Avrupa Merkez Bankası: Yapay zeka trenini kaçırma lüksümüz yok

Avrupalı şirketlerin yapay zekaya yoğun yatırımlar yaptığını belirten Lagarde, buna karşılık Avro Bölgesi'ndeki engellerin bu şirketlerin faaliyetlerini büyütmelerini ve ölçek kazanmalarını engellediğini dile getirdi.

Avrupa Birliği pazarlarındaki parçalanmışlığın, şirketlerin Avro Bölgesi genelinde yeterince rekabet edememesi ve özellikle ABD'deki rakipleriyle kıyaslandığında fon bulmakta güçlük çekmesi anlamına geldiğini söyleyen Lagarde, "Bunun sonucunda daha az şirket küresel boyuta ulaşıyor ve yeni teknolojiler ekonomi geneline daha yavaş yayılıyor" ifadesini kullandı.

Lagarde, Avrupa'nın savaş sonrası büyüme modelinin büyük badirelerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, yapay zeka ve diğer yeni teknolojilerde rekabet edebilmek adına ölçeğin kıta için özellikle kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Avrupa'nın uzun süre ABD güvenlik garantileriyle desteklenen kurala dayalı küresel düzen, ucuz enerji ve genişleyen küresel ticaret olmak üzere üç temel sütundan yararlandığını hatırlatan Lagarde, "Uluslararası çevre değiştikçe bu üç unsurun tamamı zayıflıyor" dedi.

Lagarde ayrıca, "Bu değişimler Avrupa'nın savaş sonrası büyüme modelinin aşındığına işaret ediyor. Üstelik bu modelin bir zamanlar bildiğimiz biçimine dönmesi de pek olası değil" değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü ABD ile Avrupa arasındaki ilişkileri sarstı.

Trump, Avrupa Birliği ithalatına ağır gümrük vergileri uygularken ABD'nin kıtanın güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden taahhütlerini de sorguladı.