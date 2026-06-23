Avrupa kavruluyor: Fransa’da en az 18 kişi öldü

Avrupa’nın geniş kesimlerini etkileyen sıcak hava dalgası, Yunan alfabesindeki omega harfine benzeyen yapısı nedeniyle “Omega blokajı” olarak adlandırılıyor. Londra’daki Imperial College’da aşırı hava olayları ve iklim üzerine çalışan araştırmacı Clair Barnes, sistemin ortasında sıcak hava kütlesi, iki yanında ise daha serin hava bulunduğunu söyledi.

Barnes, “Kuzey Afrika’dan, Sahra’dan sıcak hava çekiyor. Bu yüzden çok yoğun bir sıcaklık yaşıyoruz. Çok yavaş hareket ediyor; bu da rüzgar ya da serinletici bir esinti olmadığı anlamına geliyor.” dedi.

Barnes, sıcak hava dalgaları ve fırtınaların iklim değişikliğiyle birlikte şiddetlendiğini, sıcaklıkların daha da yükseldiğini ve yağışların arttığını belirtti.