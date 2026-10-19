Avrupa, sosyal medyada çocuklara kalkan oluşturuyor. İşte ülke ülke alınan önlemler

Son olarak, Almanya'da hükümet AB genelinde ortak bir mevzuat yürürlüğe girene kadar 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanmasına izin vermeyecek geçici ulusal kuralları içeren strateji belgesini 14 Ekim'de onayladı.

Planlanan geçici düzenlemeyle 13 yaş altındaki çocukların sosyal ağları kullanmasına genel olarak izin verilmeyecek; sadece pedagojik açıdan uygunluğu kanıtlanmış içerikler bu yasağın dışında tutulacak.

Kabul edilen ilkeler henüz somut bir kanun teklifi olmayıp, hükümetin bu konudaki resmi niyet beyanı niteliğini taşıyor.

Yunanistan’da da 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımına ilişkin yasa tasarısı parlamentoda görüşülmeye başlandı. Tasarının ilerleyen günlerde parlamentoda oylanıp kabul edilmesi halinde 1 Ocak 2027'de uygulanması planlanıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, daha önce ebeveyn ve uzmanlarla yaptığı görüşmelerde, çocukların stresli oldukları, uyuma zorluğu çektikleri, sürekli cep telefonlarına baktıkları bilgisinin aktarıldığını, çocukların uzun süre ekrana bakmaları sebebiyle beyinlerinin yorulduğunu belirtmişti.