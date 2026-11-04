Avrupa Trump sonrasını tartışıyor. Ara seçim yenilgisi neleri getirecek?

ABD Başkanı Donald Trump'ın partisinin ara seçimlerde aldığı ağır yenilgi , transatlantik ilişkilerde uzun süredir baskı hisseden Avrupa başkentlerinde memnuniyetle karşılansa da Washington'ın temel dış politika rotasında köklü bir değişim yaşanacağına dair net bir güvence sunmuş değil.

Gümrük tarifeleri, Ukrayna'ya yönelik sert söylemler ve Grönland üzerinden yaşanan gerilimlerle dolu bir dönemi geride bırakan Brüksel'deki diplomatlar, Kongre'de dengelerin değişmesini ilk aşamada olumlu bir sinyal olarak değerlendiriyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan üst düzey bir diplomat, kıtadaki hissiyatı "Burada, bu gelişmenin Trump döneminin sonunun başlangıcı olduğuna dair bir rahatlama var ve Avrupalılardan daha mutlu hiç kimse yok." sözleriyle aktardı.

Avrupa Birliği (AB) kulislerinde ilk beklenti, Demokratların elde ettiği zaferin Trump üzerinde frenleyici bir işlev göreceği yönünde.

İkinci bir kıdemli AB diplomatı, "Umut, fren ve denge mekanizmalarıyla birlikte ABD sistemine bir miktar güvenin geri dönmesidir." dedi.

Fakat Washington'ın kendi içine kapanma eğiliminin süreceği görüşü de ağırlık taşıyor.

Üçüncü bir diplomat, ABD'nin daha da içe kapanabileceğini belirterek "ABD Beyaz Saray ile Kongre arasındaki iç siyasi mücadeleye odaklanacaktır." ifadesini kullandı.

Aynı yetkili, Trump'ın uluslararası arenada halen güçlü yürütme yetkilerine sahip olduğuna ve Kongre'yi göz ardı etmeyi sürdürdüğüne dikkati çekti.