketleri platformları reşit olmayanların kullanımı için güvenli hale getirmeye zorlama planlarını açıklamasının ardından AB'nin genişleyen dijital kural kitabı hakkında soru işaretleri gündeme geldi.
İspanyol AB parlamenteri Laura Ballarin Cereza ise teklifin "çocuklar ve yetişkinler dahil herkes için daha güvenli bir çevrim içi alan" oluşturmayı hedeflediğini belirterek, "tüketici hukukunun bir güvenlik ağı işlevi görmesi amaçlandığı" için düzenlemenin "boşlukları dolduracağını" ekledi.
Fakat birliğin dijital denetim kurumu olan Avrupa Komisyonu, çevrim içi içerik ve rekabet kurallarını uygulamakta başarısız olmakla suçlayan AB milletvekilleri ve tüketici savunucularının baskısıyla karşı karşıya.
Birçok AB ülkesinde kullanıcı haklarını temsil eden Euroconsumers grubu, "Güçlü kurallar yalnızca düzgün şekilde uygulanırsa anlam taşır" değerlendirmesini yaptı.
Sivil toplum kuruluşu Finance Watch da karanlık kalıplara ilişkin teklifin "doğru yönde ilerlediğini, ancak finansal hizmetlerde tüketicileri yeterince koruyacak iddiadan yoksun olduğunu" bildirdi.
Taslak planlarda "önemli boşluklar" bulunduğu uyarısını yapan grup, "Şirketler riskli yatırımları tanıtmak için sosyal medya fenomenlerine ödeme yapmaya devam edebilir" ifadelerini kullandı.