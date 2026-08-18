Avrupa tarihine geçecek. Uzay yürüyüşü yapacak ilk Fransız kadın
18.08.2026 12:13
Fransız astronot Sophie Adenot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yürütülecek operasyon kapsamında uzay yürüyüşü yapacak ilk Fransız kadın astronot olmaya hazırlanıyor.
Fransız astronot Sophie Adenot, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) uzay boşluğuna adım atarak uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk Fransız kadın astronot olmaya hazırlanıyor.
Adenot'ya bu görevde daha önce Dünya ile iletişimi sağlayan yüksek bant genişliğine sahip bir anten üzerinde çalışmak üzere uzay yürüyüşü yapmış olan Amerikalı astronot Anil Menon eşlik edecek.
NASA'nın paylaştığı bilgilere göre, Expedition 75 bünyesinde yer alan iki astronotun gerçekleştireceği uzay yürüyüşünün 18 Ağustos Salı günü TSİ 15.35'te (12.35 GMT) başlaması ve 6,5 saat sürmesi planlanıyor.
Operasyonun temel amacı, yörünge kompleksinde yer alan ve istasyon ile Houston'daki kontrol merkezi başta olmak üzere yer kontrol merkezleri arasındaki yüksek hızlı iletişim ve yüksek bant genişlikli veri iletimi için hayati önem taşıyan uzay-yer antenini değiştirmek olarak açıklandı.
AVRUPA TARİHİNE GEÇECEK
Mesleği mühendislik olan ve geçmişte test pilotluğu yapan 44 yaşındaki Adenot, geçtiğimiz şubat ayında uzaya giden öncü isim Claudie Haignere'den sonra uzaya çıkan tarihteki ikinci Fransız kadın olmuştu.
Şubat ayından bu yana ISS'te görev yapan Adenot, altı ay sonra çıkacağı bu yeni görevle birlikte İtalyan astronot Samantha Cristoforetti'nin 2022 yılındaki görevinin ardından uzay yürüyüşü yapan ikinci Avrupalı kadın unvanını da alacak.
Uzayda yürüyüş yapan son Fransız vatandaşı ise ISS'teki iki ayrı görevi boyunca bu görevi altı kez icra eden Thomas Pesquet olmuştu.
Uzay yürüyüşü haberini Instagram ve X hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan Adenot, "Harika bir haberim var: 18 Ağustos'ta istasyondan çıkma sırası bende" ifadelerini kullandı. Fransız astronot ayrıca 25 Ağustos'ta istasyon dışına tekrar çıkabilir.
İSTASYONDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Adenot ve Menon, Dünya'dan 400 kilometre yukarıda bulunan ISS'te operasyon için günlerdir titiz bir hazırlık süreci yürütüyor.
NASA, Menon ve Adenot'nun pazartesi günü Quest hava kilidinde birlikte çalışarak operasyon sırasında istasyon dışına çıkaracakları aletleri hazırladığını bildirdi.
Pazar günü X platformundan yaptığı paylaşımda hazırlık sürecine değinen Adenot, “Başarılı bir uzay yürüyüşü kapak açılmadan çok önce başlar. Son birkaç gündür tamamen buna odaklandım: Prova yapmak, hazırlanmak ve odaklanmak…” değerlendirmesinde bulundu.
Görevin istasyon içindeki operasyonel desteği de planlandı. NASA, uçuş mühendisi Jack Hathaway ve istasyon komutanı Jessica Meir'ın uzay yürüyüşü yapan astronotları içeriden izleyeceğini ve ISS'in robotik kolunu yöneteceğini açıkladı.
Daha önceki bir uzay yürüyüşünde Meir ve Menon'a istasyon içinden destek veren Adenot, bu operasyonun ardından şunları kaydetmişti:
"Spot ışıkları uzay yürüyüşü yapanların üzerinde olsa da araç dışı aktiviteler kesinlikle bir ekip çalışmasıdır ve mürettebata içeriden destek vermek her zaman büyük bir ayrıcalıktır."