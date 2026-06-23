Avrupa kavruluyor: Fransa’da en az 18 kişi öldü
23.06.2026 00:57
Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası birçok kentte sıcaklık rekorlarını kırarken, Fransa’da aralarında sıcak araçta bırakılan iki çocuğun da bulunduğu en az 18 kişi hayatını kaybetti.
Fransa’nın güneydoğusundaki Carpentras kentinde savcılık, yaşları 2 ve 4 olan iki çocuğun evlerinin önündeki aile aracında anneleri tarafından baygın halde bulunduğunu açıkladı. İlk yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen çocuklar kurtarılamadı.
Bordeaux bölgesinde ise yaşları 80 ile 95 arasında değişen üç yaşlı kişinin hafta sonu sıcak hava dalgasına bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Fransız Sivil Güvenlik Sözcüsü Jerome Boulanger, pazar gününden pazartesiye kadar 13 kişinin boğulduğunun bildirilmesinin ardından, “Yalnızca denetimli alanlarda yüzün” uyarısında bulundu.
Fransa’da geçen yıl sıcak hava dalgaları sırasında serinlemek için suya girenlerin sayısındaki artışla birlikte boğulma ölümlerinde yüzde 172’lik artış yaşanmıştı.
Fransa’nın batısındaki şarap üretim bölgesinde yer alan Bordeaux’da sıcaklık 41,9 dereceye yükselerek geçen ağustosta kaydedilen rekoru aştı. Ülkenin orta kesimindeki Poitiers’de ise sıcaklık 41,2 dereceye çıktı ve 1947’de kaydedilen önceki rekor geride kaldı.
AVRUPA KÜRESEL ORTALAMANIN İKİ KATINDAN DAHA HIZLI ISINIYOR
İspanya’nın genellikle daha serin olan kuzeyindeki San Sebastian’da sıcaklığın 40 dereceye ulaşması beklenirken, Reuters Climate Monitor verilerine göre bu değer kentin 22 Haziran için tarihsel ortalamasının iki katından fazla oldu. Veriler, pazartesi günü Avrupa’nın tarihsel sıcaklık normlarından en fazla uzaklaşan kıta olduğunu gösterdi.Dünya Meteoroloji Örgütü’nün nisan ayında yayımladığı rapora göre Avrupa, küresel ortalamanın iki katından daha hızlı ısınıyor.
''OMEGA BLOKAJI''
Avrupa’nın geniş kesimlerini etkileyen sıcak hava dalgası, Yunan alfabesindeki omega harfine benzeyen yapısı nedeniyle “Omega blokajı” olarak adlandırılıyor. Londra’daki Imperial College’da aşırı hava olayları ve iklim üzerine çalışan araştırmacı Clair Barnes, sistemin ortasında sıcak hava kütlesi, iki yanında ise daha serin hava bulunduğunu söyledi.
Barnes, “Kuzey Afrika’dan, Sahra’dan sıcak hava çekiyor. Bu yüzden çok yoğun bir sıcaklık yaşıyoruz. Çok yavaş hareket ediyor; bu da rüzgar ya da serinletici bir esinti olmadığı anlamına geliyor.” dedi.
Barnes, sıcak hava dalgaları ve fırtınaların iklim değişikliğiyle birlikte şiddetlendiğini, sıcaklıkların daha da yükseldiğini ve yağışların arttığını belirtti.
İNGİLTERE'DE HAZİRAN REKORU GELEBİLİR
İngiltere Meteoroloji Ofisi, ülkede dört gün sürecek sıcak hava dalgasının bazı bölgelerde sıcaklıkları 39 derecenin üzerine çıkarabileceğini açıkladı. Bu değer, 1957 ve 1976’da kaydedilen 35,6 derecelik haziran rekorunun açık ara aşılması anlamına geliyor.
İngiltere, yalnızca birkaç hafta önce mayıs ayı için tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorunu kırmıştı.Londra merkezinde yürüyüş yapan veri bilimci Lewis Jennings, “36 derece iğrenç olacak” dedi.
Paris’te de haziran ayı için en yüksek sıcaklığın kaydedilmesi bekleniyor. Meteo-France’ın ön verilerine göre kentte sıcaklık 38,4 dereceye ulaştı.
İspanya Meteoroloji Ajansı AEMET Sözcüsü Rubén del Campo, “Yılın bu dönemi için normalin 5 ila 10 derece üzerinde sıcaklıklar görüyoruz. Bazı kuzey bölgelerinde ise ortalamanın 10 dereceden fazla üzerine çıkıldı” dedi.
İtalya, pazartesi günü 12 kent için sıcak hava nedeniyle kırmızı alarm yayımladı.
Torino’da elektrik şebekesinin zorlanması ve yer yer kesintiler yaşanması üzerine enerji şirketi Iren, çalışan vardiyalarını iki katına çıkardı ve ek jeneratörler devreye aldı.
''KUŞLAR PİŞEREK ÖLMEK YERİNE ATLAMAYI TERCİH EDİYOR''
Belçika’nın Temploux kentindeki Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nin kurucusu Romaine de Jaegere, çatı saçaklarında yuva yapan ebabil, kırlangıç, serçe ve sığırcık gibi kuşların aşırı sıcaklardan özellikle etkilendiğini söyledi.
De Jaegere, “Çatılarda sıcaklık bazen 50, hatta 60 dereceye ulaşabiliyor. Bu yüzden yuvalarında adeta pişerek ölmek yerine atlamayı tercih ediyorlar.” dedi. Merkeze son üç günde 150 hayvan getirildiği belirtildi.