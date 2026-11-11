Avrupa Birliği'nden internetteki gizli para tuzaklarına karşı yeni yasaklar

AB'nin tüketicinin korunmasından sorumlu yetkilisi Michael McGrath, daha önce yaptığı açıklamada yeni kuralların "haksız ticari uygulamalara karşı mücadelemizi artırmayı" amaçladığını söylemiş ve popüler platformların yüzde 97'sinin karanlık kalıplar kullandığını gösteren verilere işaret etmişti.

Avrupa Tüketici Örgütü'nden Agustin Reyna ise teklifin "tüketicilere çevrim içi ortamda ne kadar zaman ve para harcadıklarının kontrolünü geri vermek için çok ihtiyaç duyulan bir araç" olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Brüksel'in Dijital Hizmetler Yasası kapsamında halihazırda yürürlükte olan kapsamlı kurallara ek olarak, 13 yaşın altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklama ve şirketleri platformları reşit olmayanların kullanımı için güvenli hale getirmeye zorlama planlarını açıklamasının ardından AB'nin genişleyen dijital kural kitabı hakkında soru işaretleri gündeme geldi.

İspanyol AB parlamenteri Laura Ballarin Cereza ise teklifin "çocuklar ve yetişkinler dahil herkes için daha güvenli bir çevrim içi alan" oluşturmayı hedeflediğini belirterek, "tüketici hukukunun bir güvenlik ağı işlevi görmesi amaçlandığı" için düzenlemenin "boşlukları dolduracağını" ekledi.

Fakat birliğin dijital denetim kurumu olan Avrupa Komisyonu, çevrim içi içerik ve rekabet kurallarını uygulamakta başarısız olmakla suçlayan AB milletvekilleri ve tüketici savunucularının baskısıyla karşı karşıya.

Birçok AB ülkesinde kullanıcı haklarını temsil eden Euroconsumers grubu, "Güçlü kurallar yalnızca düzgün şekilde uygulanırsa anlam taşır" değerlendirmesini yaptı.

Sivil toplum kuruluşu Finance Watch da karanlık kalıplara ilişkin teklifin "doğru yönde ilerlediğini, ancak finansal hizmetlerde tüketicileri yeterince koruyacak iddiadan yoksun olduğunu" bildirdi.

Taslak planlarda "önemli boşluklar" bulunduğu uyarısını yapan grup, "Şirketler riskli yatırımları tanıtmak için sosyal medya fenomenlerine ödeme yapmaya devam edebilir" ifadelerini kullandı.