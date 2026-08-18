Avrupa tarihine geçecek. Uzay yürüyüşü yapacak ilk Fransız kadın

Fransız astronot Sophie Adenot, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) uzay boşluğuna adım atarak uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk Fransız kadın astronot olmaya hazırlanıyor.

Adenot'ya bu görevde daha önce Dünya ile iletişimi sağlayan yüksek bant genişliğine sahip bir anten üzerinde çalışmak üzere uzay yürüyüşü yapmış olan Amerikalı astronot Anil Menon eşlik edecek.

NASA'nın paylaştığı bilgilere göre, Expedition 75 bünyesinde yer alan iki astronotun gerçekleştireceği uzay yürüyüşünün 18 Ağustos Salı günü TSİ 15.35'te (12.35 GMT) başlaması ve 6,5 saat sürmesi planlanıyor.

Operasyonun temel amacı, yörünge kompleksinde yer alan ve istasyon ile Houston'daki kontrol merkezi başta olmak üzere yer kontrol merkezleri arasındaki yüksek hızlı iletişim ve yüksek bant genişlikli veri iletimi için hayati önem taşıyan uzay-yer antenini değiştirmek olarak açıklandı.